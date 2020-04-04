线上学习增多，咋护眼？这样做有助预防近视

疫情期间，儿童青少年户外活动减少，电子产品使用过多，增加近视发生和进展的风险。国家卫生健康委员会疾病预防控制局组织安徽医科大学公共卫生学院、北京市疾控中心等相关专家，制定了“儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引”，其中，对线上学习期间近视预防给出了指导意见。

（一）电子产品选择和摆放要求

线上学习期间，要特别注意用眼卫生，做到合理选择和使用电子产品，确保科学用眼。

1.电子产品的选择

（1）尽可能选择大屏幕电子产品，优先次序为投影仪、电视、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机。

（2）应选择屏幕分辨率高、清晰度适合的电子产品。

（3）使用电子产品时，调节亮度至眼睛感觉舒适，不要过亮或过暗。

2.电子产品的摆放

（1）电子产品摆放位置应避开窗户和灯光的直射，屏幕侧对窗户，防止屏幕反光刺激眼睛。

（2）使用投影仪时，观看距离应在3米以上；使用电视时，观看距离应在屏幕对角线距离的4倍以上；使用电脑时，观看距离应在50厘米（约一臂长）以上。

（3）电子产品（如电脑）摆放时，应保证其屏幕上端与眼水平视线平齐。

（二）读写姿势

线上学习期间，儿童青少年应及时调整假期学习安排，做到以下读写要求。

1.观看屏幕听课时，可保持肩部放松，上背部扩展，上臂与前臂成90度角，腕放松，规则地呼吸。

2.观看视屏写作业时，读写姿势要保持“一尺、一拳、一寸”：眼睛距离书本约一尺（约30厘米），身体距离书桌约一拳，握笔手指距离笔尖约一寸。

3.不躺在床上或沙发上视屏学习。

（三）眼放松

线上学习期间，增加活动性休息时间不仅可以放松睫状肌、减缓眼疲劳，还可以减缓大脑的疲劳、提高学习效率、缓解紧张情绪。

1.连续视屏学习时间超过20-30分钟，至少活动性休息10分钟。

2.视屏学习过程中，有意识地稍用力闭眼、睁眼，上下左右转动眼球，放松眼睛。

3.线上学习之余伸展腰臂，可在室内走动、做体操、下蹲运动、仰卧起坐等；清洁双手后做眼保健操；立于窗前、阳台或门前，向远处（6米以上）眺望。

4.居家隔离期间可通过阳台、窗边或自家庭院“目”浴阳光，接触自然光线。

（四）采光与照明要求

疫情期间，家庭是儿童青少年生活和学习的主要场所，家庭采光和照明状况对儿童青少年的用眼卫生至关重要。

1.将书桌摆放在窗户旁，使书桌长轴与窗户垂直，白天看书写字时自然光线应该从写字手的对侧射入。

2.若白天看书写字时光线不足，可在书桌上摆放台灯辅助照明，放置位置为写字手的对侧前方。

3.晚上看书写字时，要同时使用书桌台灯和房间顶灯，并正确放置台灯。

4.家庭照明光源应采用三基色光源照明设备，台灯色温不宜超过4000K。

5.家庭照明不宜使用裸灯，即不能直接使用灯管或灯泡，而应使用有灯罩保护的灯管或灯泡，保护眼睛不受眩光影响。

6.避免书桌上放置玻璃板或其他容易产生眩光的物品。

（五）家庭课桌椅调整

为确保儿童青少年在家能够保持正确的读写姿势，减少学习疲劳，家长应为孩子提供适宜的课桌椅。

1.对于有可调式课桌椅的家庭，根据“坐于椅子/凳子上大腿与小腿垂直、背挺直时上臂下垂其手肘在桌面以下3-4厘米”的原则，调节桌椅高度。

2.对于没有可调式课桌椅的家庭，根据上述原则加以调整。若桌子过高，则尽可能使用高一点的椅子，并在脚下垫一脚垫，使脚能平放在脚垫上，大腿与小腿垂直。桌子或椅子过矮时，将桌子或椅子垫高。

（六）合理安排每日生活

疫情期间家庭应营造良好的氛围，家长帮助孩子保持学习规律和生活节律，保证孩子作息规律、睡眠充足、体力活动适量。

1.每天保证充足的睡眠时间，小学生应达到10小时，初中生9小时，高中生8小时。

2.居家学习时，应避免形成晚睡晚起等不良习惯，以减少对生物钟的干扰。

3.家长应督促孩子保持学习规律和生活节律，多开展互动性趣味游戏，增进亲子交流。

4.儿童青少年每日协助家长做适量的家务劳动，例如打扫卫生、整理房间、洗碗、做饭等。

5.家长可安排孩子在小区内进行户外活动，开展跳绳、拍球、打羽毛球、健身操等活动。

（七）注意手卫生和眼健康

保持手卫生习惯是保证眼健康的重要因素，勤洗双手可防范病毒细菌感染，有效预防眼部感染性疾病。

1.饭前便后、外出回家后要洗手，采用“7步洗手法”并保证20秒以上的时间。

2.不用手揉眼睛。

3.如果眼睛出现干涩、异物感、有烧灼感、痒感、畏光、眼红、眼痛等症状时，应停止视屏行为。如症状不能缓解，必要时去医院就诊。

4.发现儿童歪头视物、频繁眯眼和挤眼等与近视相关症状时，应适时休息和运动，必要时去医院就诊。（资料来源：国家卫生健康委）

☆防疫课堂☆

清明时节逢疫情,外出祭扫牢记七大建议

宅家睡不好免疫下降?10道题自测你的睡眠健康吗

疾控中心提醒：防疫不可掉以轻心 自觉做好个人防护

居家办公、网课，眼睛也要注意"忙里偷闲"

走出“宅”生活 战“疫”也需心理软着陆

肥皂与酒精哪个消毒能力更佳？什么时候需要洗手？

疫情防控关系你我他 这些行为请不要犯

境外留学生如何做好健康防护?牢记5点建议

疫情期间，在外用餐如何做好个人防护？

防疫别松懈！春季如何提高儿童免疫力？

春暖花开疫情尚在 这些战"疫"角落不可松懈

疫情期间，孩子在家上网课如何缓解眼部疲劳

您家消毒品存放安全吗?居家消毒6加强9不宜

益生菌能预防新冠肺炎？蚊子可传播病毒？真相在这里