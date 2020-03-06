居家战“疫”强体质 户外跑步“因地制宜”

在抗击新型冠状病毒肺炎的战斗中，人们响应国家号召，居家不外出，减少走亲访友和聚餐。在家的日子里，生活可以用吃饭、睡觉、刷手机来概括，躺着也能做“贡献”成为了现实。但需要注意的是，减少外出活动是预防新冠肺炎的必要措施，而在家长时间躺着或久坐不动，可对健康不利。

居家战“疫” 锻炼不对身体很受伤

久坐不动，以及不良姿势的躺、坐，或使用电子设备，往往造成各种腰背疼痛，颈肩不适，下肢无力。而久坐不动、缺少身体活动，是造成冠心病、糖尿病、结肠癌等疾病的重要因素之一，严重影响健康。久坐不动还会导致下肢静脉曲张、痔疮、尿失禁、骨质疏松等问题影响生活质量。疫期防病，躺着是万万不行的。

居家锻炼是抗击疫情可取之道。适度运动可以为人们的健康带来诸多好处：它能改善心血管和呼吸功能，提高心肺能力；还可以增强力量，提高基础代谢，促进新陈代谢，提高日常生活能力和质量；也可以降血压、降血脂、益大脑；运动对改善情绪，缓解抑郁和焦虑，保持心理健康也有效果。

居家战“疫” 健身运动强度应适宜

国家体育总局体育科学研究所研究员徐建方在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，居家健身运动强度必须适宜。强度过低，没有锻炼效果，但是长时间大强度的运动，会导致身体机能失调，免疫功能下降，特别忌讳平常不运动、锻炼搞突击。居家健身运动强度适宜，主要表现是：运动后感觉轻度的呼吸急促，周身微热，面色微红，内心感觉轻松愉快。虽然稍微感觉有点疲乏，但是经过休息以后可以消除，并且没有疼痛和麻木。

对于居家健身，国家体育总局体科所科学健身与健康促进研究中心主任徐建方给出建议，居家健身以拉伸、弹力带、核心力量（仰卧起坐、平板支撑、两头起等）、小哑铃（或矿泉水瓶替代）、俯卧撑（或跪卧撑）、原地踏步等练习为主，并每日进行室内通风。每天运动量以积累一到两个小时左右为宜。

居家战“疫” 锻炼难度需因人而异

这套锻炼方案主要由身体自重练习（徒手）组成，每次练习8个动作，每个练习又分成了初级、中级、高级三个难度进阶。采用这套方案进行锻炼，每周锻炼2-3天，训练日之间要有间歇休息。锻炼时每个动作或部位重复2-4组，组与组间歇时间1-2分钟。除练习动作的难度进阶外，每组动作练习的重复次数也有进阶安排。例如：可以在初级难度下按照每组10个的重复次数进行锻炼，1-2周后，进阶到每组15个重复次数，然后继续在重复次数上进阶到20个每组，在进阶到中级动作难度下，按照10、15、20个每组的重复次数，每1-2周进阶一次。能够完成20个每组的重复次数后，之后再进阶到高级动作难度。

上肢：

1、胸部手臂力量。采用不同俯卧撑动作进阶练习，锻炼时均需保持躯干平直，身体俯下时，双肘与躯干呈45度或双肘贴近身体，可以达到锻炼胸大肌和肱三头肌、三角肌的效果。

初级是扶墙或者扶椅俯卧撑，使躯干抬高，保证手扶物结实稳定安全。中级是在地面上做水平俯卧撑。高级是做脚抬高的俯卧撑（脚放沙发或椅子上）。

2、肩背力量。肩背力量的居家锻炼主要是以划船动作为主，家中有哑铃的话，配合哑铃较易操作，另外也可根据家中实际情况，使用饮料瓶，油桶等居家生活用品，采用灌水装米的方法来调整重量。

初级是俯身划船，要点是屈髋屈膝，保持下肢稳定和背部平直。中级是直立划船，保持身体直立，双手分开与肩宽，肘部引导手臂完成动作，手臂抬起时，肘部不要超过肩膀。高级是单臂弓步划船，在弓步下注意保持平衡，配合肩胛手臂完成动作。

