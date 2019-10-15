坐飞机常耳痛？快按这俩穴位，很管用

当医生在飞机上遭遇突发性耳痛，他做了这么一件事……

“前不久，我出差由外地坐飞机返回北京，飞机降落后，我正准备起立拿取行李，但转头时突然感觉到一阵剧烈的右耳前疼痛！我企图通过张口做吞咽动作来缓解，可此时耳前下颌关节疼痛，嘴巴根本无法张大，怎么办？”北京清华长庚医院中医科刘承在该院举办的首届健康科普大赛决赛中谈及自己亲身经历的一次突发性耳痛。

幸运的是，刘承是一名针灸医生，对这类病症也有些处理经验，他赶快坐下来，用右手拇指按压左手合谷穴，持续按压2分钟后，耳痛明显减轻，然后他又用左手按压右手的中渚穴，1分钟之后，耳痛完全消失了，口可以正常张开了。

医生提醒：突发性耳痛按按俩穴位



刘承医生介绍，坐飞机常遇到的耳痛，在医学上被称为“气压损伤性中耳炎”，它是由于在乘飞机、潜水作业或者进行高压氧治疗时，体外气压急剧变化，使中耳内外形成一定的压力差所致的中耳损伤，主要症状有耳闷、耳痛及听力损害，偶有眩晕等。

遇到突发性耳痛，不妨按按两个穴位：

·合谷穴

用大拇指指腹按压对侧合谷穴（合谷穴位于手背，第1、2掌骨之间，靠近第2掌骨桡侧缘中点），可持续按压3分钟，可有效缓解下颌关节疼痛和功能障碍。

·中渚穴

按压同侧中渚穴（中渚穴位于手背，第4、5掌骨间，第4掌指关节近端凹陷中，是手少阳三焦经穴，主治耳鸣、耳聋）1～2分钟。(健康时报记者毛圆圆)