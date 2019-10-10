健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺

编者按：随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？人民健康网为“吃货们”量身定制了一档《吃货指南》栏目，让您成为一位健康“吃货”。

健脾消食常吃五种酸性食物

山楂

山楂是最好的酸性食品，含有脂肪分解酶，不仅可以健胃消食，还能降低血清胆固醇及甘油三酯水平，舒张血管，降低血压。山楂片或新鲜山楂，一次摄入10～20克即可。

消化不良且伴有“三高”的人群，每日可用两枚山楂水煎后代茶饮，也可直接将山楂泡水饮用。此外，还可以做山楂酱，即将山楂洗净、去籽，与冰糖同煮，然后放入冰箱冷藏，饭后食用10～20克，可促进消化。

酸奶

酸奶是很多人喜欢的乳制品，含有大量的活性乳酸菌，可以改善肠道菌群，调节机体的免疫功能。酸奶的乳糖含量低于鲜奶，而乳酸含量增加，适合乳糖不耐受的人。

饮用酸奶的最佳时间是上午9时、下午3时或晚上9时，也可在早餐时饮用酸奶，和面包、煮鸡蛋等一起食用；还可制作酸奶水果沙拉，即把水果洗净，切成1～2厘米见方的丁，搅拌在150克～200克的酸奶中。

虽然酸奶的好处很多，但饮用不要过量，以每天250克～400克为宜。还要注意的是，酸奶从冰箱里取出后，不要马上饮用，应先在室内放置半小时左右再饮用，以免对肠胃造成刺激。

酸味水果

如杏、猕猴桃、橘子、菠萝、苹果、杨梅等都含有丰富的粗纤维，咀嚼过程中可有效刺激唾液分泌，促进消化。这些酸味水果一次不能摄入过量，杏和猕猴桃一次宜吃2个、橘子1个、菠萝50克、苹果40克、杨梅30克，尤其是有胃溃疡或胃病的老人不宜过量食用。

酸味汤

可适当做些带酸味的汤，如西红柿鸡蛋汤，用40克大小的西红柿、1个鸡蛋、300毫升水做成汤。还可以做酸菜鱼汤，用50克鱼、100克酸菜、500毫升水煮成汤。做汤时要少油、少盐。

醋

醋有很多种，以米醋或陈醋为佳。在凉拌菜中放些醋，不但味道鲜美，促进食欲，而且能起到杀菌消毒的作用。吃带馅食物或油腻重的食物时，加点醋或蘸醋吃，可以解油腻、助消化。在痢疾流行的夏季，可以适当多吃点醋，以增强肠胃杀灭痢疾杆菌的能力。但食醋后要立即漱口，以免损坏牙齿；多食醋会伤筋损齿，胃酸过多者亦不宜食。

醪糟能补脾胃、益肺气

醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。 我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。

从营养方面分析，醪糟也有很多特长。第一，经过酿制，糯米中的淀粉转化成单糖和低聚糖，有利于人体快速补充能量，特别适合中老年人、孕产妇、肠胃不好的人以及身体虚弱者。我国许多地方有给坐月子的产妇、大病初愈者食用醪糟美食的风俗。第二，糯米发酵过程中会产生乳酸、乙酸、柠檬酸等有机酸，这些有机酸与其中的葡萄糖等糖类一起赋予了醪糟酸甜可口的特殊风味，发酵过程中产生的醇、酯、酸等芳香物质赋予醪糟独特的芳香。这些物质有助于刺激消化液分泌，增进食欲。第三，糯米中大部分的蛋白质是不溶于水的(比如谷蛋白、醇溶蛋白、清蛋白、球蛋白)，经过发酵，有一部分会被分解成游离氨基酸和多肽类，更利于人体吸收。第四，由于微生物的作用，跟糯米相比，醪糟中的维生素B2、维生素B12、烟酸等B族维生素含量有所提升。

醪糟虽好，但严重胃酸过多、胃溃疡、胃出血、肝病患者不宜饮用。

八种好食物为健康加油

改善皮肤细纹：葡萄

细胞代谢会产生自由基，对皮肤伤害极大，而葡萄里的抗氧化剂能预防和修复自由基导致的皮肤干燥、起皱纹和松弛下垂问题。一天吃两小串葡萄就可满足正常人每日20%的维他命C摄入量，还可防止皮肤弹性蛋白的流失。

消除坏情绪：全麦面包

美国巴尔的摩莫西医疗中心的凯利奥康纳博士称，情绪不佳的人喜欢吃甜食，因为碳水化合物能刺激大脑分泌5—羟色胺，缓解压力，消除抑郁情绪。但是简单碳水化合物易造成血糖大幅度波动，让心情变得更糟，所以应尽可能选择复杂的碳水化合物，如扁豆和全麦面包。

去除青春痘：核桃和鱼肉

密歇根州立大学研究发现，富含欧米伽—3脂肪酸的食物能显著减少皮肤感染，其中包括炎性痤疮和粉刺，鱼肉和核桃、亚麻籽都是不错的选择。

减少指甲劈裂：鸡蛋

不要认为指甲只有一层，其实它还有角蛋白层。如果你的指甲比较脆、易劈裂，最快捷的补救办法是补充蛋白质。多数人每天需要补充45至65克，可以吃一些瘦牛肉、家禽肉和坚果。另外，早餐吃两个鸡蛋就能摄入12.5克的蛋白质。

滋润头发：绿茶

头发质量差的人最好每天喝2至3杯绿茶。茶里的咖啡因能减慢某种化学物质的分泌，而该物质会诱使毛囊萎缩，让头发看起来很稀疏。

消除口臭：原味酸奶

嚼块口香糖虽然能快速清新口气，但是治标不治本。口臭是舌头上、牙齿间、喉咙处积累的细菌所致。如果口香糖糖分较多，还会加快这些微生物的生长，使口气更臭。日本研究人员发现，饮用原味、无糖酸奶能清除口腔里发臭的硫化物。

缓解经前不适：牛奶

纽约内分泌专家苏珊雅各布布斯表示，缺钙的女性会体验更严重的腹绞痛、情绪波动和腹胀等经前不适。研究发现，每天补充1200毫克的钙能将这些症状减少48%。

让精力更充沛：苹果加花生酱

这个组合里含有丰富的膳食纤维和蛋白质，比饼干这样单独的碳水化合物消化时间更长，所以能源源不断地为身体补充能量。

膳食纤维有四大益处

缓解便秘。研究表明，膳食纤维每天摄入量达到32g～45g时，使便秘的风险降到最低。

促进益生菌生长。有研究证实，抗消化性低聚糖和非淀粉多糖如菊粉、低聚果糖和葡聚糖已显示出“益生元”的特性，既能刺激有益肠道菌群生长，如双歧杆菌和乳酸菌，也有利于产生丁酸等。

保护肠道。膳食纤维能影响细胞旁路渗透性而导致多种肠道炎性反应，部分膳食纤维可调整肠易激综合征症状。其他相关作用还包括降低有害细菌酶的活性，降低苯酚和肽降解产物的水平，形成细胞抗氧化剂。

调节血糖。预防糖尿病离不开膳食纤维，大多数膳食纤维都有降低血糖的功能。研究显示，全膳食纤维的摄入对Ⅱ型糖尿病有直接影响。（人民健康网综合自健康报、生命时报、中国新闻网、广州日报）

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