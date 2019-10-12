助长又益智 你家娃运动得够科学吗？

什么才是孩子生长发育的原动力？是“科学运动”，你答对了吗？科学合理的运动，不仅可以帮助孩子的身体长高，还能促进智力发展。运动除了可以提高孩子的体质健康水平、培养他们的基本运动技能外，还可以对孩子的免疫系统起到一定的锻炼作用，促进孩子形成健康的心理。

总之，运动的好处多多。而且这些好处是贯穿终生的，呈螺旋式上升。小时候好了，便会步步都往上走。你家宝宝的运动够科学吗？现在就让我们跟随北京市疾控中心健康教育所的专家学起来，帮助孩子养成科学运动习惯，促进孩子健康成长。

运动能让孩子思维更敏捷

运动是靠肌肉发力完成的，而肌肉收缩是需要神经系统进行信号传递的，这就离不开大脑的活跃。当孩子在做出各种动作的时候，肌肉要协调配合，相应的神经细胞也要高度活跃，来满足这个需求。

北京市疾控中心健康教育所给出的建议，为孩子选择户外运动更好。因为神经系统不光管运动，还要管感觉。我们的感觉要输入到相应的中枢中，那这个时候，户外的各种丰富的环境刺激，比如不同强弱的光线、不同高低的温度，就会对我们的大脑形成另外一种锻炼，将这些信息都会输入到大脑当中，帮助孩子形成更为敏捷的思维。

运动还是身体长高的“催化剂”

运动的时候，一方面，孩子跟地面接触的力的刺激，可以帮助软骨和骨增生，让它们长得更快；另一方面，各种刺激会导致机体的内分泌系统也发生变化，分泌一些有利于我们软骨增殖的激素，进而使骨增长的速度加快。

记者从北京市疾控中心健康教育所了解到，运动除了可以促进骨变长外，经常运动的孩子，他的骨密度也会更好。人的一生中，骨密度随年龄呈一个先上升后下降的曲线，最高点是在30岁，这也是骨密度开始走下坡路的拐点。虽然我们无法改变拐点出现的时间，但可以通过终生保持合理科学的运动，来使我们的骨变得更强。

这样做 才算是科学运动

缺乏运动会带来种种的不利，但是过度运动也会带来一系列问题。要强调运动好，前提一定是科学运动。怎样的运动才算科学运动呢？你家娃运动对了吗？一起来看看北京市疾控中心健康教育所给出官方版的“科学运动指南”吧。

游戏就是孩子最好的运动 针对儿童，尤其是学龄前儿童进行运动，首先要符合他的身心发育特点，并不是简单的大人做什么，孩子做什么。这个时期，游戏就是孩子最主要的运动形式。满足了这个前提条件以后，家长要尽量保证孩子充足的活动时间和活动强度。

时间推荐 学龄前儿童在全天内的身体活动时间累计应达到180分钟以上（最好每天要有120分钟的户外运动），其中中等以上强度的身体活动累计不少于60分钟。从健康效益角度来说，强度越高，带来的好处越多。但对于小孩子来说，不建议长时间连续地做这种高强度的活动。因为小孩不光是骨没有发育完全，肝肾、心肺系统也没有发育完全，如果长时间剧烈运动，可能给心脏带来负担。但要避免连续久坐行为，每次久坐连续不超过60分钟；每天累计的屏幕时间不超过60分钟。另外，建议每天10到13个小时的睡眠，包括中午的午睡，更重要的是养成良好的规律的作息时间。

单独+互动 运动类型要多样 最根本的一个原则是多样性，可以从多种目标、多种强度、多种环境、多种形式等四个角度来选择。其中，多种强度就是既要有低强度的活动，也要有中高强度的活动；多种目标是以大肌肉基本动作为核心，以灵敏、协调和平衡三个关键素质为辅助，通过移动类、姿势控制类和物体控制类的动作进行训练；多种环境包括室内、室外的环境，其中户外环境非常重要；多种形式指的是在孩子活动的时候，需尽量给他提供不同的调整，既鼓励单独游戏，也支持互动游戏。而单独游戏是促成孩子专注力形成的一个关键的环节。

每天都要“动起来” 对运动的监测和评估，分为运动频率、运动强度、时间、类型四个方面。频率是指每周运动多少次，北京市疾控中心健康教育所建议天天都要动；强度是否合适，我们可以通过孩子的呼吸、说话连不连续来判断。比如，看孩子喘不喘，如果孩子在活动、游戏的时候，能够正常说话，但是你让他唱歌已经不能连续唱了，这就说明达标了。这就是中等强度的活动。如果孩子连说话都已经开始犯喘不连续了，这个就叫较大强度了；时间长度可以自己去计算一下；类型要注意多样性。

文/本报记者 李洁