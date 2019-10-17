蓝色让人感到舒缓、清静，有利于平复情绪，近日英国埃克塞特大学的环境心理学家也发现，居住在海边城市的社区居民精神健康状况最好。

研究人员使用了“英国健康调查”中近2.6万名受访者的数据，这是迄今为止关于居住在海边对幸福感影响的最详细调查之一。研究人员将受访者的健康状况与他们靠近海岸的距离（如居住在不到1公里之外的人和50公里以外）进行了分析。在考虑了其他相关因素后，这项研究发现，对于经济收入较低的家庭，如果他们住在靠近海岸线的地方，其出现精神健康障碍的症状较少。这就表明，接近蓝色空间，特别是沿海环境，能改善心理健康和提升幸福感。

发表在《健康与地点杂志》上的这项成果认为，在提升精神健康方面，蓝色海洋可以发挥有益的作用，帮助高收入和低收入人群处于公平竞争的环境。这一发现对于说服政府保护、创造和鼓励使用沿海空间至关重要，有助于营造平等的健康环境。 （王海洋）