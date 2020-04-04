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张文宏：出门戴口罩回家勤洗手，降低新冠病毒感染几率

2020年04月04日20:13 来源：人民网-人民健康网

张文宏在线交流

人民网北京4月4日电 （刘卿）新冠肺炎疫情目前正在全球加速蔓延，为帮助广大在法留学生和华人华侨更好地了解疫情、应对疫情，北京时间4月4日18：00（巴黎时间4月4日12：00），中国驻法国大使馆邀请张文宏教授与在法华人华侨、留学生等通过人民网“人民好医生”客户端进行在线交流，回答海外同胞们关心的疫情发展、个人防护等热点问题。

节目中，法国潮州会馆第一副会长许葵提出，法国华人及家属如果感染，比如夫妻一方有症状但同居一室，居家隔离需注意哪些事项？万一邻居被感染，是否需要赶紧搬迁?

张文宏表示，新冠病毒通过近距离接触传播，如果配偶感染新冠病毒，你被感染的风险就极高；如果邻居感染新冠病毒，且处于潜伏期或是无症状携带者，若共用电梯会有感染风险。但是，采取有效的防护措施可以将这种风险降低到接近零。

张文宏建议，外出必须戴口罩，乘坐电梯时，可通过餐巾纸、牙签等间接接触按电梯。出门后，双手不可以摸自己的鼻子和嘴巴，回家后第一件事情是洗手，坚持做这几件事，能够大大降低感染风险。

“法国华人感染新冠病毒大概十几个人，感染率很低，原因在于，华人卫生习惯较好，出门戴口罩，回家勤洗手。”张文宏认为。

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(责编：李轶群、许晓华)


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