肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位

编者按：“身体健康是革命的本钱”，但是，在繁忙的生活中，大家往往是忙于工作，急于应酬，却忽略了身体健康这块风水宝地。其实，平时稍加注意，提早预防，健康就在我们身边。人民健康网推出《“健”识早知道》专栏，专为你收集整理平时忽略的健康知识，做您的健康智库，同您一起将健康进行到底！

锻炼肌肉，癌症风险降两成

人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。

为调查肌肉锻炼与癌症死亡率之间的关联性，研究人员以31万名美国居民为对象，进行了为期8年的追踪研究。根据美国卫生和公众服务部的推荐，肌肉强化锻炼项目(以65岁以上人群为对象)包括：①杠铃、哑铃锻炼；②阻力带锻炼；③自身重量训练(如俯卧撑、下蹲、垂直悬挂等)；④上下台阶；⑤搬重物；⑥庭院劳动；⑦瑜伽和太极拳。研究结果表明，达到推荐的锻炼频次和标准的参试者与未达标的人相比，因癌症导致的死亡风险降低了19%。并且，肌肉强化锻炼频次越高，癌症死亡风险越低。

腿脚退化的高危警示

上了年纪，很多老人受到腿脚不便的困扰。中国中医科学院望京医院骨关节科主任医师温建民介绍，其实这些都是“运动障碍综合征”的症状，通常表现为关节脊柱疼痛、下肢疼痛麻木、关节脊柱活动受损、平衡能力减弱以及步伐缓慢。当人体出现以下7种情况时，可能警示腿脚退化：曾在家中绊倒或滑倒；上楼梯必须扶扶手或使用拐杖；单脚站立无法穿袜子；持续走路超过15分钟就非常累；总是没办法在绿灯时间穿过马路；提2公斤重的东西走路很吃力；做家务时感觉困难，需要器械辅助 。

老人出现这些情况，大概有3方面原因：1.脑部问题：有些老人有轻微的脑梗和腔梗，这会影响人走路的平衡，导致肌肉退化等问题；2.骨关节疾病：随着年纪增长，关节功能退化或由于痛风等问题，易导致关节部位的疾病，从而出现走路易绊倒、上楼要扶扶手的情况；3.摄入能量不够：老人代谢慢、胃口小，吃得少，这也是导致肌肉没有力量的一个因素。

年过50就要注意这些问题，但如果出现也不必太过紧张。尽早就医解决疾病问题，逐步调整日常生活状态。在健康饮食的基础上，结合一定的力量训练，比如靠墙静蹲。每天晒晒太阳，活动关节，做一些刺激血液循环的动作。

温建民提醒，患有骨关节疾病的老人尽量走路不要过多，以免造成更大伤害。其他老人可以借鉴日本骨科学会提出的倡议，进行一些练习：睁眼单腿站立，每次1分钟，每天3次；半蹲训练，每次5～6个，每天3次。如果实施困难，可辅助桌椅支撑，以防摔倒。

八项黄金准则防肾病

1、保持健康的生活方式

生活作息规律，坚持运动的生活方式十分重要。制定适合自己的运动计划，如快走、慢跑、游泳、骑自行车、打太极拳等，以运动后不感觉疲乏为原则，持之以恒。适当运动可帮助控制血糖，维持血压达标，降低肾病风险。

2、均衡饮食、保持正常体重

病从口入，预防肾病应注意均衡饮食、保持正常体重。选用新鲜食材、健康的烹饪方式，每人每日盐摄入量控制在5-6g（大约1茶匙食盐），限制含盐、防腐剂、添加剂多的加工食品。肥胖与肾病密切相关，尤其要注意避免腹型肥胖。

3、保证充足的饮水量

身体长期缺水易引起泌尿系感染、肾结石等，科学饮水有助于预防肾病。建议成年人每日饮水量1500-1700毫升，优先选择白开水或淡茶水。天气炎热、运动量大、出汗多，以及肾结石患者应增加饮水量。全天饮水量平均分布，避免短时间内连续大量饮水。但要注意，对已合并严重肾功能受损、重度水肿、心衰等疾病的患者，应限制饮水量。

