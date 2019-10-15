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老人不能一条手绢擦到底

2019年10月15日07:46 来源：人民网-生命时报

受访专家：中国人民解放军火箭军特色医学中心内分泌科主任医师 李全民

手绢，是很多老人生活中的必需品。它美观大方，吸油吸汗，也很亲肤。吃完饭用手绢擦擦嘴，天气热用手绢去去汗……不少老年朋友习惯随身带着手绢。

使用手绢，其实是个不错的习惯，有一定好处。1.手绢大多是棉材质的，擦皮肤很温和。2.小巧方便易携带，只需折叠好放在衣袋里即可。3.随身带手绢给人一种文雅的感觉，体现老人岁月沉淀的仪态美。4.比纸巾更环保。

但一些老人可能忽视了卫生问题，一块手绢用多年，哪里都擦。 火箭军特色医学中心内分泌科主任医师李全民提醒，使用手绢也要注意方法，不能只图一时方便，危害健康。用手绢该注意哪些问题呢？

1.不要选择有异味、颜色过深、会脱色的手绢，否则不利健康。2.必须每天用肥皂或洗衣液清洗手绢，放置在干燥通风处晾干。在太阳下晒干更好，起到杀菌消毒的作用。3.生病阶段经常打喷嚏、流鼻涕时，身上要多备几条手绢，擦过鼻子的手绢不要用来擦眼睛或嘴巴。4.手绢布料都很薄，一遍一遍清洗会有损耗，而且会累积细菌，建议3个月至半年内就换新的，不要一条手绢用几年。5.孩子抵抗力弱，提醒老人，自己的手绢不要用来给孩子擦手擦脸，以免传染病菌。6.手绢每次用完之后，不要随便往兜里一塞，而是应该叠整齐，再放进衣兜或包里，这样拿出来时不仅美观，而且也相对卫生。7.如果脸上或身上有伤口或疱疹等皮肤病，手绢更要勤换、勤洗、勤消毒。

（本报特约记者 莫 鹏）

(责编：许晓华、李轶群)


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