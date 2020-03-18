身边人咳嗽会感染新冠病毒吗？帮你释疑

编者按：最近不少人开始上班，在上班路上、单位接触的人也越来越多，身边的人咳嗽几下不免让人心惊胆颤，我会因为这样感染新冠病毒吗？现在随着气温的慢慢回升，蚊子也开始慢慢恢复活力，它会传播新冠病毒吗？今天就让人民健康网帮你释疑。

有人在身边咳嗽，我会感染新冠病毒吗？

江苏疾控中心表示，飞沫，是新冠病毒传播的秘密武器。

飞沫多为直径大于5微米的含水颗粒，它可以通过一米之内的距离进入易感的黏膜。在任何易感的黏膜表面直接着陆，比如嘴唇、眼睛、鼻腔等等。

如果一个新冠肺炎确诊病人的飞沫飞出并且找到合适的地方着陆，那么……新冠病毒可能就会被传染开。

日常生活中咳嗽、打喷嚏或者说话都可能会产生飞沫。

一个喷嚏可以喷出10000个以上的飞沫，最远传到8米以外！

而咳嗽可产生1000-2000粒飞沫，最远6米！

即使是平静的说话，每分钟也会产生大概500粒飞沫。

其中100微米以上的大飞沫由于足够重，会在10秒内落在地上。而小飞沫成为干燥的飞沫核（即气溶胶）后会在空气中飘荡，造成远距离的传播。值得注意的是，在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度的气溶胶情况下存在经气溶胶传播的可能。

不过，由于飞沫传播距离很短，一般在一到两米，因此不会在空气中长期漂浮。

也就是说，如果我们戴口罩，与他人保持至少一米的距离，基本是安全的。

另外，保持通风也很重要，坚持每天开窗通风至少两次（每次不少于30分钟）。在通风量很大的自然通风下，空气中万一存在病毒气溶胶，则会被稀释到一定程度，感染风险也会降很低。

什么样的接触传播会感染新冠病毒？

江苏疾控中心表示，接触传播包括直接接触和间接接触两种。

直接接触是指皮肤或黏膜直接接触患者或病毒携带者，我们最常说的直接接触传播包括接吻和性交。

而间接接触，江苏疾控中心举例来说，就如一个新冠病毒携带者冲门打了喷嚏或咳嗽，而这些喷嚏的残留物留在了门把手上。紧接着另一个健康的人触摸了门把手后没有洗手，就立刻用手拿食物放进嘴里吃，或揉了眼睛、挖了鼻屎等。这样，新冠病毒可能就会沾染在皮肤和黏膜上，通过间接传播的方式让下一个人感染。

也就是说，如果健康人不小心接触了患者或病毒携带者的痰液、血液、呕吐物、体液、分泌物等，或接触了被这些体液污染的物品，比如门把手、楼梯扶手、电梯按钮、手机、电脑、玩具等，再接触口鼻都有可能被感染上新冠病毒。

这也就是为什么我们反复强调要按照七步洗手法认真洗手，有条件的随身携带免洗手消毒液的原因。江苏疾控中心表示。

因为，在间接接触中，我们的手常常扮演着重要的传播媒介，如果手干净了那么传播自然就被切断。

另外，江苏疾控中心表示，接触到病毒并不意味着已经发生感染。

病毒需要在人体内寻找到一个含有酶的受体，这种受体相当于它的通行证，有了这个通行证它就可以在其他含有酶的黏膜细胞上顺利“着陆”，完成结合并侵入细胞内部。

那么，新冠病毒的受体叫做：血管紧张素转化酶2，简称为ACE2。

新冠病毒可以凭借ACE2这张通行证，“着陆”在含有大量含有这种酶的黏膜细胞上，比如：嘴唇、眼皮、鼻腔和口腔等。

当病毒接触了这些黏膜后，感染才真正开始。所以手接触到公共物品一定记得要洗干净再触摸口鼻。

新冠病毒有时可能会离我们很近，但不用害怕，只要我们正确配戴口罩，勤洗手，不用脏手接触口鼻，我们还是比较安全的。

蚊子会传播新冠病毒吗?

世界卫生组织对蚊子是否可以传播新冠病毒表示：尚未发现新冠病毒可以通过蚊子传播的证据

在普通人的想法中：蚊子“嗡嗡”飞来，吸了新冠肺炎感染者的血，满足地再“嗡嗡”飞走，又去吸健康人的血，似乎就完成了一次传播？

江苏疾控中心表示，实际并非如此。

蚊子传播病毒过程相当复杂，并不是简单的像注射器一样把病毒从病人血里吸出来再注射到健康人血液里。

病毒在蚊虫体内要经过增殖、突破中肠屏障和唾液腺屏障等一系列过程才能进入到另一个人体内。

能完成这一过程的病毒都有特定的特征，即所谓的蚊媒病毒，而蚊媒病毒里并不包括冠状病毒。其他如艾滋病毒、流感病毒等都不能通过蚊虫传播。

新冠病毒通过蚊虫传播的可能性极低，江苏疾控中心表示。

新冠病毒属于冠状病毒科冠状病毒属，这一类病毒只感染脊椎动物（蚊子是无脊椎动物）。而且新冠病毒主要通过呼吸道飞沫和接触传播，目前也尚未发现新冠病毒可以通过蚊子传播的证据。

因此，从冠状病毒的感染对象和已知的新冠病毒传播途径均可以判断新冠病毒通过蚊子传播的可能性极低。

江苏疾控中心表示，蚊子不容易传播新冠病毒，但不代表蚊子不厉害。

随着春季的到来，万物复苏，蚊子也开始蠢蠢欲动，在为传播登革热等各类蚊媒病做准备了。

我们还是要趁早清除各类容器和以及周边环境的积水，让蚊虫无处孳生和繁殖，降低夏季蚊媒病传播流行的风险，减少对人们生活的骚扰。（人民网健康综合自江苏疾控中心公众号）

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