居家防疫如何科学作息？六妙招提高免疫力

编者按：新冠肺炎疫情期间，很多人都居家防疫。长时间待在家中不出门，导致有的人作息出现了混乱。专家提醒，在家也应合理作息，调节情绪、饮食、睡眠，适当运动。拥有健康的生活方式才能更好地应对疫情，达到“未病先防”的目的。

一、适当的睡眠

首都医科大学宣武医院神经内科主任医师詹淑琴表示，好的睡眠能帮助我们身体得到修复，增强免疫功能。入睡前可以做一些放松的准备。可以使用呼吸放松法，用缓慢的吸气和呼气的方式让身体放松下来，这样可来回做二十下，配合肢体肌肉的放松。睡前四个小时不要做一些剧烈的运动，睡眠是自然而然发生的生理过程，所以需要调整心理行为。

广州市中医医院治未病科副主任陈群雄建议规律起居，作息有时。不熬夜，不赖床。建议最晚23点（子时）前入睡，使次日的阳气易于生发。改变手机控的不良生活方式。

二、饮食有节

建议根据不同的体质情况进行饮食调配。疫邪为湿温之病，饮食上要强调少油腻，可以多食用山药、薏米、冬瓜、芡实和白术等健脾祛湿之品。另外，肥胖者多为痰湿或阳虚体质，饮食上更要注意，如果肉食不减，脾胃受损，加重痰湿，易受疫邪侵袭。

老年人及慢性疾病患者是疫病的易感人群和感染后容易转为危重症的人群。增加营养，食养食补，增强免疫力是保证此类人群减少感染风险、促进康复的基础。首先应平衡膳食，补充维生素，每天食用蔬果；同时应保证充足的蛋白质摄入，可选用牛奶，增加全谷物(燕麦、小米等)、薯类、菌菇等食物；还应少量多次喝水，适当煲汤。

三、适当运动

在家要保持适度运动，不可久坐或久卧，推荐练习八段锦和太极拳。近期天气寒热不定，应多活动筋骨，拍打膀胱经等，助阳气升腾扶正气以驱疫邪。

四、保持乐观的心态

在家中抗疫期间，大家每天都关注疫情变化，再加上在家宅的时间过长，难免会有担心烦闷，应积极面对，调整心态。休闲娱乐之余，应合理安排生活计划，可以安排家人一起做家务，一起学烹煮，同时为自己制定目标方向，使身体气机畅达，增强自身抗病能力。

五、音乐养生

音乐是生命的火花，能够净化心灵、激发才智、休闲身心。趁闲时坐在安静的家中，泡上一杯茶，排除心理上的紧张烦乱情绪，播放音乐，让美妙动听的音乐流淌全身，使自己的精神状态，脏腑机能，阴阳气血等内环境得到改善，从而调养身心，保持健康。

六、书画养生

写字作画，通过凝神静气，心神专注，能陶冶人的性情，活跃心智，愉悦心情。尤其写书法要求凝神静虑、意沉丹田、气运形体，灵活地运用手、腕、臂以至全身，使气血得到疏通，体内各种机能得到柔和的调整，促进血液循环和新陈代谢。

推荐：提高免疫力的食药同源食物

红枣补气最提神

红枣是最熟悉的家中常见食材。在远古时期红枣的营养保健作用就被人们发现并利用。《诗经》已有“八月剥枣”的记载；《战国策》有“北有枣栗之利……足食于民”的说法。

红枣含有大量的维生素C、核黄素、硫胺素、胡萝卜素和尼克酸等营养成分；具有较强的补养作用，能提高人体免疫功能，增强抗病能力。在日常生活中，红枣除了直接食用，还可做成红枣蜂蜜茶，银耳红枣粥等美食。

枸杞延年又养颜

枸杞子含有大量生物活性成分，这些成分能激发具有免疫功能细胞的活力，对白细胞、脾细胞、噬菌细胞和淋巴细胞具有活化作用，其中以T细胞和B细胞最为显著。

枸杞子不仅可以加工成各种食品、饮料、保健酒、保健品等，在日常煲汤或者煮粥的时候也经常加入。

补中益气数山药

山药味甘性平能健脾补肺、益精固肾，口感细腻滑爽。山药肉质细嫩，含有极丰富的营养保健物质，是优秀的保健食物。《神农本草经》谓之“主健中补虚、除寒热邪气、补中益气力、长肌肉、久服耳目聪明”。

近些年来的研究表明，山药具有诱导产生干扰素，增强人体免疫功能的作用。其所含胆碱和卵磷脂有助于提高人的记忆力，常食之可健身强体、延缓衰老，是人们所喜爱的保健佳品。山药可制成拔丝山药、枣泥山药等。

铁皮石斛疗效多

铁皮石斛是传统名贵珍稀药材，居中华九大仙草之首，除传统的鲜榨、煮水、枫斗等加工方式，也可泡茶、煮粥、炖鸡等。铁皮石斛也是新增加的药食同源食品之一。

中医学自古以来就有“药食同源”理论。这一理论认为：自然界的一些东西既可当食物食饮之，也可发挥药物治疗作用。除了上述提及的几种食材，生活中常见的药食同源食物还有赤小豆、山楂、乌梅、杏仁、蜂蜜、姜等。

专家建议，公众还需注重均衡饮食。（人民健康网综合自广州日报、新华网）

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