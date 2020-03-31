睡眠好坏直接影响免疫力

“睡得晚、睡得短、睡得浅成为国人睡眠的现实写照”。近日，喜临门发布的《2020喜临门中国睡眠指数报告》这样描述中国人睡眠的现状。这个搜集了4.5亿国人睡眠大数据的报告指出，进入2020年，国民平均睡眠时长仅为6.92小时，相比2013年减少了1.58小时；入睡时间通常在凌晨左右，相比2013年晚睡了2小时；同时，拥有深度睡眠的比例不到1/3。

“90后”人群失眠率增长最为显著。调查结果显示，2018年经常失眠人群占比24.9%，到2019年，这一比例上升到36.1%，增幅为45%。

信息大爆炸时代，智能电子产品普及严重挤占了国人睡眠时间。中国互联网络信息中心数据显示，截至2019年6月，我国网民规模达8.54亿，手机网民规模达8.47亿，网民使用手机上网比例达到99.1%。同时，据Quest Mobile数据统计结果显示，从2019年初到11月底，中国人平均每天在移动设备上花费6.2小时。此外，根据调研数据显示，睡前习惯性玩手机的人群占比59%，包括看电影、追剧、玩游戏、看综艺、聊天等占据了睡眠时间。

睡眠质量与免疫力水平直接正相关。以美国卡内基梅隆大学的科恩教授为首的研究团队发现，即使睡眠受到轻微干扰，也可能影响身体对抗感冒病毒的反应。那些睡眠质量较好的人血液中的T淋巴细胞和B淋巴细胞均明显高于睡眠质量差的人。而这两种淋巴细胞是人体内免疫功能的主力军。

根据对北京、上海、深圳、杭州、武汉等13个城市2100个样本的调查结果显示，睡眠质量好的人比睡眠质量不好的人引起免疫力下降的风险更低。在睡眠指数80分以上的人群（代表睡眠质量好的人群），因睡不好导致免疫力下降的人群占比仅为34.4%；而睡眠指数低于60分的人群（代表睡眠质量不好的人群），这一比例上升为40.5%，睡眠质量的好坏与免疫力水平息息相关。

睡眠不足或睡眠质量差会增加如感冒、腹泻、心血管疾病等发生率。美国一份实验报告证明，“睡眠不足更容易感冒”。该实验围绕“睡眠时间与免疫系统的关系”展开，共有153名年龄介于21～55岁之间的男性和女性志愿者参加。实验结果显示，平均睡眠时间不足7小时的人，其患感冒风险是睡眠时间在8小时以上人的3倍。与一沾枕头就睡着的人相比，辗转反侧睡不着的人患感冒的风险要高出近5倍。

美国国家心肺血液协会主任大卫·高夫指出，不规律的睡眠时间越多，患病风险越大。大量证据显示，长期每晚睡眠时间不足5个小时，会大大增加产生不良健康后果的风险，比如罹患心血管疾病、过早死亡等。（杨双慧）