复工复产后，防疫还需要做好哪些防护？

编者按：3月11日，在国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，全国每日新增确诊病例和新增疑似病例连续5天保持在两位数，除武汉外最近5天本土新增确诊病例2例，疫情总体保持在较低水平，防控形势持续向好。但湖北和武汉现有确诊病例数量仍然较多，疫情防控任务依然艰巨繁重。 在战疫较劲期，我们该如何做好防护，才能保护战果，避免功亏一篑呢？

复工后更应注重防控避免过多聚集

同济大学附属上海市肺科医院呼吸与危重症科主任徐金富表示，目前，大多数企业陆续复工，此时更应加强防控意识。

徐金富表示，在复工复学过程中，家庭、个人应充分重视疫情，例如勤洗手、戴口罩，加强个人防护；同时，我们要避免聚集在人流密集的公共场所，避免不必要的串门、聚会及多人交流。在人群聚集过程中，尽量保持距离。从个人卫生角度，洗手是非常重要的，洗手的次数没有上限，不能随便用水冲一下草草了事，尽量按照规矩来洗。

在公共场所消毒、清洁、通风上也尽量要树立更高的要求。公共场所的大楼里建议尽量不开中央空调，独立空调应该可以使用。在开空调过程当中，还需注意要定期开窗通风。

外出回到家应立即换掉衣物，将衣物挂在通风、干燥的地方。一般而言，衣物在通风、干燥的环境下即便是沾染了病毒，也可能在几个小时内死去。所以，外出穿过的衣服不要在家里继续穿，而应该放在相对隔离的地方进行通风晾晒。

就餐确保“一人食”购物守住“一米线”

近日，北京市消费者协会发出提醒，外出做好防护，就餐确保“一人食”，购物守住“一米线”安全距离，即使天气转暖也要错峰或减少游园，避免聚集。

健康饮食方面，市消协提醒，杜绝群体性聚餐。排队点餐、就餐或结账时保持一米间距，避免在环境不干净整洁的场所就餐。外出就餐应少交流、专心吃饭，建议一人一张饭桌，尽量缩短就餐时间，就餐后立即佩戴口罩。

出行方面，市消协提出，外出佩戴口罩，到达目的地后一定要先洗手，不要触碰口、鼻、眼等面部区域。尽量避免乘坐厢式电梯，减少乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或私家车外出。若乘坐公共交通工具应当配合工作人员进行体温检测，尽量避免用手触摸公共区域或公共物品，和其他乘客保持一定的距离，合理安排错峰出行。

外出购物要自觉守住“一米线”安全距离，关注线上购物渠道，尽量减少不必要的外出。鼓励消费者多选择采用无接触式服务，尽量使用电子支付，减少人员间接触。在称重、结账排队时，人与人之间应自觉保持一米以上的距离，让“一米线”成为一种习惯。

健康心态是最好的“疫苗”

中国社科院社会心理学中心的一份调查数据显示，从除夕到春节期间，在参与调查的11055人中，对于疫情的主流情绪是较为强烈的担忧（79.3%），恐惧（40.1%）和愤怒（39.6%）。可以说，在这场战疫中，我们不仅仅需要防控病毒，更需要防控心理恐慌和焦虑压力。

心理恐慌和焦虑压力属于心理层面的问题，心病还需心药治，对患者，对公众来说，心理援助既有必要，也很重要。重庆医科大学附属第一医院精神科教授、联合干预组副组长李静说得好，“病人心病解除了，治疗会更有效”。心态是“第一免疫力”，也是最好的“疫苗”，我们期待科学家研制出疫苗，在生理上保护我们；更期待自己身体内锻造出“心理疫苗”，在精神层面支撑住我们。

武汉大学人民医院精神卫生中心副教授杨灿表示，应对疫情，调节心理健康，首先要维持正常规律健康生活作息，合理安排饮食，多喝水、保证新鲜水果蔬菜摄入、将动物性食物加热熟透，同时保持适度合理居家锻炼。

其次要正视并接纳自己的焦虑恐惧情绪，出现情绪反应是正常的，不要因此觉得自己太脆弱而自我贬低，甚至可以允许自己哭一哭宣泄情绪。

最后杨灿表示，现在接收信息的渠道极多，各种信息轰炸，容易增加焦虑恐慌情绪。非常时期，要学会放一放，可以每天定时查看手机新闻，而不是每分每秒刷屏。

杨灿建议，应充实生活，转移注意力，不让自己太闲。在不外出的情况下，可以适度选择家中娱乐活动。平时你一定知道做什么事情会令自己开心，列出来、执行它。玩一些不费脑的小游戏，抱抱可以慰藉你的物体，泡泡热水澡，甚至做做家务，和朋友、家人聊天都是转移注意力的好方法。

自觉养成用公筷公勺好习惯

在中国人的饮食文化中，筷子有着特殊的象征意义。落座后长辈“大家动筷子吧”的招呼，再到桌上频频布菜的习俗，无不透着一股子热络劲儿。

筷来箸往，情味浓浓，但在客观上也增加病毒传播的可能性。研究表明，家庭中若有乙肝病毒携带者，合餐的感染率高达42%，而分餐的感染率只有17%。非典疫情时期，钟南山院士等就发出过“餐桌革命”的呼吁。此番新冠病毒借由飞沫传播，推行公筷、公勺、分餐的社会呼声再起。

日前，首都文明办联合北京市卫健委发出一系列文明健康生活倡议。其中，公筷、公勺、分餐的倡议，得到前所未有的社会认同。（人民健康网综合自新华网、科技日报、北京日报）

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