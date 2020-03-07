外出就餐、超市购物的14个防护技巧，快收藏！

编者按：随着复工复产，跟人们生产生活相关的服务行业也陆续迎来开业，去商场购物、在餐饮店消费如何做好自我防护？

外出就餐10条建议

1、排队过程中要佩戴口罩，减少语言交流，与相邻顾客保持一定的安全距离。

2、排队时打喷嚏的话，用纸巾遮住口鼻或者采用肘部遮挡这些措施。

3、取餐时应避免用手直接触碰频繁接触的物品表面。

4、在付款时尽量选择二维码等非直接接触的电子支付方式，减少采用现金结算。

5、在就餐前选择表面清洁的桌椅，最好是靠近门窗等通风比较好的位置就坐。

6、要注意手卫生，可以用洗手液在流水状态下洗手或者是用手消毒剂。

7、用餐过程中，摘下口罩时一定要注意保持口罩内侧的清洁，避免污染。

8、避免面对面就坐，最好是同向坐，而且相隔距离最好一米以上。

9、尽量缩短就餐时间，减少同行人员的交流。如果餐厅人员比较多，打包是比较好的选择。

10、就餐后，要立刻离开餐厅，减少在餐厅的逗留时间。

外出购物四大要点

第一，购物的时间尽量避开商场、超市的客流高峰期，比如选择非周末时间或者是早晨刚营业的时候，这样减少与其他人接触的机会。

第二，乘坐电梯时，如果是到楼层比较低的地方购物，推荐走楼梯。如果到楼层比较高的地方购物，建议优先使用扶梯。如果必须乘坐厢式电梯，电梯人多的时候可以等候下一趟电梯。乘坐电梯时要佩戴口罩，而且与其他人员保持一定的安全距离。

第三，要全程正确佩戴口罩。

第四，做好手卫生。（人民健康网综合自健康中国微信公众号）

☆防疫课堂☆

居家战“疫”强体质 户外跑步“因地制宜”

疫情期间，带孩子外出回来后需要做什么？

居家防疫妙招：巧吃“彩虹餐” 家电“除病毒”

用"心"战疫：十大调适"药方"给心理"消毒"

预防新冠肺炎，上班族一定要了解这三件事

疫情期间怎么吃能增强免疫力？食谱推荐！

科学防疫 老年人应该避开五大误区

疫情期间宅家腰酸又长胖?健身妙招练起来!

疫情期间到医院就诊该如何正确防护？

疫情期间，孕妈妈出现哪些情况需尽快就医？如何自我防护？

外出回家鞋底会带病毒吗?开车外出咋防护?

如何正确使用消毒剂？七大原则要牢记

外套手机钥匙都怎样消毒？看看你做对了吗

办公室与同事面对面 战“疫”这样打才安全