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《防疫课堂》

外出就餐、超市购物的14个防护技巧，快收藏！

2020年03月07日08:27 来源：人民网-人民健康网

编者按：随着复工复产，跟人们生产生活相关的服务行业也陆续迎来开业，去商场购物、在餐饮店消费如何做好自我防护？

外出就餐10条建议

1、排队过程中要佩戴口罩，减少语言交流，与相邻顾客保持一定的安全距离。

2、排队时打喷嚏的话，用纸巾遮住口鼻或者采用肘部遮挡这些措施。

3、取餐时应避免用手直接触碰频繁接触的物品表面。

4、在付款时尽量选择二维码等非直接接触的电子支付方式，减少采用现金结算。

5、在就餐前选择表面清洁的桌椅，最好是靠近门窗等通风比较好的位置就坐。

6、要注意手卫生，可以用洗手液在流水状态下洗手或者是用手消毒剂。

7、用餐过程中，摘下口罩时一定要注意保持口罩内侧的清洁，避免污染。

8、避免面对面就坐，最好是同向坐，而且相隔距离最好一米以上。

9、尽量缩短就餐时间，减少同行人员的交流。如果餐厅人员比较多，打包是比较好的选择。

10、就餐后，要立刻离开餐厅，减少在餐厅的逗留时间。

外出购物四大要点

第一，购物的时间尽量避开商场、超市的客流高峰期，比如选择非周末时间或者是早晨刚营业的时候，这样减少与其他人接触的机会。

第二，乘坐电梯时，如果是到楼层比较低的地方购物，推荐走楼梯。如果到楼层比较高的地方购物，建议优先使用扶梯。如果必须乘坐厢式电梯，电梯人多的时候可以等候下一趟电梯。乘坐电梯时要佩戴口罩，而且与其他人员保持一定的安全距离。

第三，要全程正确佩戴口罩。

第四，做好手卫生。（人民健康网综合自健康中国微信公众号）

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(责编：李轶群、许晓华)


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