拍片子发现有脑萎缩，会发展成老年痴呆吗？

作为一名神经科医生，经常会有人来咨询我：“大夫，我拍片子发现脑萎缩，你说严重不，是不是快要痴呆了?”

有了脑萎缩就会痴呆吗?我们来了解一下。

“脑萎缩”是指各种原因导致脑组织体积缩小，细胞数目减少，在CT或者MRI上会表现为“脑室扩大、脑沟增宽，脑回变窄”。

脑萎缩的原因也有很多，最常见的就是年龄相关的萎缩。

大脑从出生开始容积逐渐增加，至青春期发育成一颗成熟的果实。而到中年以后大脑就逐渐开始萎缩，60岁以后，大脑容积每年会减少0.5~1%。这就像是每个人都会长皱纹一样，脑萎缩也是一种谁也避免不了的自然现象。

最近正是核桃上市的季节，新鲜的青皮核桃剥开之后，里边的果肉像是一颗年轻的大脑，饱满水润。随着时间的流逝，果肉缩水皱巴了，可它依然是一颗营养丰富的核桃。大脑虽然慢慢萎缩了，但它还是人体最复杂最精密的器官，掌管我们一切的思维与活动。

这个时候可能我们会觉得记忆力不如年轻时候好了，但是提醒一下还会记起来，只要工作生活不受影响，兴趣爱好依然广泛，情绪精神非常饱满，那就不要担心，这种脑萎缩只是岁月雕琢的结果。

如果是体检发现的脑萎缩，大家最担心的可能就是会不会发展为痴呆。虽然说痴呆常常会伴随全脑萎缩或某些特定部位的萎缩，但是脑萎缩不代表一定会痴呆。

但是值得注意的是，严重的痴呆有一些早期征象值得注意：

1、记忆力减退，总是忘记最近发生的事情，尤其是经过提示还是想不起来。比如做饭常常忘记放盐或者连放几次盐，做饭烧水时常常忘记关煤气，经常在家里到处找自己放置的东西，经常忘记吃药，常常想不起熟人的名字，到了市场却忘记自己想买什么东西，刚看过的电视或书籍却忘了是什么内容。

2、计算力下降：不会算账了，买菜不知道该付多少钱，不知道该找多少钱，去银行不会存钱取钱了。

3、视空间障碍：在熟悉的地方迷路，甚至在家里找不到卫生间，不知道年份月份，不知道春夏秋冬，甚至分不清白天黑夜。

4、不会使用日常工具，如遥控器、洗衣机等，难以完成日常事务，不会做饭了，甚至不会刷牙了。

5、判断力下降，不会根据天气冷暖而增减衣服，看电视时分不清好人坏人，把东西放错位置，比如把衣服放到冰箱里，把脏盘子放到洗衣机里，把食物放到衣柜里。

6、生活没有动力，缺乏主动性，没有兴趣爱好，活动减少，对什么事情都没有兴趣，消极被动。

7、性格、情绪、行为异常，原来温和开朗的性格变得暴躁易怒，疑心重，恐惧、怀疑别人要害自己，没有任何原因出现情绪快速变化，该悲伤时却表现出喜悦的情绪。

8、记不住和别人的约会，忘记计划好去做的事情，忘记重要的大事或纪念日等。

总之，CT、MRI上显示的“脑萎缩”并不等于痴呆，因此，体检发现脑萎缩后，不要草木皆兵，但也不能置之不理，必要时去神经内科门诊或记忆门诊就诊，在医生的帮助下明确是年龄增长引起的还是疾病导致的萎缩。如果与疾病有关，争取做到早诊断、早治疗，延缓疾病的发展。 (陕西省人民医院神经内三科副主任医师 种莉)