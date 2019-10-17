气味合和助长寿 用四气五味来防病养生

编者按：“四气五味”最早记载于中医四大经典著作之一的《神农本草经》。神农氏尝百草，先分有毒无毒，再分寒热温凉，为其定性（又称气），最后辨辛酸甘苦咸，为其定味。“气味”不同，其作用就有差异。医食同源、药食同行，四气五味理论同样适用于食材。只有摸清了食物的“性格”，才能做到有的放矢，合理选配食物，最终防病保健，延年益寿。今天人民健康网就与你聊聊中医中药养生的话题。

用四气五味防病保健

四气：寒、热、温、凉

黑龙江中医药大学附属第一医院营养科教授、世界中医药联合会食疗药膳研究专业委员会副会长聂宏介绍，四气分为寒、热、温、凉四种。从历代中医食疗书籍记载的300多种常用食物来看，平性食物居多，其次为温热性，寒凉食物最少。寒与凉，温与热，只是程度上存在差别。

一般情况下，寒凉的食物具有清热泻火、凉血解毒、滋阴生津、通利二便的作用。常见的有：菊花、茶叶、梨、柿子、西瓜、草莓、荸荠、萝卜、紫菜、茭白、冬瓜、丝瓜、莴苣、芹菜、苦瓜、黄瓜、鸭肉、兔肉、蟹、黑鱼、薏米等。

温热的食物则有温中散寒、助阳益气、通经活血的功效。常见的有：姜、葱、蒜、胡椒、辣椒、韭菜、糯米、燕麦、白豆（又称眉豆）、甘薯、南瓜、油菜、山楂、大枣、杨梅、鸡肉、羊肉、黄鳝、带鱼等。

还有一些食物寒热不明显，性质比较平和，有平补气血、健脾和胃等功效。常见的有：籼米、粳米、玉米、芝麻、大豆、豆油、卷心菜、猪肉、牛肉、鲤鱼、鲫鱼等。

中医理论著作《素问》提到：“寒者热之，热者寒之。”平时喜暖怕冷、有风寒感冒、大便稀薄（不成形）等人群，可适当食用温热性的食物；常有口渴心烦、咳嗽痰多、小便黄赤、大便秘结等症状的人群，可食用寒凉性食物来保健。

需要注意的是，日常饮食要“寒热并调”，即寒凉食物和温热食物并用，以防止寒或热过度，例如，用薏米熬粥时可以加一些温性的大枣，平衡薏米的寒凉，避免损伤脾胃。

五味：辛、酸、甘、苦、咸

“五味，指酸、苦、甘、辛、咸五种气味，另有气味不明显者为淡味。”聂宏说，无论食物还是药物，均有五味性能：一是具有阴阳属性，辛甘淡属阳，酸苦咸属阴。二是五味具有不同的作用趋势与效能，辛甘能发散，淡味能渗泄，酸苦咸能涌泄。常见食物中，甘味的最多，其次是咸味、酸味，再次是辛味，苦味最少。

辛味“能散能行”，有发散解表、行气活血的作用，多用于外感表证及气滞血瘀等。现代研究发现，五味的区别主要与食物中所含的挥发油、皂甙、生物碱、酚等化学成分有关。辛味的食物多为佐料，常见的有姜、葱、蒜、香菜、洋葱、辣椒、花椒、胡椒、茴香等。

酸味“能收能涩”，即具有收敛固涩的作用，这类食物大多含有机酸。体虚多汗、肺虚久咳、久泻久痢、遗精滑精、月经过多者，适当吃酸味食物有辅助治疗的作用，常见的有醋、番茄、赤豆、橘子、杏、枇杷、桃子、山楂、石榴、乌梅、葡萄等。

甘味“能补能缓”，有滋养补虚、缓急止痛的作用，一般含有糖类、甙类、氨基酸、脂肪等。从五谷杂粮到肉食果蔬，大多味甘，是补益脏腑的佳品，常吃的有米、面、红糖、蜂蜜、桂圆等。

苦味“能泄能燥”，有清热泻火、止呕止呃、通利大便、祛寒燥湿、泻火存阴等作用。苦味食物多含生物碱、苦味质、甙类等，常见的有苦瓜、茶叶、杏仁、百合、菊花等。

咸味“能下能软”，有助通便、消散结块、益肾阴血。咸味食物多含无机盐，例如盐、海带、海藻、海虾、海蟹、紫菜等。

正如《素问》中所说：“是故多食咸，则脉凝泣而变色；多食苦，则皮槁而毛拔；多食辛，则筋急而爪枯；多食酸，则肉胝皱而唇揭；多食甘，则骨痛而发落，此五味所伤也。”虽然人体有自我调节功能，偶尔偏嗜五味不会有特别大的影响，但长期过食某一味就可能导致脏腑功能失调，诱发疾病。因此要注意“谨和五味”，使各种食物合理搭配。例如，炒苦瓜时用少量辛热的辣椒作为佐料，可抑制苦寒。

