病毒从血液传到胎盘 法国或发现首例胎儿母体内感染

中新网7月15日电 据欧联网援引欧联社综合报道，《自然-通讯》科学期刊(Nature Communications)近日发布的一项研究指出，法国医生报告一起胎儿在产妇子宫内确诊新冠肺炎的病例。医生认为，这可能是首例胎儿在子宫内被感染。值得庆幸的是，男婴出生后恢复状况良好。

据报道，这名23岁的母亲在怀孕后期感染新冠病毒，出现发烧与激烈咳嗽的症状，于3月24日入院，确认检验结果为阳性。入院3天后，医疗人员发现胎儿出现“疼痛迹象”，立刻进行了剖腹产手术。

医院从婴儿的肺部抽出血液与其他体液，确诊婴儿感染新冠肺炎，并排除了其他病毒等细菌感染。医生进一步检查后显示，病毒从母亲的血液传到胎盘，进而使婴儿被感染。

巴黎安托万 贝克莱尔(Antoine Be cle re)医院儿科与新生儿重症护理医学主任丹妮尔 德 卢卡(Daniele De Luca)表示，之前无法证明胎儿在母体内被感染，已经有一些疑似病例，但仍有不确定之处。因为没有人有机会进行全部的检查，来确认胎盘的病理学。

这名男婴一开始表现健康，但出生三天后，变得易怒、状况不佳，出现痉挛等情况。当他出生时，没有关于如何治疗确诊婴儿的临床指引，医生曾考虑是否使用瑞德西韦，但男婴在没有帮助的状况下逐渐康复，因此并未获得特定药物。最近对其扫描结果显示，他身体已几乎恢复正常。

德 卢卡医生认为，孕妇不用过度担忧，这类症状在大多数情况下，不会对婴儿造成伤害。(黄靖)