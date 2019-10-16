秋季皮肤干燥怎么办？推荐5碗润肤养颜药膳

编者按：寒露过后，天气转凉，气候干燥。此时，人体的皮肤也进入“多事之秋”，容易出现干燥、过敏等问题。本期，人民健康网《金台养生园》专栏，小编和您聊聊：如何让你的皮肤安度“多事之秋”？吃什么可以让皮肤变得更“年轻”？

三招让你的皮肤安度“多事之秋”

秋季护肤补水保湿、防敏是关键，防晒也不能忽视。

补水保湿，应“内外兼修”

秋季气候干燥，人体皮脂腺的油脂分泌减少，水分蒸发较快，皮肤长时间处于缺水状态会影响皮肤对护肤品的吸收，表层皮肤长时间处于缺水状态容易使眼部、嘴角等皮肤较薄的部位长出细纹；导致皮肤表层的皮脂膜对皮肤的保护作用减弱，使皮肤变得干、痒，对于外界刺激的抵抗能力变弱，皮肤容易过敏。

给皮肤补水首先要避免过度清洁皮肤。由于皮脂腺会分泌皮脂，对皮肤有保护和滋润作用，是完美的天然润肤品，过度清洁会造成皮肤屏障受损。洁面产品应选择氨基酸类温和洁面乳。

给肌肤补水保湿应根据不同的肤质选择合适的保湿产品。中干性肌肤首选含油脂较高的霜剂产品护肤；油性肌肤应选择油脂少、清爽的产品，但这些产品保湿作用时间短，一天之内可以补擦一两次，以弥补保湿时间短的不足。一些人群认为油性皮肤不需要特意补水，对此，油性皮肤缺水时，会不停地分泌油脂进行“锁水”，若油脂分泌过多又会导致水分流失，因此油性皮肤也应当适当补水。

皮肤补水保湿还应“内外兼修”。除了在皮肤表面补水，每天应饮用1800毫升的水以满足肌肤对水分的需求，维持体内的水分，才能使皮肤的含水量增加。需要提醒的是，在给肌肤补水的同时，也应当注重保湿，防止肌肤水分流失，让肌肤达到最佳状态。

抗过敏，提高免疫力是关键

干燥的秋季容易加重特应性皮炎，特应性皮炎表现为皮肤干燥易痒，抓挠过后会出现红斑、湿疹，好发于老年人和孩子。特应性皮炎与患者的过敏体质有关，要注意避免接触过敏原，避免搔抓，不吃辛辣刺激性食物，否则，治愈后极易复发。

需要提醒的是，过敏体质者外出游玩时，尽量穿长袖衣、长裤，避免去往蚊虫较多的地方，不与他人共用毛巾，随身携带抗过敏的常用药，过敏严重时应及时就医。另外，丘疹性荨麻疹、特应性皮炎等都属于皮肤过敏疾病。过敏是一种和身体免疫功能有关的疾病，提高身体免疫力很关键。

阴天户外活动，也应做好防晒

防晒最重要的是阻挡紫外线，因为紫外线会对皮肤产生损伤，长时间暴露在户外，且不作任何防晒措施，轻则出现晒黑、晒红、松弛、干燥、皱纹等老化现象，重则引起各种光线性皮肤病等。

一年四季无论是晴天还是阴天，不论男女老少户外活动时都需做好防晒。防晒最好“软硬结合”，才能取得良好的效果。硬防晒主要是指利用防晒伞、防晒帽、防晒衣、墨镜等防护用品隔离皮肤与紫外线的接触；软防晒是指使用防晒霜、防晒喷雾等来进行皮肤防晒工作。

中医推荐5碗润肤养颜药膳，送给皮肤干燥的你！

中医专家推荐5款润肤养颜药膳，让你“吃”出水润好皮肤。

石斛花胶乌鸡汤

功效：补血益损，生津养颜。适用于久劳虚损，胃阴不足之人。

材料：霍山石斛10条，花胶2块，乌鸡1只，瘦肉半斤，姜3片。

做法：石斛浸泡至软身，剪成小块;乌鸡洗净后煮开，去血水后捞出。两者放入大碗中，加入姜片、水适量，隔水炖1.5小时即可调味出锅。

木瓜花生鸡脚汤

功效：补虚健胃，润肤养颜。适合皮肤干燥、筋骨荏弱的人饮用。

材料：木瓜1个，花生2两，鸡脚半斤，瘦肉1斤，红枣、姜片适量。

做法：先将鸡脚去甲，用清水煮5分钟捞起冲水，木瓜去皮囊和籽，切成几块，红枣去核。上述材料放进汤煲里共煮1.5小时后，调味食用。

西洋参炖乌鸡汤

功效：清热滋阴、养血柔肝。适用于内有虚热、津液不足之人。

材料：乌鸡半只，西洋参3克，红枣2颗，枸杞适量，姜2片。

做法：乌鸡洗净，放入锅中煮开，撇去浮沫后将鸡肉斩成大块，放进砂锅。再放入西洋参、姜片、红枣和枸杞，倒入适量水，煲1.5小时后调味食用。

阿胶牛奶蜂蜜

功效：补血生津、滋阴润燥。适用于血虚失润，烦躁不寐之人。

材料：阿胶10克，牛奶250毫升，蜂蜜适量。

做法：阿胶放进杯里以温开水溶解后，加入牛奶隔水炖半小时左右，取出摊凉至适合饮用的温度后加蜂蜜调和。

罗汉果西洋菜猪肘汤

功效：清热止咳、润肺生津。适用于口咽干燥、干咳、便秘之人。

材料：西洋菜500克，罗汉果1/4个，南北杏1汤匙，蜜枣3粒，无花果3粒，猪肘子500克。

做法：上述材料洗浄后加水放进汤煲里，大火煲滚后转中火再煲1.5小时，调味饮用。

按三穴，皮肤红润光泽

中医认为，皮肤可以反映一个人的身体状况。其中，脾为后天之本，气血生化的源头，脾胃功能强大，皮肤才会红润有光泽。因此，经常按揉、艾灸能调理脾胃的穴位，可改善皮肤状况。

取穴：足三里穴位于小腿上，当腿弯曲时可以看到膝关节外侧有一块高出皮肤的小骨头，这就是外膝眼，从外膝眼直下四横指处即是；气海穴位于下腹部，直线连接肚脐与耻骨上方，将其分为十等份，脐下3/10的位置就是该穴位；关元穴位于脐下四横指处。

具体方法：用力点按足三里穴，有酸麻胀感，点按1分钟后略放松，改为点揉，如此反复3~5次。气海穴和关元穴推荐艾灸法，点燃艾条熏灸，每次10~15分钟，如果手持艾条太累，可采用隔姜灸的方法。

皮肤科医生总结的“催老剂”

1.棉质枕套。棉质枕套容易在脸上留下睡痕，加重皱纹。最好用丝绸枕套，可有效减少睡痕，还能防止头发损伤。

2.脖子喷香水。长期以来，人们被告知香水应喷在不易出汗又能方便闻到的脖子、手腕和衣领处。然而脖子的皮肤非常娇嫩，香水会导致皮肤干燥，在脖子上喷香水，还容易使皮肤晒伤。

3.一心多用。研究发现，一心多用会导致身体承受更多压力，高压会导致皮肤炎症增加，加快皮肤衰老进程。

4.过度使用空调和暖气。过度使用空调、暖气容易导致皮肤干燥，细纹增多，皱纹加深，还会引发炎症。皮肤胶原蛋白和弹性蛋白会随着年纪增大而逐渐流失，而空调和暖气会进一步加速其流失。长时间使用空调、暖气者，最好使用保湿霜。

5.饮食完全不含脂肪。很多人误认为无脂肪饮食最理想，然而，脂肪是各类激素形成的基础，有助于保持细胞膜的完整。摄入足量优质脂肪能让皮肤更健康。如，富含维生素E的牛油果可促进胶原蛋白的合成，增强皮肤弹性。富含硒和铜的葵花籽也有助于增加皮肤光泽。

6.常用吸管喝饮料。面部表情和肌肉动作的单一重复会破坏皮肤胶原蛋白和弹性蛋白，增加“噘嘴纹”。

7.不卸妆就洗脸。洗脸前，最好先擦掉眼妆，然后用爽肤水或清水加洁面乳浸湿化妆棉，擦掉脸上的化妆品。

8.用热水洗脸。专家表示，热水洗脸虽然舒服，却会使皮肤失去必要的水分和油脂。正确的方法是，用温水轻轻洗脸，再用毛巾轻拍脸部，吸干水。

皮肤年轻可以吃出来

皱纹。解决方案：橙子、草莓、猕猴桃、木瓜。些食物含有大量的维生素C。发表在《美国临床营养学杂志》上的一项研究成果显示，富含维生素C的食物有助于防御皱纹。

眼睛浮肿。解决方案：姜。姜的地下茎部分具有抗炎特性，因而有助于减轻眼睛浮肿。此外，它还可以杀灭流感病毒和镇痛。把鲜姜片加入食物中，会让其味道更可口。

皮肤松弛下垂。解决方案：橄榄、牛油果、荞麦。这些食物中的单不饱和脂肪酸有助于保持皮肤年轻和紧绷。荞麦中含有的一种名为芸香苷的类黄酮还有助于保持皮肤的弹性。荞麦实际上是一种最佳的无麸质谷物，这种谷物不仅能量低，还营养全面。

痤疮。食物解决方案：牡蛎、贻贝。一般老人体质较弱或者患有糖尿病等免疫力较差者，有可能因细菌感染反复出“痘痘”。这些贝壳类动物富含锌，这种重要的矿物质在皮肤修复和更新方面发挥了关键作用。充足的锌有助于防止激素失衡，从而避免痤疮爆发。锌还有助于调节胶原蛋白的形成，健康的皮肤和油脂控制都需要胶原蛋白。

皮肤暗淡。食物解决方案：动物内脏。这种食物富含B族维生素，这种重要的营养物质有助于皮肤制造健康的新细胞。B族维生素还能促进细胞快速更新，让肤色看起来鲜亮有光泽。要控制吃的频率和总量，每月吃一两次，每次别超过30~50克。糖尿病患者和胆固醇高的人要少吃，吃之前一定要洗干净。（人民网健康综合自长沙晚报、生命时报）

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