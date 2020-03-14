新冠肺炎与流感，该如何区分？

新型冠状病毒肺炎症状与流感症状有何区别

流感症状主要表现为发热、头痛、肌痛和全身不适，体温可达39~40℃，可有畏寒、寒战，多伴全身肌肉关节酸痛、乏力、食欲减退等全身症状，常有咽喉痛、干咳，可有鼻塞、流涕、胸骨后不适等。颜面潮红，眼结膜充血。部分以呕吐、腹痛、腹泻为特点，常见于感染乙型流感的儿童。无并发症者病程呈自限性，多于发病3~4天后体温恢复正常，全身症状好转，但咳嗽、体力恢复常需1~2周。

肺炎是流感最常见的并发症，其他并发症有神经系统损伤、心脏损害、肌炎、横纹肌溶解综合征和脓毒症休克等。

根据现有病例资料，新型冠状病毒肺炎以发热、干咳、乏力等为主要表现，少数患者伴有鼻塞、流涕、腹泻等上呼吸道和消化道症状。重症病例多在1周后出现呼吸困难，严重者快速进展为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒和出凝血功能障碍及多器官功能衰竭等。值得注意的是重症、危重症患者病程中可为中低热，甚至无明显发热。轻型患者仅表现为低热、轻微乏力等，无肺炎表现。从目前收治的病例情况看，多数患者预后良好，少数患者病情危重。老年人和有慢性基础疾病者预后较差。儿童病例症状相对较轻。

出现呼吸道症状，如何判断自己是否感染了新冠肺炎？

基于目前的流病学调查，潜伏期为1-14天，多为3-7天。以发热、乏力、干咳为主要症状，少数患者伴有闭塞、流涕、咽痛、肌痛和腹泻。重症患者多在发病后1周出现呼吸困难或低氧血症，严重患者快速进展为急性呼吸衰竭（急性呼吸窘迫综合征）、脓毒血症及多脏器功能衰竭等。值得注意的是部分患者起病症状轻微，无发热、无肺炎表现。多数患者为中轻症。预后良好，少数患者病情危重，甚至死亡。

如果出现早期临床表现，如出现发热、乏力、干咳表现，并不意味着已经被感染了。但如果出现发热(腋下体温≥37.3C)、咳嗽、气促等急性呼吸道感染症状，且有武汉旅行或居住史，或发病前14天内曾接触过来自武汉的发热伴呼吸道症状的患者，或出现小范围聚集性发病，应到当地指定医疗机构进行排查、诊治。

出现发热，该如何就诊？

疫情流行期间，如出现发热，应及时向村（居）委会或医疗卫生机构报告，配合做好相关排查、诊治。就诊期间，应全程佩戴医用外科口罩或N95口罩，到发热门诊就诊。就医时，应如实讲述患病和既往就医情况，尤其是应告知医生近期旅行和居住史、与新冠肺炎患者或无症状感染者的接触史、动物接触史等。

若被诊断为新型冠状病毒肺炎疑似病例，就会被收治入院隔离治疗。同时采集咽拭子、痰液等标本进行新型冠状病毒检测，采取血液标本进行血清新型冠状病毒特异性抗体检测。如果任一检测结果为阳性，则被诊断为新冠肺炎确诊病例。

哪些是新冠肺炎易感人群？

1、老年群体

关注现在的“感染新冠病毒的人群年龄分布”，“老年人群”的占据比例是最大的，老年患者的患病率和死亡率皆属于“年龄分布中的最大份额”。相对而言，老年人群的机体能力处于下降阶段，脏器能力和免疫能力皆低于年轻人，所以他们更容易“被新冠病毒击败”，患病风险自然会更高。

2、“人流密集场所”的人群

对于“新型冠状病毒”来说，其传染方式更多是“飞沫”传染，因此，人多的地方，感染“新冠病毒”的风险自然就会更高。现实生活中有很多人“不甘于寂寞”，总是习惯到人多的地方停留、玩耍，有些人也可能是由于工作的特殊原因，然而在封闭、空气不流畅且人流密集的地方更容易发生“病毒传染”的情况，人多，病毒就多; 空间小，病毒单位空间内的数量就多，这样一来传染的风险自然就会增高。

3、本身存在“某些基础疾病”的人群

通过官媒的数据报道，发现在公示的“重症新型冠状病毒肺炎”患者中，有很大一部分人群属于本身存在呼吸系统疾病、高血压、糖尿病、肝硬化等问题的患者;存在严重基础性疾病的人群也属于“新冠易感人群”，需要重点关注。

4、生活习惯不好、自身免疫力较低的人群

平常的生活中不喜欢运动锻炼，平日里长期久坐、吸烟、饮酒；很容易就会被旁边的人传染感冒，说明 “抵抗力相对较低”，这类人群也是新冠病毒的易感人群。这类人群需要调节自己的生活方式和饮食模式，多锻炼，吃动睡平衡安排，增强对病毒的防御能力。除此之外，像小朋友、孕妇以及接触患者的医护人员也都是“新冠病毒的易感人群”，这些人更需要在生活中“重点防控”，避免被疫情侵袭。

（资料来源：新型冠状病毒肺炎公众防护指南、新型冠状病毒肺炎健康教育手册、新华网）

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