气味合和助长寿

“春生、夏长、秋收、冬藏，是气之常也，人亦应之”。中医认为，吃东西要顺应四时气候的变化，制订相应的饮食方案，才能健康长寿，这也是传统医学“天人相应”观念的体现。

春天阳气上升、万物萌动，人也需顺应自然，保护体内的阳气，使之不断充沛起来，此时适宜吃葱、蒜、韭菜等温补阳气的食物。以韭菜为例，它又称“起阳草”，性温味辛，具有补肾温阳的作用。其独特的辛香味是硫化物所致，具有一定杀菌作用，有助于提高免疫力，预防春季气温不稳定引起的感冒等疾病。韭菜被誉为“春季第一菜”，虽四季常有，但正如俗话所说：“韭菜春食则香，夏食则臭。”初春时节的韭菜品质最佳，建议与虾米同炒。

夏天阳气已盛、万物繁茂，是人体新陈代谢旺盛的时期，易耗气伤津，防暑的同时要避免过分贪凉而伤了阳气。夏天建议早晚餐喝一些粥，既能生津止渴，又能助阳气。此外，还可以适当吃些苦瓜、百合、菊花等味苦的食物，有解热除烦、促进食欲等功效。

秋天阴气已升、万物果实已成，养生离不开“收养”这一原则，要把滋阴润燥作为首要任务。此时不要吃过多辛辣燥热的食物，以防秋燥伤阴，出现口干舌燥、眼角干涩、皮肤发紧等现象。可以吃些芝麻、蜂蜜、梨、石榴、藕等味甘的食物。其中，蜂蜜有“百花之精”的美名，是最具代表性的养阴食物，能润肺补虚、润肠通便，可以直接调入温水中饮用，或与时令水果相拌。莲藕“生熟两相宜”，作为水果生吃清凉入肺，和排骨炖汤，适合脾胃虚弱的人滋补养生，是秋天润燥首选。

冬天阴气极盛、万物潜伏，自然界呈现闭藏的气象，此时我们应以敛阴护阳为根本，同时为来年储存一定的能量。饮食上切忌黏硬生冷，宜温热松软，烹饪方法以炖为佳，更利于营养的消化吸收。炖补时可根据个人体质选用一些高热量、高蛋白质的食物，例如性温的羊肉，能够祛寒、补气血，是一种良好的滋补食物，建议与萝卜、冬瓜、豆腐搭配着吃。

聂宏强调，药膳形是食品，性是药品。食疗养生时应该牢记“20字方针”：安全是前提，营养是基础，食疗是修养，健康是目的。饮食宜忌虽然要根据食物的“性格”和四时变化灵活掌握，但更要注重视个人身体素质和疾病性质，切忌盲目跟风食疗，若有身体不适，应先请中医师诊断判别。

元气伤了命就弱

树有根，人同样有根。中医认为，元气属先天之气，是人体最根本、最重要的气，是人体生命活动的根和原动力。上海中医药大学教授何裕民和中国中医科学院教授杨力说，元气的盛衰直接影响人体健康甚至寿命，日常生活中要时刻注意保养机体的“元神”。

元气，也被称为原气、真气，看不见、摸不着，却是人体中最重要的一种气。它就像人体的发动机，掌管着气血运行、生长发育和脏腑功能。道家认为，元气是人体生命活动的根本能量，也是生命根本所在，没有元气，就没有生命。故《庄子》一书中提到，“气聚则生，气散则死”。元气是先天遗传而来，根源于肾，受肾中精气的滋养，以及水谷之气的支持。元气受损，除由先天元气不足和衰老所导致，还与熬夜、劳累过度、烦恼忧愁、营养不良、久病不愈等因素有关。

正常情况下，人体元气充足时，应该是精神饱满、发质乌黑浓密、说话有气力、活动起来有劲儿。元气受损时，对人体的影响主要表现在三个方面：

1.原动力不足。中医有“正气存内，邪不可干”之说，当人体原动力不足时，邪气就会乘虚而入，生命活动随之受到威胁。就像发动机不运转了，车也就跑不动了一样。具体表现轻则乏力困倦、怕冷、人不够活跃等，重则疾病缠身、久病不愈。

