新冠肺炎疫情期间，居民出境注意四大要点！

编者按：新冠肺炎疫情期间，为保护自身健康，减少感染风险，居民出境应该注意哪些问题？

一、坚持“非必要，不旅行”原则。居民如无十分必须，应暂停赴有疫情国家和地区的出行安排。

要通过世界卫生组织、海关总署或目的地国家的官方网站，及时了解目的地疫情情况，建议不前往有本地传播疫情的国家和地区，尤其是应避免前往疫情严重国家和地区。进行旅行计划时，应尽量选择直飞航线，减少中转风险。

二、确有出行需求的居民尤其是老人、慢性病患者及其他体弱人群应评价自我健康状况，慢性病发作或罹患其他急性疾病的要避免前往疫情发生地。其他出境人员要准备好口罩、免洗手消毒剂等个人防护用品。

三、按照目的地国家或地区防控要求，配合开展健康检疫，详细真实提供个人信息，认真填写健康申报卡。

在境外，应尽量与其他人保持距离，避免近距离接触人。如果出现发热、咳嗽等症状，应该及时到就近的医院就医。必要时，可联系中国驻当地的使领馆寻求帮助。

四、回国后，按照要求主动、如实进行健康申报，配合海关部门的健康检疫。如有发热等症状，应向海关主动报告，不能隐瞒病情，否则将承担法律责任。

回国后若出现发烧、咳嗽等症状时，应立即向集中医学观察点或社区工作人员报告，佩戴医用口罩前往就近的发热门诊，并主动告知医生境外旅行史和接触史，便于诊断。（人民健康网综合自北京市疾控中心微信公众号）

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