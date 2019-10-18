睡眠呼吸暂停综合征患者会有异样的打鼾声，不但影响自己和家人的睡眠，还有窒息等风险。近期，美国《读者文摘》杂志总结了抑制打鼾的几种方法。

1.吹气球。美国睡眠呼吸专家表示，深呼吸吹气球能帮助气流顺畅地通过鼻子，可一定程度上纠正用嘴呼吸的习惯。尽量不要把气球从嘴里拿出来，每天重复练习5次，以增加气流量。

2.睡前喝勺蜂蜜。蜂蜜具有抗炎作用，可以减轻咽喉周围的肿胀，还能润滑喉咙，有助减少打鼾。

3.减重。发表在《美国呼吸与重症监护医学杂志》上的一项研究成果显示，睡眠呼吸暂停与超重有关。减轻10%的体重，就能显著改善。

4.闻薰衣草精油。薰衣草是一种天然的镇静剂，能起到放松和助眠的作用。可以在毛巾上滴几滴薰衣草精油，睡觉时放在枕头底下。

5.抬高床头。发表在《睡眠与呼吸杂志》上的一项研究成果显示，睡觉时抬高头部能显著减轻睡眠呼吸暂停的症状。睡在特殊颈枕上或床头抬高的患者，每晚呼吸暂停的次数减少，血氧饱和度也有所改善。

（王海洋 编译）