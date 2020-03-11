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《防疫课堂》

疫情期间，乘坐交通工具如何做好自我防护？

2020年03月11日08:05 来源：人民网-人民健康网

现在很多地方都逐渐复工了，多数人会选择乘坐私家车或者骑自行车出行，也有一部分人会选择乘坐公交车、地铁，那么该如何做好个人防护呢？

乘坐私家车：在疫情流行期间，乘坐私家车出行，可适当增加开窗通风次数。如果多人乘坐，建议佩戴口罩。保持良好手卫生习惯，避免直接用手接触碰口、眼、鼻，到达目的地后及时洗手。定期对门把手、车钥匙、方向盘等手接触频繁的部位使用75%乙醇擦拭。

如果乘坐人员中发现疑似或确诊病例，可在专业人员指导下对车内部物体表面和车外门把手等进行消毒。可用1000mg/L的含氯消毒液或500mg/L的二氧化氯消毒剂擦拭或喷洒消毒，消毒作用时间不少于30分钟，然后常规清洗即可。

骑自行车：倡导骑自行车出行，要与其他行人保持适当距离，在疫情高发地区可考虑佩戴口罩，并注意及时洗手，确保手部卫生。

乘坐公交车、地铁：乘坐公交车、地铁出行，必须全程正确佩戴口罩，可选择一次性使用医用口罩。座位、扶手、车门、扶杆等公共用品，一旦被病毒污染，可发生传播。手触摸这些地方后，不要直接接触口、眼、鼻，避免接触传播。回家后，要立即洗手，保持手部卫生。

相关知识：疫情期间，教你7招安全乘坐电梯

1、 等候及乘坐电梯时，应规范全程佩戴好一次性使用医用口罩。

2、 乘坐电梯时，尽量避免乘坐拥挤的电梯，与同乘者尽量保持距离。

3、 等候或乘坐电梯时，如果发现其他等候者有咳嗽等可疑症状，建议尽量避免同乘。

4、 注意咳嗽礼仪，咳嗽时应使用一次性纸巾等遮住口鼻，并妥善丢弃，或用手肘遮住口鼻。

5、 按电梯按键时，可以用面巾纸或消毒纸巾隔开，避免用手直接触碰，触碰后也要及时洗手。

6、 在电梯内不要进食。

7、 离开电梯后，首先做手部清洁，可选用洗手液（或肥皂）加流动水洗手，或含酒精的手消毒剂。

（资料来源：新型冠状病毒肺炎健康教育手册、新型冠状病毒肺炎公众预防指南） 

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(责编：许晓华、李轶群)


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