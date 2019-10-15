保护膝关节 且行且珍“膝”

10月12日是“世界关节炎日”。据统计，全世界关节炎患者有3.55亿人，其中1.9亿患骨关节炎，超过1650万人患类风湿关节炎。在亚洲，每6个人中就有1人患上关节炎这种头号致残疾病。有资料显示，关节炎在我国的总发病率约为13%，而且有年轻化的趋势。

骨关节炎是日常生活中很常见的一种疾病，严重影响患者生活质量，膝关节是骨关节炎的好发部位之一，因此如何保护好膝关节的健康是每个人都非常关注的。

保护膝关节不等于多休息少活动

运动和久坐到底哪个更伤关节？最近，国外医学期刊《骨科与运动物理治疗杂志》的一篇文章告诉了我们答案。该研究表明，休闲跑步者的关节炎发生率仅为3.5%，竞技跑步者的关节炎发生率为13.3%，久坐不动人群的关节炎发生率为10.2%。

上述研究结果说明，常坐以及过高强度的跑步都可能会引发关节问题，休闲跑步的人群中患病率最低。所以对于选用普通休闲跑步的老百姓来说，跑步运动是有利于关节健康的。

日常护关节三注意

南京市中西医结合医院骨科副主任医师王睿提醒，生活中保护关节要注意以下三个方面：

劳逸结合，避免关节的过度使用。长时间的站立、步行、上下楼梯、登山等活动都会过度使用膝关节。尤其是在登山活动中下山时，关节承受的压力是正常站立时的数倍。

注意减肥，避免长期超重。肥胖和体型粗壮的人体重大，势必增加关节负重，所以超重时需要控制饮食且适当运动锻炼以减轻体重。

注意保暖，避免寒凉之邪侵袭关节。中医认为，骨关节炎属“痹症”范畴，主要是由内虚复加外邪引起的。外邪，主要是指风、寒、湿等自然界气候变化因素。秋凉时节如果不注意对关节的保暖和养护，风寒湿等邪气乘虚而入，引起骨关节炎。

严重关节炎患者可选择手术治疗

王睿提醒，如果关节炎的症状比较严重且符合手术指征，需要进行手术治疗。这些手术主要分为三类。

第一类是关节镜手术。对于较年轻、诊断为膝关节游离体或半月板撕裂的患者可以选择此类手术。

第二类是膝关节周围截骨术，适合膝关节力线不佳的单间室骨关节炎患者。

第三类是关节置换手术，包括部分置换和全关节置换。