2.多脏器功能低下。五脏没有了原动力，功能就会受到影响，出现各种病态。比如，肺功能不足，容易气喘、气息较弱等；脾功能不足会导致脾胃运化功能失常，主要表现是饮食减少、腹胀、腹泻等。

3.生长、发育以及生殖功能受影响。少年儿童可能表现为发育不良，比如生长滞后、体格体质落后于同龄人；成年人可能表现为未老先衰、性功能低下、性冷淡、难以受孕等。

重视和保养元气做好这些

1.吃好睡好，病后调养。保养元气，首先睡眠要充足，不熬夜；饮食上营养要均衡，按时吃饭，多吃营养的食物，少吃垃圾食品；保持精神愉快，用脑不能太过度；有病及时治疗，大病后一定要调养，元气虚弱的人可以在医生指导下服用人参；适当运动，不要过度出汗。

2.养好肾。由于元气依赖于肾精滋养，所以元气不足可以通过补肾来恢复。可以吃一些补肾的食品，比如乌鸡汤、牛肉、韭菜、山药、荔枝、核桃、榛子及黑豆、黑芝麻、黑米等黑色的粮食。另外，“以脏补脏”也可以，食用猪腰也能补肾。

3.按摩穴位。命门、肾俞、关元可储存体内元气，平时可以轻扣、拍打或双手搓热后上下按摩这三个穴位，激发它们“纳元”的功能。

4.做艾灸。肚脐所在处为神阙穴，是脐带的部位，母亲就是通过此处将先天之气传给胎儿。老人、体弱等元气不足的人群，可通过艾灸恢复元气。具体方法：切小片姜放到肚脐上，然后用艾条来灸，此法可激发生成元气。神阙穴往下是气海、关元，这三个穴位呈一条直线，同时艾灸效果更好。

5.多深呼吸。元气还和人体的宗气相关，宗气藏于胸中，由肺气、空气、清气所组成，宗气下陷也会连累元气。养好宗气除了睡好吃好，还可多做深呼吸，通过补养宗气来增强元气。

多按海字穴 皮肤气色好

中医认为，血虚、经脉不通导致瘀血内停，心血不能畅达皮肤颜面，营养肌肤，是雀斑产生的主要原因。日常除了注意良好的饮食、不熬夜以及保持良好的情绪外，按摩一些带“海”字的穴位，可使气血和畅，皮肤气色越来越好。

1.气海穴。此穴位于人体下腹部，前正中线上，当脐中下1.5寸。按揉此穴还可防治腹部胀痛、消化不良、便秘、月经不调、痛经等病症，但孕妇要慎用。

2.少海穴。此穴位于人体肘横纹内侧端与肱骨内上髁连线的中点处。

3.血海穴。血海穴为人体足太阴脾经上的重要穴道之一，能引血归经，令气色如花。用掌心盖住膝盖骨，手掌自然张开，大拇指端下面便是此穴。

4.照海穴。此穴位于人体的内髁尖正下方凹陷处。常按揉此穴，可清热泻火、养颜护肤。

以上穴位每天坚持点揉2~5分钟，力量不宜过大，以感到酸麻胀为宜。

自我按摩6招缓解神经衰弱

中国人民解放军火箭军总医院神经内科主任牛俊英介绍说，神经衰弱患者采用自我按摩疗法可以缓解症状。这一疗法的主要原理是通过按摩反射性地影响神经中枢的功能，使头昏、失眠、多梦等不适症状得到改善，按摩还能舒筋活血、通利关节、减轻肢体疼痛。

按头：每晚临睡前半小时先搓热双掌，然后将双手掌贴于面颊，两手中指起于迎香穴，向上推至发际，经睛明、攒竹等穴，然后两手分开向两侧至额角而下，食指经耳门返回起点，如此反复按摩30~40次。

搓胸：取盘膝坐位，用右手平贴右肋部，向左上方搓至左肩部，共30次;然后左手平贴，自左肋部搓至右肩部，共30次。

揉腹：取盘膝坐位，用一手掌叠于另一手掌上，按于腹部，以脐为中心，先顺时针方向揉腹30次，再逆时针方向揉腹30次。

抹腰：取盘膝坐位，两手叉腰(四指向后)沿脊柱旁自上而下抹至臀部，共30次，如发现有压痛点，可用手指按压20~30秒钟。

揉膝：取坐位，用两手按于两膝膑骨上，由外向内揉动30次，然后再由内向外揉动30次。

搓脚掌：取坐位，用左手握左踝关节，右手来回搓左脚掌(足底前半部)30次，然后右手握右踝关节，左手搓右脚掌30次。（人民健康网综合自生命时报、健康时报）

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