如何做好居家防疫？熏艾叶苍术，喝六药茶

这段时间，由于新冠肺炎疫情的影响，大部分人都待在家里。广州市中医医院针灸科主任李丽霞表示，在家中，除了勤洗手和保证室内通风外，还可以采用中药烟熏的方法，以达到辟秽除瘟的作用。

消毒避瘟 艾叶、苍术来帮忙

李丽霞表示，中医有着丰富的对抗瘟疫的经验，每次瘟疫来袭，中医都发挥着十分重要的作用。古代医家多采用熏烧药物的方式预防疫病。根据本次疫病以寒湿为主的特点，她推荐大家使用艾叶、苍术对家居进行烟熏。

使用方法：采用干燥的艾绒、苍术，按照1∶1的比例，每100平方米空间约取30~60克。将苍术用95%酒精浸泡一天，捞出后稍沥干酒精，与艾绒混合点燃，吹灭火苗，烟熏约30~60分钟，每天1次。

在无酒精的情况下，也可将苍术打成粗粉，和艾绒混合均匀，点燃烟熏。艾绒燃烧烟雾较大，如无法适应艾绒烟雾，也可单独用苍术熏。

使用注意：放置于室内空旷处烟熏，远离周边易燃物品，有火苗时务必熄灭火苗。消毒除瘟主要靠烟，中药烟熏的时候，最好紧闭门窗，待充分燃烧后，烟雾充满房屋，人员暂避，大约1~2小时后，开门窗通风。对烟雾过敏者忌用。

李丽霞介绍，艾叶是散寒除湿、温经止痛和避秽辟邪之要品，是我国古代用于预防瘟疫的重要药物。现代研究也表明，艾烟对多种细菌和病毒有抑制和杀灭作用。苍术有燥湿健脾、袪风除湿的功效。艾叶、苍术二者配合，共同起到芳香化湿、辟秽化浊之效。

宅家抗疫，常喝六药茶

宅在家里，人们往往精神压力大，心情焦虑，影响生活和睡眠；每天盯着手机、电脑的新闻，让人眼睛干涩、颈背疼痛；运动减少、三餐不规律，免疫力也会下降。针对这些情况导致的不适，推荐服用六款药茶。

西洋参三七茶 增强免疫

西洋参片10克、三七片5克、赤灵芝片15克（与米同炒，可减轻苦涩味）、黄芪15克、去核红枣3枚。将上述药材一齐置于养生壶内，加入清水1升，煎煮40分钟即可，代茶饮。一般养生壶可保温8小时，饮完可复煎1次。若用砂锅煎煮，则加入清水1.5升，煎煮30分钟，倒出药汁后，药渣即刻加入开水750毫升，煎出500毫升药汁，两次煎出液混匀贮存于保温瓶内保温，随时饮用。推荐每周饮2~3天。

本方补气血、利血脉、调五脏，适宜一般人群服食，以提高机体免疫功能和抗病能力。

金银花黄芩茶 解毒清肺

金银花、黄芩、连翘、桔梗各15克，藿香、紫苏叶、桑叶、贯众各10克，玄参25克，板蓝根、白茅根、黄芪各30克，甘草5克（成人3人量）。将上述药材放进砂锅内，加入清水没过药面（用手压药）约3厘米，用大火煮沸后，改用小火熬30分钟，倒出分成3份。成人每日服用1次，8~12岁儿童减半，每周服1~2次为宜。

本方诸药合用，有清热疏表、解毒清肺、化湿避秽的功效，可用于预防温毒时疫。

藿香佩兰茶 化痰止咳

藿香、佩兰各6克，广陈皮10克，沸水冲泡饮用。

本方中，藿香可芳香化浊、和中止呕、发表解暑；佩兰有芳香化湿、醒脾开胃、发表解暑的作用；陈皮以广东所产为佳，特称“广陈皮”，其有理气健脾、燥湿化痰的功效，可用于脘腹胀满、食少吐泻、咳嗽痰多等症状。

三味合用，可芳香化湿、避秽化浊、健脾开胃、化痰止咳，适用于寒湿困脾、食少纳呆、咳嗽痰多的患者。

杞菊石斛茶 养肝明目

枸杞15克、杭白菊10克、铁皮石斛10克（剪碎）。上述药材洗干净，置于砂锅或养生壶内，加水1升，煎煮半小时，倒出，代茶饮。也可以直接将药材放在保温杯中，用开水冲泡。

三味同用，能益肾养肝明目、润肺止咳、生津止渴，非常适合老看电脑、手机者防治眼睛酸涩、疲劳、腰酸背痛。本茶也可用于燥热伤肺、干咳、热病津伤、口干烦渴、内热消渴，以及虚劳精亏、腰膝酸痛、眩晕耳鸣、阳萎遗精、血虚萎黄、目昏不明等症状的辅助治疗。

香附紫苏薄荷茶 疏肝理气

香附、紫苏叶各5克，薄荷3克，沸水冲泡饮用。

香附有疏肝解郁、理气宽中、调经止痛的作用，常用于肝郁气滞、胸胁胀痛、脾胃气滞、经闭痛经等症状。紫苏既能发汗散寒以解表邪，又能行气宽中、解郁止呕，很适合风寒表症伴有胸闷呕吐症状，对于无表症而有气滞不畅症状的，也可宣通。薄荷可疏散风热、清利头目、利咽透疹、疏肝行气。三味合用，能疏风解表、疏肝行气，有效缓解“宅家”“春困”的不适症状。（人民健康网综合自生命时报、广州日报）

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