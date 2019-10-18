国家儿童医学中心血液肿瘤中心保定病区成立

“一床难求”这一困扰国家儿童医学中心北京儿童医院血液肿瘤中心多年的难题，有了新的解题思路。今日，借助北京儿童医院与保定市儿童医院的托管便利，国家儿童医学中心血液肿瘤中心保定病区正式在北京儿童医院保定医院成立。北京和保定两个病区将共同以国家儿童医学中心血液肿瘤中心诊治标准为全国患儿提供医疗服务，新病区45张床位将减少血液肿瘤患儿入院治疗的等候时间。

儿童血液病和恶性肿瘤的救治工作一直备受社会关注。受地域和空间的限制，北京儿童医院血液肿瘤中心、肿瘤外科等相关科室常年面临床位紧张的困境。2018年年初，国家儿童医学中心肿瘤外科保定病区在北京儿童医院保定医院成立。据悉，该病区运行一年多来，北京儿童医院专家赴保定200余人次，手术400余人次，共接诊患儿4000余例，住院患儿1200余例，缓解了北京儿童医院肿瘤外科空间不足的现状，既为了病情刻不容缓的肿瘤患儿带来更多希望，也为保定市儿童医院医疗水平提升提供了动力。

众所周知，血液病和恶性肿瘤患儿病种多、治疗难度大，部分病种诊疗过程涉及多个学科。据了解，北京儿童医院血液肿瘤中心设有白血病、淋巴瘤、实体瘤、出凝血疾病、红细胞疾病、组织细胞病、造血干细胞移植、感染与重症等8个专业组。该中心主任郑胡镛教授表示，此次保定病区的成立，将为北京病区释放更大的诊治空间，目前已有在北京等候无床的患儿赴保定接受治疗。未来，北京和保定两个病区同一主任、同一诊治规范、统一调配医疗资源，更多血液肿瘤患儿将得到更及时有效的救治。

新成立的血液肿瘤中心保定病区与成功运转的肿瘤外科保定病区之间，还将紧密合作，为更多患儿的内外科联合诊治提供便利。首都医科大学附属北京儿童医院保定医院院长田剑表示，这是京津冀协同发展牵红线，北京和保定两家儿童医院托管联姻建平台，大病患儿和基层医疗双双获益的又一次探索和尝试。

河北省保定市卫生健康委主任王振民、首都医科大学附属北京儿童医院党委书记王天有共同为“国家儿童医学中心血液肿瘤中心保定病区”揭牌。