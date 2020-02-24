疫情期间,8招让孩子上网课护视力"两不误"

编者按：疫情还没结束，很多学校选择了开网课，让孩子在家里先学起来，家长们的担忧来了：不得不接触这些电子产品，孩子的视力保护要注意什么，如何能做到不让近视产生或加重？急家长所急，眼科专家进行了解答。

北京同仁医院眼科主任魏文斌表示，第一，避免长时间使用电子产品和看电视。我们建议非学习使用电子产品不宜超过15分钟，每天累计不超过1小时。通过网络学习30到40分钟后，应该休息或者远眺10分钟，使眼睛得到充分地休息，或者闭眼休息5到10分钟。多在窗户前晒一晒，沐浴阳光。强调6岁以下的学龄前儿童应该避免使用手机和电脑，家长也应该起到表率作用，尽量少使用电子产品。

第二，保持正确的读写姿势。家中的书桌椅应该调整好高度，读书写字的时候保持“三个一”，手离笔尖一寸、眼离书本一尺，胸距书桌一拳。

第三，要改掉不良的用眼习惯。不要在吃饭、卧床的时候看书或者使用电子产品，不要在光线过暗或者阳光直射的情况下看书写字，读写的过程中应同时打开房间大灯和台灯，台灯要有足够和均匀的亮度及色温，书籍纸张应该避免精装的铜版纸，从而减少眩光的发生。

第四，保证充足睡眠和营养。充足睡眠和合理营养是眼部健康的基础。建议小学生每天睡眠时间达到10小时，初中生9小时，高中生8小时。儿童青少年需要均衡的营养，不挑食、不偏食、不暴饮暴食，少吃糖，多吃蔬菜、水果，每天饮水不少于1500毫升。

第五，选择合适的室内运动。儿童青少年可以选择原地跑、广播操、仰卧起坐等体育活动。中小学生也可以帮助家长做一些力所能及的家务劳动，通过运动缓解眼部疲劳。但室内活动应该注意选择软底鞋，注意运动幅度和噪音，避免给邻居带来困扰。室内空间比较狭小，周围又有桌椅和家具，要避免儿童摔倒和磕碰，避免意外伤。要做到定期开窗通风，保持室内空气的流动。

第六，注意手卫生。注意饭前便后洗手，不揉眼睛，不吃手、不啃指甲，掌握正确的洗手方法，洗手时要注意指缝的清洁，要用流动水清洗。

第七，坚持做眼保健操，坚持一天两次眼保健操，上下午各一次。最好在持续用眼后认真做眼保健操，让眼睛得到充分的休息，做眼保健操前要洗手。

第八，要注意儿童过敏性结膜炎等眼部疾病，如果儿童眼睛红，眼睛痒，不断揉眼，要警惕是否有过敏性结膜炎。发现儿童歪头视物，频繁的眯眼、挤眼等异常情况应该仔细观察，必要时到医院进行就诊。

如何缓解眼疲劳？

1.敷毛巾。如果眼皮耷拉、眼神惺忪，这很可能是眼睛血液循环不良的信号。此时可以将湿毛巾放入微波炉加热30至50秒，然后取出毛巾，等毛巾不烫手时，敷于眼皮1至2分钟，毛巾热敷有活血解乏的效果。如果眼球充满血丝，则可能预示着眼睛“上火”或有炎症，此时可用毛巾冷敷1至2分钟。

2.科学眨眼。紧闭双眼，让眼周肌肉紧张，坚持３秒后迅速睁开眼，眨上几次，再重复上面的动作至少４次。专家表示，外压可暂时提高眼睛内液体的压力，类似按摩，用力眨眼30秒有助消除眼皮浮肿。但需要注意的是，角膜有问题的人应慎用此方法。

3.多吃水果蔬菜。注意饮食合理搭配，如粗细粮搭配、荤素菜搭配等，少吃甜食，多吃富含维生素的蔬菜、水果及钙质食品，适当吃些海带、胡萝卜、芹菜、动物肝脏等。（人民健康网综合自健康中国微信公众号、新华网）

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