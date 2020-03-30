武汉同济医院光谷院区17个新冠肺炎病区正式关闭

人民网北京3月30日电 随着疫情防控形势持续向好，为落实国家卫健委的整体部署，满足非新冠肺炎患者日常就诊需求，30日，作为新冠肺炎重症、危重症患者收治定点医院的华中科技大学同济医院光谷院区，17个新冠肺炎病区完成患者转运并清空关闭。据了解，132位患者分批在医护人员陪护下，统一转到同济医院中法新城院区继续治疗。

上午10时，同济医院光谷院区最后一位新冠肺炎危重症患者老郭（化名），与他的生命支持装置ECMO被一起转到了同济医院中法新城院区。

据悉，同济医院光谷院区自2月9日开始收治新冠肺炎患者以来，累计收治了新冠肺炎患者1462人，疫情高峰时同时收治患者840人。病区关闭后，奋战了近两个月的上海、江苏、浙江、福建、山东、广东6个省的多支援鄂医疗队医护人员将进行休整后并撤回。

在同济医院中法新城院区新转入的患者中，15位气管插管的危重症患者，分别转入了北京协和医院和同济医院负责的两个ICU病房；一位使用ECMO的患者，由吉林大学附二医院ECMO团队负责；40位已经治愈，但仍有基础疾病暂时不能出院的患者，将转入同济医院负责的2个缓冲病房继续治疗。其余还未达到出院标准的患者，也已转到5个北京的国家医疗队继续救治。中法新城院区的8支国家医疗队，将继续发挥顶尖级专家组的医疗实力，力争坚守到最后，获取最终胜利。