下肢：

3、下肢综合力量。采用不同深蹲动作进阶变化，练习动作时避免膝盖超过脚尖和双膝内扣。

初级采用自重深蹲，下蹲需到大腿与地面水平位置。中级采用高脚杯深蹲的方式，注意手持重物贴近胸壁，下蹲过程保持躯干挺直。高级采用双臂持哑铃或者壶铃硬拉的方式，注意髋部用力，练习过程中保持脊柱中立位，不要塌腰弓背。

4、大腿后群力量。发展大腿后群力量，有助于减少腰背疼痛，降低损伤发生，改善运动表现。

初级是双腿臀桥，练习需要注意依靠臀部用力使骨盆抬起，脊柱保持中立位，避免腰部过度用力。中级是单腿臀桥。高级是单腿硬拉，注意保持躯干背部平直，身体围绕支撑侧髋关节绞动，支撑腿可微屈，动作全程缓慢有控制。

5、单腿力量。进行单腿力量锻炼，对于改善身体平衡，提升身体功能有良好效果。

单腿力量锻炼的初级是分腿蹲，要领是动作练习过程中，身体重心控制在前后脚中间位置。中级是保加利亚蹲，需要将后腿放在板凳或沙发上抬高，保持平衡，前脚位置通过下蹲调整到能够让大腿与地面平行且不超过脚尖位置即可，用力过程注意支撑侧脚跟和臀部发力。高级是弓步蹲，要点是保持平衡，弓步蹲下，抬腿蹬起，迈步行进，动作连贯流畅有控制。

核心：

6、腹侧力量。采用多种平板撑的变化开展锻炼。不同于其它练习内容，腹侧力量是静力性练习内容，需要以时间变化来进阶。可以采用45秒、60秒、75秒的方式进行进阶。

初级是常规平板撑练习。中级在常规平板撑基础交替抬起手臂。高级在常规基础上交替抬脚离开地面。

7、体侧力量。初级是侧撑动态屈腿，在侧撑基础上，一侧大腿做屈曲伸直踩自行车动作，可按照10-15-20次数进阶或时间进阶，注意练习时躯干不要晃动，身体保持平直。中级是单臂农夫行走，高级是双臂农夫行走，农夫行走动作是最贴近生活的动作练习，最具功能性，可以锻炼脊柱稳定，手臂和下肢力量，练习可以达到全面充分锻炼的效果。要点：练习时挺胸，抬头，小步，快走，负重以单侧不超过身体自重50%为宜，练习按照时间进阶。

8、背部力量。背部练习以鸟狗式变化进阶。鸟狗式练习以对侧手足伸展为基础，锻炼核心的控制和稳定，有助于缓解腰背不适，改善运动表现。初级是对侧手足伸展后，放下支撑，换对侧。中级是在伸展基础上，再完成肘膝相碰，再伸展然后换对侧。高级是在中级基础上，支撑侧膝盖离开地面进行对侧手足伸展和肘膝相碰的练习。所有鸟狗式练习都应注意身体平直，头部放平，四点支撑时，腰椎在中立位。

居家战“疫” 户外跑步可因地制宜

暨南大学附属第一医院运动医学中心副主任医师李劼若表示，结合目前的疫情特点和病毒传播途径，非武汉地区的跑者做好足够的防护和准备，是可以户外跑步的。

1.身体情况良好，没有不适，有跑步习惯的朋友可以坚持跑，但从来不跑步的朋友就不要跑了。

2.在户外通风地方跑，不要在马路边或人多的地方跑，选择人越稀疏的时间地点越好，和其他路人保持2米以上的距离。

3.戴好医用外科口罩跑（最极端的情况是跑的路上遇到新型冠状病毒携带者的飞沫，但在2米以外的距离，戴了口罩，而且空气流通，被传染上的机率非常非常低）。

4.自己一个人跑，不要多人一起跑；降低跑步强度、速度、频率，健身性质的跑，30分钟左右最合适，不做大强度、长时间的跑。

5.跑后尽快回家换干衣服，避免受凉。

总的来说，做到以上要点，可以适当户外跑，这样可以增强体质。但是千万记住，增强了体质不等于就能抵抗病毒，防控疫情的各项措施还是要千万仔细做足。（人民健康网综合自中国新闻网、广州日报、扬子晚报）

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