热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

单腿闭眼站 越久越长寿

中国北方老年病学会理事  朱丽丽

2019年10月16日07:53 来源：人民网-生命时报

　　据英国《每日邮报》一项研究报道，单腿闭眼站能在一定程度上昭示是否长寿。如果可以坚持10秒以上，说明身体各系统处于相对平衡状态，健康状况较良好。反之，说明反应肌力与平衡力较弱，衰老较快。

　　单腿闭眼站是通过测量人体在没有任何可视参照物的情况下，仅依靠大脑前庭器官的平衡感受器和全身肌肉的协调运动，维持身体重心在单脚支撑面上的时间，以反映平衡能力的强弱。35岁起，人体平衡力开始走下坡路，因此老了易摔倒，但如果能坚持训练平衡力，就更能保持年轻状态。

　　锻炼平衡力一般采用反常规运动，刺激人体做出平衡反应。单腿闭眼站是非常有效的训练。练习时不要急于求成，可在训练一段时间后再将眼睛闭上。具体步骤是：双手叉腰、闭眼，单脚站立，另一腿屈膝，脚离开地面，使小腿贴靠在站立腿的膝部。一开始练习时，大约10秒钟就需换另一只脚。如果每天坚持练，就可保持更长时间。

　　需要提醒的是，老人自身骨骼与肌肉群能力较差，训练时要注意有扶持物，避免摔倒。除了单腿闭眼站，还可尝试头顶书本走直线、走平衡木或梅花桩等方式。▲

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn