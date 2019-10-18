香菇、金针菇、平菇！秋季吃蘑菇有啥讲究

平菇、香菇、金针菇……秋季，种类繁多的新鲜蘑菇开始大量上市，如何挑选和烹饪？食用时又有哪些注意事项？

香菇

营养价值：富含维生素D及易被人体吸收的氨基酸，其含有的大量谷氨酸造就独特的口感和风味。香菇具有提高人体免疫功能，降血压、降血脂、降胆固醇、防癌抗癌、延缓衰老等功效。

挑选方法：选购香菇时，宜选香气浓郁的。香菇因具有特殊的香气而闻名，因此挑选时优先选择香气浓郁的。优质的新鲜香菇菌盖肥厚且向下卷、菌褶呈白色、干爽整齐。菌褶一片一片立着的最新鲜，菌盖直径以3~6厘米为好，菌柄短粗鲜嫩。若菌褶有褐斑、菌盖表面色深黏滑或滴水则不宜食用。

推荐吃法：可炒、可炖汤，干香菇用冷水泡发最能保存其中的营养成分。

注意事项：脾胃寒湿、气滞或皮肤瘙痒的患者忌食。

金针菇

营养价值：热量和脂肪含量低，蛋白质、维生素及氨基酸含量高，有助于促进儿童智力发育的赖氨酸含量特别高，对增强记忆力大有好处，也可以抑制血脂升高，降低胆固醇，促进新陈代谢。

挑选方法：金针菇挑菌盖半球形的。金针菇菌柄一般上浅下深，如果颜色通体均匀鲜亮，很可能经过漂染或添加剂处理过。金针菇的菌盖要挑选半球形的，菌盖长开的说明老了，菌柄15厘米左右最好。另外，还要留意颜色，白金针菇韧性大，容易塞牙，而黄的香味浓、口感嫩，更好吃。

推荐吃法：金针菇吃法多样，涮火锅十分受大家喜爱。

注意事项：金针菇性寒，脾胃虚寒及慢性腹泻者不宜多吃，关节炎及红斑狼疮患者慎食。

杏鲍菇

营养价值：营养价值非常高，含有蛋白质、人体所需氨基酸、维生素、碳水化合物、丰富的膳食纤维及钙、镁、铜、锌等矿物质，可以提高人体免疫功能，具有润肠胃、降血脂、清除血清胆固醇、抗癌、美容等功效。

挑选方法：杏鲍菇选12~15厘米的。新鲜杏鲍菇有以下几个特点：第一，表面有光泽，呈乳白色，摸起来光滑；第二，菌褶排列紧密，边缘及两侧平整；第三，菌体紧致，长度为12~15厘米。摸起来太干的杏鲍菇偏老，超过15厘米的属于生长过度，菌体里往往发空，不够嫩。

推荐吃法：杏鲍菇适合炒、炖、烩、煮，也适合用来涮火锅和煲汤。

注意事项：湿疹患者忌食。

草菇

营养价值：富含多种氨基酸和维生素C，能够促进人体新陈代谢，减缓人体对碳水化合物的吸收，适宜于糖尿病患者。草菇含有一种活性蛋白物质，有抑制癌细胞生长的作用，亦可消暑解毒。

挑选方法：草菇挑颜色黑白分明的。体积小一些、颜色黑白分明的草菇通常比较嫩。用手按压表面，如果感觉软塌塌的或有出水，说明不新鲜甚至已经变质。

推荐吃法：草菇可炒、烩、烧、蒸、熘、煲汤，可做各种荤菜的配料。

注意事项：脾胃虚寒者不宜多食，寒性哮喘患者忌食。

双孢蘑菇（俗称口蘑）

营养价值：口蘑有蛋白质、硒、磷、铁、锌等相对较多和热量低的优势。口蘑中还含有大量的膳食纤维，起到预防便秘等作用。口蘑中含有大量的硒、锗，仅次于灵芝，而硒在一定程度上能明显抑制癌前病变。

挑选方法：口蘑本身白色带点灰色，如果颜色太白可能是用了漂白剂。口蘑的大小决定了口蘑的成熟度，一般选择小的为好，直径最好不超过4厘米。菌盖将菌柄紧紧包住的为上品，若菌盖和菌柄分离并能看到里面的菌丝，就不要买了。

推荐吃法：口蘑最大的特点就是味道很鲜美，因此最佳的吃法是煮汤，因为口蘑中大部分是水，其他烹饪方法都会使营养流失在菜汤里，所以煮汤可以把所有的营养成分都充分利用。

注意事项：口蘑不宜保存，选购后应当马上烹饪。肾脏病患者忌食。

平菇

营养价值：平菇含有抗肿瘤细胞的多糖体，能提高机体免疫力，其中的牛磺酸是胆汁酸的成分，能溶解胆固醇，消化、吸收脂类物质。此外，平菇还能治疗植物神经紊乱，对妇女更年期综合征有辅助治疗效果。

挑选方法：购买平菇时，选菌盖小的。挑选平菇要注意菌盖形态，新鲜平菇的菌盖边缘略向下卷，没有裂开。如果边缘已经长平并裂开，说明太老了，口感较差。此外，挑选时还要注意菌盖的大小，菌盖太大并不好，小一点的更鲜嫩好吃，直径5厘米左右最佳。

推荐吃法：平菇可以和蔬菜、肉类甚至鸡蛋一起烹炒，还可用来做汤。

注意事项：平菇不宜用刀切，而是最好用手撕成合适大小，这样口感好且更有利于蘑菇鲜味的释放。

小知识：最好吃新鲜蘑菇

在超市或商场里出售的蘑菇有时会用水浸泡以保证质量。这样浸泡在水中的蘑菇，会有很多营养成分被溶解在水中，所以建议消费者最好还是购买新鲜的蘑菇。

有的消费者买回蘑菇后，习惯于储藏在冰箱里，觉得低温能更好地保证质量。其实，正确的方法应该是将新鲜蘑菇放在阴凉处保存。

多吃蘑菇可防前列腺癌

日本的一项研究发现，多吃蘑菇可能会有效降低前列腺癌的患病风险。

2018年全球癌症统计数据显示，前列腺癌是男性的第二大癌症，也是世界的第五大癌症死因。尽管目前还没有预防前列腺癌的明确方法，但人们认为保持健康饮食习惯可有效降低其患病风险。蘑菇有很长的食用历史，在中国古代甚至被当作一味药材。迄今越来越多研究表明，蘑菇具有抗氧化、抗炎、免疫调节等有益人体健康的作用。蘑菇还有抗癌特性和抗肿瘤的功能，近期研究更是强调蘑菇可预防前列腺癌。

这是因为，姬松茸、双孢蘑菇、云芝、蛹虫草、鸡腿菇等蘑菇中的提取物，可有效抑制前列腺癌细胞系的细胞增殖，并限制前列腺癌的发展。

（人民健康网综合自健康时报、生命时报、家庭医生在线）

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