4、戒烟及限酒

烟草中的有害物质可通过损伤肾脏细胞、损害肾小管功能、影响肾脏血流动力学引起肾功能下降，并呈剂量依赖性。对已患有慢性肾脏病的患者来说，吸烟可显著增加心血管及非心血管事件并发症的风险和死亡率。长期大量饮酒也是急性肾损伤的危险因素，还可导致血尿酸增高、痛风、肌酸激酶增高等。

5、不盲目用药，警惕药物交互作用

药物性肾损伤是引起急性肾损伤的重要原因，老年人因肾脏灌注下降、药物排泄和肾小管损伤修复功能减退，合并高血压、糖尿病和心脑血管疾病等，是药物性肾损伤的高危人群。引起肾损伤最常见的药物有非甾体抗炎药、氨基糖甙类抗生素、造影剂、含有马兜铃酸的中草药等，以上药物均应在医师的指导下应用，并避免长期大量服用。

6、控制好血糖、血脂、血尿酸水平

糖尿病已成为我国城市居民中导致慢性肾脏病的首要病因。定期监测血糖、血脂、血尿酸十分重要，长期控制好这几项指标，可有效降低或延缓慢性肾脏病的发生和进展。建议患有这些疾病的患者定期检查尿常规、尿微量白蛋白等。一旦出现尿中泡沫增多、水肿等症状，应及时到肾内科就诊。

7、监测血压

高血压肾损害是高血压造成的肾脏结构和功能损害，是终末期肾病的重要病因之一。血压在130/80-139/89mmHg即要警惕前期高血压，要注意改善生活方式，积极控制血压。若血压持续升高超过140/90mmHg，建议开始药物治疗。合并蛋白尿的患者应尽量将血压控制在130/80mmHg以下，并监测尿蛋白和肾功能变化。

8、定期体检

定期体检可有效发现肾脏早期损害，建议体检中包含尿常规、肾功能、肾脏超声等项目。对患有高血压、糖尿病、高血脂、高尿酸血症、痛风、心脑血管疾病、肥胖、睡眠呼吸暂停等肾脏病高危风险的患者，要定期到医院检测以上项目，必要时进行尿微量白蛋白/肌酐比值、肾小管功能、肾血管超声和眼底检查等。

人体自带“六味地黄丸”

对大部分来说，每天奔波劳碌难免形神衰惫、力不从心。六味地黄丸因药性平和，为现代人常用的补益之品。本品由宋代太医钱乙从《金匮要略》的“肾气丸”中减去桂枝、附子而成，因由熟地黄、山茱萸、山药、泽泻、牡丹皮、茯苓六味中药材组成，并以熟地黄为君药而得名。六味地黄丸肾、肝、脾并补，且不温不燥，现代临床常将其作为治疗肾阴虚证的基础方，用于腰膝酸软、头晕目眩、口燥咽干、舌红少苔、脉沉细数等症。在我们的身体上，有一个穴位自带“六味地黄丸”功能，日常多按一按亦可达到滋阴补肾的作用。

这个穴位叫复溜穴（位于人体的小腿内侧，脚踝内侧中央上二指宽处，胫骨和跟腱之间），属足少阴肾经经脉的经穴。“复”是重返与轮回之意，“溜”通流，即水流，复溜即以肾经循行至太溪绕踝回转之后，复直流向上而得名。肾主水，具有主导和调节人体水液代谢的功能，因此复溜穴是一个枢纽，可将肾经储留的水液再次流动起来，治疗水液代谢失常，从而起到滋阴补肾的作用。

平日保健可端坐在椅子上，将一足抬起，翘放另一侧膝盖上，再以另一手轻握足踝处，四指放脚背，大拇指指腹所压之处即是。因肾经多虚证，“虚则补其母”，而复溜为肾经之母穴，故取本穴多行补法。需要提醒的是，按压手法宜轻柔，每次揉按2~3分钟，以产生酸胀感为宜，可疏通气血，缓解日常劳累导致的腰膝酸软、头晕目眩等症状。（人民健康网综合自生命时报、北京日报）

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