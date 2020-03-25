防疫别松懈！春季如何提高儿童免疫力？

编者按：特殊时期，儿童预防新冠肺炎依然不能松懈。那么，春季如何帮助孩子增强免疫力，减少生病呢？

春季也是呼吸道疾病高发季，人体免疫力低就容易引发各种疾病，尤其是小孩免疫力会更低，所以小孩总是出现感冒发烧等情况。北京儿童医院顺义妇儿医院儿科赵佳伟医生指出，不同年龄组的孩子，免疫水平也不同，越小的宝宝免疫能力越低。免疫系统不断经受各种病毒、细菌等病原入侵后，产生相应的抗体，一般到12岁左右，全身免疫系统发育会到成熟阶段。

如何正确提升孩子免疫力?

1.合理饮食，均衡营养。出生6个月以内尽量纯母乳喂养，因为母乳中含有免疫球蛋白可以增强宝宝抵抗力，6个月以后，及时添加辅食。除了保证每天鱼禽蛋奶等动物性食物摄入，新鲜的蔬菜、水果等植物性食物也要摄入够量，从而满足维生素、矿物质的需要。

2.春季注意保暖，多晒太阳、呼吸新鲜空气。

3.按时接种疫苗，提高机体抗病能力。

4.喝适量水，保证充足睡眠时间。研究表明，睡眠不足的人更容易生病，同样的是，如果生病期间睡眠不足，也会延长其恢复时间。

5.适当锻炼，避免劳累。

6.做好隔离，勤开窗通风，避免去人多地方，避免接触呼吸道感染患者。

提升孩子免疫力常见误区有哪些？

1.过度干净。虽然讲究卫生能够避免接触病菌，减少生病。但如果做的过分清洁，反而剥夺了孩子自身免疫力提升的过程。

2.多吃维生素C。根据研究指出，每天服用维生素C预防感冒的效果事实上微乎其微，而且并不能缩短感冒的时间或减轻症状。反而补充过多，会增加泌尿系统的负担，对儿童健康不利。

3.滥用抗生素。当各种致病因子反复刺激我们的身体后，孩子免疫系统是在斗争中逐渐形成和加强的，孩子只要感冒发热，大部分家长就给患儿口服抗生素杀菌，有的家长甚至看到孩子生病着急，要求医生用输液等不必要的治疗措施，这样只会导致耐药性等不良反应发生，对儿童的免疫力无益

儿童如何居家健身？

儿童生性活泼好动，在家里应当遵循安全、科学、适度、多样化的原则进行锻炼。运动量要适度，以中低强度为主，身体微微出汗为宜，运动后要注意保暖和休息。建议上午、下午和晚上各进行15分钟到20分钟的居家健身，防止返校后肥胖和近视率的急剧上升。

儿童以灵敏、柔韧、协调和平衡练习为主，比如做一些听口令的动作，单脚站立、抛球接球，还有钻“山洞”、推“小车”、跳格子、爬行等。（人民健康网综合自新华网、健康中国微信公众号）

☆防疫课堂☆

春暖花开疫情尚在 这些战"疫"角落不可松懈

疫情期间，孩子在家上网课如何缓解眼部疲劳

您家消毒品存放安全吗?居家消毒6加强9不宜

益生菌能预防新冠肺炎？蚊子可传播病毒？真相在这里

防疫重营养强体魄,每天吃这些提高免疫力!

身边人咳嗽会感染新冠病毒吗？帮你释疑

什么是卫生厕所？疫情期间卫生间如何消毒？

新冠ABC：新冠病毒在常见物品上能活多久？

新冠肺炎疫情期间，居民出境注意四大要点！

新冠肺炎与流感，该如何区分？

疫情期间,出现发热、呼吸道症状后如何就诊?

疫情期间，乘坐交通工具如何做好自我防护？

复工复产后，防疫还需要做好哪些防护？

居家防疫如何科学作息？六妙招提高免疫力