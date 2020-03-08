疫情期间，哪些人群需要进行心理危机干预？

新型冠状病毒肺炎流行期，部分人会出现过度的不安、无助、悲观、紧张、委屈、躲避、侥幸心理、不敢出门、盲目消毒、易怒、恐惧、焦虑、抑郁、失望、抱怨、孤独、失眠、攻击等应激反应。若出现以下症状，则需要及时心理调适或心理危机干预，例如：

⑴ 总感觉街上遇到的人就是病毒携带者，即使自己全副武装的防护着，也要远远的保持距离，不敢走近，不敢说话，甚至不敢呼吸。

⑵ 敏感于自己的各种躯体不适，达到疑病状态。身体稍有不适，就会怀疑自己被感染了，惶恐不安。想立即就医，到发热门诊。就诊后，尽管经过详细的躯体和病毒学检查，排除了该病的可能，但始终无法安静下来，要么怀疑检查结果，要么担心在就医过程中又被传染了。

⑶ 具有强迫特征的人，疫情下会更加惶恐，他们反复洗手，反复消毒，可总感觉还是不能清洗干净。要么不出门，要么戴上双层的口罩、穿上防护服、眼罩，严格按照传染科医生的防护要求来武装自己，然后才能小心翼翼地出门。家人回家后，一定要让家人把外衣全部脱掉仍在门外，甚至丢进垃圾桶。

⑷ 过度焦虑和恐惧的人，在就医的过程中容易出现冲动行为。处于隔离或者确诊的状态下，过度的焦虑和恐惧对人的身心伤害也是非常明显的。

那么，普通公众如何保持心理健康呢？

⑴ 从权威媒体了解疫情和相关科学防护知识，规律生活，适度锻炼，读书，听音乐等。

⑵ 在疾病流行期间，出现恐惧、紧张和焦虑等情绪，是自然的，不必过度紧张。

⑶ 积极心理调适：与他人多交流，相互鼓励，相互心理支持，转移注意力。要以积极的态度工作、生活，注意休息，放松自己，自我安慰激励。可以通过呼吸放松训练、有氧运动、正念打坐、冥想等方式来调适情绪。不要采取否认、回避退缩、过分依赖他人、指责抱怨、转移情绪发脾气、冲动等不良应对方式。减少咖啡摄入，特别不要试图通过烟酒来缓解紧张情绪。

（资料来源：中国健康教育中心组织专家编写的《新型冠状病毒肺炎健康教育手册》）

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