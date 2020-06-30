毕宏生答疑：戴眼镜会让眼睛变形？戴上就摘不下来了？

日前，由教育部体育卫生与艺术教育司指导，人民网·人民健康和全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团共同主办的全国“爱眼日”近视防控系列科普活动在线上举办。11位近视防控专家在线分享爱眼护眼知识。

山东中医药大学附属眼科医院院长、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团副团长毕宏生在“科学用眼，走出近视防治误区”节目中，对近视防治误区做了详细讲解。

问：戴眼镜会让眼睛变形吗？

毕宏生：这应该是很多家长朋友的认识误区。大部分儿童青少年是因为长时间近距离持续用眼导致眼轴变长，从而引起近视的发生发展，和眼镜没关系，眼镜比较冤屈。对于近视戴镜者，我们是通过近视镜片（凹透镜）看到他的眼睛，也就是说我们看到的是戴镜者眼睛缩小了的像，我们熟悉了他戴镜时眼睛的像，当摘下眼镜，就会发现他的眼睛不是我们平时看到的样子了，眼睛变大变凸了，其实摘下眼镜时才是戴镜者眼睛真实的模样。戴眼镜会让眼睛变形的说法是错误的。

问：戴上眼镜就摘不下来了？

毕宏生：很多家长都想，一旦形成近视以后，给孩子戴了眼镜，他有可能就摘不下来了，而且会越来越重。我举一个真实的例子，有个小学生有100度的近视，但家长不给他戴眼镜，觉得戴上以后会加重，没想到短短一年时间，近视就发展到了500度。

为什么呢？因为如果不戴眼镜，孩子看远处是不清楚的，这样他学习用眼会加重眼睛肌肉的收缩和舒张的不协调，导致长期视疲劳，甚至导致肌肉的痉挛。如果及时佩戴了合适度数的眼镜，会使他又能够看得清楚，又减轻了视疲劳，还不会导致近视度数的增加。所以，希望大家要走出这个误区，及时到医院进行专业的检查、诊断、验配，给孩子一个科学恰当度数的眼镜。

问：眼睛是怎样慢慢变为近视的呢？

毕宏生：近视有两大因素。第一个是遗传因素。粗略估算，如果父母一方有近视，孩子近视的风险高3倍；如果父母双方有近视，孩子近视的风险可以高达8倍。第二个，环境因素。绝大部分患儿是环境因素导致的，长时间近距离的阅读、看书、写字、使用手机、电脑、电视等等。另外，缺乏户外的运动。不良的用眼习惯，比如在车上阅读，歪着看书，躺着看书，在暗光线下看书等等这些都是不良的用眼习惯。再一个是不健康的饮食方式，现在有些孩子吃的过于油腻、高糖的食品，是不健康的。

问：有哪些预防近视的好习惯呢？

毕宏生：牢记“20、30、40”，是什么意思呢？电子产品使用时间不超过20分钟，到了20分钟就要休息。阅读写字眼睛距书本不低于30公分。近距离用眼持续时间不超过40分钟。也就是说正常的阅读课本、看书不能超过40分钟，我们就需要休息。

休息的时候，要远眺20英尺，相当于6米以外的物体，被视为无限远的光线，能够充分调节眼睛。远眺要持续20秒以上。在室外阳光下运动，最好两个小时以上。