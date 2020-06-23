北京发布农贸市场消毒指引 要求消毒全覆盖不留死角

人民网北京6月23日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第130场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市疾病预防控制中心主任曾晓芃介绍，在新冠肺炎疫情期间，做好农贸市场消毒工作对于阻断病毒的传播具有重要意义。北京市疾控中心为此制定了农贸市场消毒指引，以便更好的指导北京市农贸市场开展规范性消毒工作。

农贸市场消毒的重点范围是市场水产品和肉类食品售卖区域及公共区域，其他区域也应进行消毒。消毒的重点为可能接触的表面，如地面、台面、运输车辆及各类工具、称量工具等。消毒方法应针对不同的消毒对象，选择高效、可靠的消毒剂，以确保消毒效果。具体为：

一是水产、肉类销售区。地面、摊位表面及案板、刀、剪刀、秤等宰杀、切割、称量工具，应使用1000mg/L的含氯消毒液充分喷洒或擦拭至全覆盖，不留死角，消毒作用30分钟后，清水冲洗干净。

二是水产、肉类销售区的冰箱。食品清空后，断电、恢复至室温，内表面使用2000mg/L季铵盐类消毒剂擦拭消毒，作用时间30分钟，清水擦净，或者用75%酒精擦拭消毒两遍。外表面使用1000mg/L的含氯消毒液擦拭消毒，作用时间30分钟，清水擦净。

三是蔬菜、水果等其他销售区。消毒方法与水产、肉类区相似，消毒剂使用浓度降为500mg/L，具体可参照农贸市场消毒指引。

四是公共区域。主要针对地面和可能被污染的墙壁等表面，门把手、扶手、公平秤等物体表面，卫生间的地面、洗手台面、门把手、水龙头等，以及拖布、抹布等卫生用具，用含氯消毒液喷洒或擦拭消毒，不留死角。

消毒过程中有几个关键点需要特别注意：

一是农贸市场应根据市场人流相应增加消毒频次。

二是消毒剂应准确配制，现配现用，保证有效作用浓度。举例：我们在市场上常见的84消毒液，通常在说明书上标识有效氯含量约为5%，5%就是50000mg/L，我们农贸市场消毒一般用到500mg/L～1000mg/L。配制500mg/L就是取1瓶盖84消毒液原液（约10mL），加入1L水中（500mL矿泉水瓶取2瓶），搅拌均匀即可。 如果配制1000mg/L就是取1瓶盖84消毒液原液，加入500mL水中（500mL的矿泉水瓶取1瓶），搅拌均匀即可。

三是保证消毒作用时间，一般不少于30分钟。

四是消毒对象应全覆盖，不留死角。

五是消毒人员应做好个人防护，穿戴工作服、使用一次性医用口罩、一次性手套，并加强手卫生。

市场消毒工作需要市场经营者和管理者共同落实，一是摊主应做好摊位范围内的消毒。二是农贸市场应安排专人负责公共区域的消毒，包括公共卫生间、公共区域的地面和物体表面等。三是农贸市场管理人员负责每日对市场内所有区域消毒工作进行督导检查，消毒及监督检查均应做好记录。

具体消毒方法及消毒要求，可参见北京市疾控中心网站《新型冠状病毒感染的肺炎流行期间农贸市场消毒指引》。北京市疾控中心制定并发布了36个防控指引，其中餐饮、宾馆、商场、七小场所、养老院、公共交通、建筑工地、酒吧等场所的防控指引均有相应的预防性消毒方法，相关部门和单位可参照执行。