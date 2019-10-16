单腿闭眼站 越久越长寿

据英国《每日邮报》一项研究报道，单腿闭眼站能在一定程度上昭示是否长寿。如果可以坚持10秒以上，说明身体各系统处于相对平衡状态，健康状况较良好。反之，说明反应肌力与平衡力较弱，衰老较快。

单腿闭眼站是通过测量人体在没有任何可视参照物的情况下，仅依靠大脑前庭器官的平衡感受器和全身肌肉的协调运动，维持身体重心在单脚支撑面上的时间，以反映平衡能力的强弱。35岁起，人体平衡力开始走下坡路，因此老了易摔倒，但如果能坚持训练平衡力，就更能保持年轻状态。

锻炼平衡力一般采用反常规运动，刺激人体做出平衡反应。单腿闭眼站是非常有效的训练。练习时不要急于求成，可在训练一段时间后再将眼睛闭上。具体步骤是：双手叉腰、闭眼，单脚站立，另一腿屈膝，脚离开地面，使小腿贴靠在站立腿的膝部。一开始练习时，大约10秒钟就需换另一只脚。如果每天坚持练，就可保持更长时间。

需要提醒的是，老人自身骨骼与肌肉群能力较差，训练时要注意有扶持物，避免摔倒。除了单腿闭眼站，还可尝试头顶书本走直线、走平衡木或梅花桩等方式。▲