什么是卫生厕所？疫情期间卫生间如何消毒？

一、什么是卫生厕所？

卫生厕所三二一：

[三]天不漏雨、人不露身、地不漏粪

[二]无蝇蛆、无臭味

[一]粪便进行无害化处理

二、为什么要使用卫生厕所？

粪便中含有很多对人体健康有害的病原体（致病细菌、致病病毒、寄生虫及寄生虫卵），建造和使用卫生厕所是从源头控制相关传染病和寄生虫病的首要手段。

三、卫生厕所的日常管理

每天打扫、保持厕屋清洁卫生、粪便无暴露。

每天通风、无臭无味、工具有序摆放。

加强日常管护，确保粪便无害化。

对确诊病人或疑似病人使用过的公厕和户厕按照疫情防控要求，进行消毒处理。

四、便后洗手很关键

洗手是最廉价且有效的预防疾病方法。

洗手步骤：

1、 用流动水将双手淋湿。

2、 取适量肥皂或洗手液均匀涂抹双手。

3、 认真搓洗双手至少20秒。

第一步，洗手掌。手心相对，手指并拢相互搓揉。

第二步，洗手背。手心对手背，手指交叉，沿指缝相互搓揉。

第三步，洗指缝。手心相对，手指交叉，相互搓揉。

第四步，洗指背。一手弯曲呈空拳，把手指关节放在另一手的手心，旋转搓揉。双手交换进行。

第五步，洗拇指。一手握住另一只手的大拇指，旋转搓揉。双手交换进行。

第六步，洗指尖。一手五指指尖并拢，放在另一只手的手心，旋转搓揉。双手交换进行。

第七步，洗手腕。一手握住另一只手的腕部，旋转搓揉。双手交换进行。

4、 用流动水冲洗干净双手。

5、 捧起一些水，冲淋水龙头后，再关闭水龙头（如果是感应式水龙头不用做此步骤）。

6、 用清洁毛巾或纸巾擦干双手，也可用吹干机吹干。

相关知识：

疫情期间卫生间如何消毒？

中国疾控中心研究员冯录召：目前新冠病毒的传播途径还是以近距离的呼吸道飞沫传播和接触传播为主。如果家中没有新冠肺炎确诊患者、无症状感染者或者密切接触者，不需要对卫生间进行特殊消毒，做好一般的卫生清洁就可以。如果家里有密切接触者，建议密切接触者最好单独使用卫生间，如果没有条件，每天要用含氯消毒剂，比如84消毒液清洁厕所，并且用消毒液擦试马桶的按钮、垫圈、内部以及厕所的门把手等易接触到的部位。

需要提醒的是，84消毒液的原液不能直接使用，需要进行稀释之后再使用，84消毒液的常见浓度是2%到10%，具体配比要按照说明书进行操作，以5%的84消毒液为例的话，每升消毒液含有有效氯是50克，说明书要求100倍稀释，也就是1份消毒液要用99份的水加上之后才能使用。84消毒液的瓶盖容量一般是10毫升，可以把瓶盖作为一个量杯，配制时先戴上橡胶手套向盆里加入一瓶盖的84消毒液，再放1000毫升水，可以用500毫升的瓶子装满水，倒两瓶，进行搅拌混匀。需要注意消毒剂的作用时间，说明书上注明的是20分钟，指的是擦拭20分钟后才能达到有效的效果，然后再用清水擦拭物体表面。

此外，大家可以注意卫生间地漏的水封管理，如厕后冲水时盖上马桶盖，以及卫生间经常开窗通风等措施。

（资料来源：全国爱国卫生运动委员会办公室、中国疾病预防控制中心、新型冠状病毒肺炎健康教育手册、人民健康网）

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