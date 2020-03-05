疫情期间，带孩子外出回来后需要做什么？

带孩子外出回来后，需要做什么？

应减少外出，尤其是不要去密闭空间和人流较密集的地方。如必须外出，必要时给孩子戴好口罩，注意与其他人保持1米以上的距离；养成良好的卫生习惯，不要到处摸，不要用不洁净的手触摸或揉搓口、眼、鼻等部位。外出回家脱去外衣并换鞋后，第一件事就是认真洗手。在家中，普通肥皂或洗手液都可以，一定要用流动的清水冲洗，并且按照规范步骤洗手，仔细揉搓手上的每个部位。洗手完成后可以清洗面部，如果孩子配合，可以清洗鼻腔和漱口。

儿童外出必须戴口罩吗?

新型冠状病毒流行期间，儿童到医院、密闭空间、人流密集的场所等，以及儿童自身出现发热、流涕、咳嗽、打喷嚏等症状时，都应佩戴口罩。在通风良好、人员密度低的户外场所/场地，可不佩戴口罩。

1岁以下婴儿不宜戴口罩，该如何防护？

1岁以下婴儿不宜佩戴口罩，以被动防护为主。看护人需主动戴好口罩，不要亲吻孩子，不要对着孩子咳嗽、打喷嚏、呼气。如要咳嗽或打喷嚏一定要用纸巾将口鼻遮挡住（如果来不及用纸巾，则应用手臂完全挡住口鼻，然后再彻底清洗手臂），并将污染的纸巾立刻扔进封闭式垃圾箱/桶，用流动水认真洗手。婴儿需穿着合适，不要过度捂热或受凉。不要用嘴尝试或咀嚼食物后喂食孩子（包括不要用嘴吹凉食物后给孩子喂食），不要跟孩子共用餐具。孩子的物品、玩具和餐具一定要定期消毒。如果不必要，尽量不带孩子出门，尤其是到公共场所或密闭空间；外出时尽量不乘坐公共交通工具，尽可能远离其他人（保持距离至少1米）。跟孩子玩耍前，要认真洗手。家长外出回家后要更换衣物、洗手后才能抱孩子。家中应定期通风，通风时，可以将孩子转移到另一房间以免受凉感冒。

孩子发热，要不要去医院？

疫情流行期间，若儿童出现咳嗽、发热等症状，但确定无外出、没有接触过患者或感染者，可先监测儿童体温，居家治疗普通的呼吸道感染。如果体温持续不降，或咳嗽加重、出现呼吸困难、精神状态不佳等，建议就近到开设儿科门诊的医院，遵医嘱进行检查和治疗。

打疫苗的时间就要到了，该不该带孩子去？

如无特殊情况，婴幼儿应该按期接种疫苗。但在某些情况下，譬如孩子生病、出远门时可能会出现不能按时接种疫苗情况。原则上疫苗接种推迟是不会影响其免疫效果的，在可能的情况下尽早补种即可。但是有些疫苗即使是在新型冠状病毒感染流行期间，也不能延迟接种，譬如狂犬病疫苗，首剂必须在被咬伤当天进行注射。建议密切关注儿童预防接种门诊动态。

（资料来源：中国健康教育中心组织专家编写的《新型冠状病毒肺炎健康教育手册》）