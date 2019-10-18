引导宝宝喝水 家长要以身作则

园园平时不爱喝水，园园妈试了很多方法都不行，她担心宝宝不喝水会上火、大便干燥，便强制给宝宝喂水，但宝宝很抗拒。到底该怎样做才能让宝宝多喝水呢？

半岁后可增加饮水量

河南省儿童医院NICU（新生儿监护病房）护理专家蒋名丽告诉记者，在6个月内，无论是吃母乳还是配方奶的宝宝，除生病等特殊情况外，都不需要额外补充水。母乳和配方奶里85%都是水，给宝宝喝过多的水，会影响宝宝从母乳或者奶粉中吸收营养，还会让宝宝产生饱腹感，从而不想吃奶。

6个月后，可以适当给宝宝增加饮水量。比如，宝宝每次吃完辅食后，给他喂几口水。如果宝宝拒绝，家长千万不要强迫。宝宝1岁后，活动量增大，对水的需求量也会增加。每天需要少量、多次饮水，建议上午、下午各补充2~3次。

“对宝宝来说，最好的饮用水无疑就是白开水，白开水中的微生物已经通过多层净化处理后被高温杀死，其中的钙、镁元素也有益身体。切忌给宝宝饮用过冷或过热的水，两者都会损伤宝宝娇嫩的胃黏膜，影响宝宝肠胃的消化能力。建议夏天给宝宝饮用的白开水温度与室温接近，冬天则饮用40℃左右的白开水最佳。”蒋名丽说，宝宝喝水的时间可以安排在起床后、上午、每餐前30~60分钟、运动后、出汗后、洗澡前、睡前60分钟等，白天饮水间隔为1~2小时。幼儿每天饮水7~8次，每次喝水100ml~150ml。另外，如果是母乳喂养，夏季建议妈妈们喝足够的水，以保证乳汁不至于太浓。

学会引导宝宝多喝水

半岁以后的宝宝不喜欢喝水怎么办？蒋名丽给家长朋友们提出以下四点建议：

不要用果汁等甜味饮料来引导宝宝喝水。如果孩子习惯了甜味会更拒绝白开水，并且摄入大量的糖分容易引起肥胖与龋齿。

家长要以身作则。现在很多年轻父母喜欢喝饮料，为了使宝宝拥有良好的生活方式，父母应放下手里的饮料，让宝宝看到自己在喝水，在家庭中营造定时喝水的气氛，使宝宝在不知不觉中养成喝水的好习惯。

更换杯子。宝宝天生偏爱有图案的东西，家长可以尝试准备两三个带有不同图案的杯子，换着喂宝宝，或者用不同形状的器皿装水给宝宝喝，让宝宝觉得新鲜、有趣，从而喜欢喝水。

不要强迫孩子。除了在饮食、用具上要注意，父母的情绪也要控制好。如果孩子不想喝水，也不要强迫孩子，否则孩子只会对喝水这件事感到有压力，会更加拒绝饮水。

（摘自《大河健康报》）