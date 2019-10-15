三类人更需要关注并预防心理问题

2019年《健康中国行动(2019-2030年)》提出了健康中国建设的具体目标和明确任务，指出“加强心理健康促进，有助于改善公众心理健康水平，提高公众幸福感”。心理健康问题越来越受到国家、社会的重视。然而，大多数人始终不把精神心理问题当成严重的事，尤其是以下三类人，平时不注意加强对心理问题的关注，很可能深受其害。

青少年。青少年时期是一个人从幼稚走向成熟、从家庭迈进社会的过渡期。在身体、自我意识和人格迅速发展的同时，青少年面临多种危机，容易出现各种心理、情绪和行为问题。这一阶段的心理问题没有解决好，很可能影响今后的发展。我国3.67亿18岁以下的儿童、青少年中，至少有3000万人受到各种情绪障碍和行为问题的困扰。中、小学生心理障碍患病率为21.6%~30%，突出表现为人际关系、情绪稳定性和学习适应方面的问题。成年早期的犯罪、酒瘾、吸毒、反社会人格障碍发生率是普通人的5~10倍。

女性。因为拥有细腻的心思，女性比男性想得更多，她们的烦恼也更多，尤其是感情用事、过度迁就、顾虑重重和过分依赖的女性。与男性相比,她们更容易出现抑郁症、神经衰弱、癔病、更年期综合征及焦虑症。

老年人。到了老年期，人的器官开始老化，功能出现衰退，各种躯体疾病陆续出现，导致老年人容易发生各种精神心理障碍，最常见的是老年期抑郁障碍，其他的还有老年期谵妄、痴呆、老年期创伤后应激障碍、睡眠障碍等。在社区居住的65岁以上老年人群中，重型抑郁症患病率为1%~5%，70~85岁及以上的高龄老年人群患病率增加一倍。老年人的抑郁症状常出现于慢性躯体疾病、认知损害和功能障碍之后，存在高自杀风险，给患者、家庭带来巨大痛苦。

这三类高危人群，一旦发现心理问题，不能“无为而治”、一味忍着，需要积极应对。一般说来，出现心理不适，首先可以通过以下方法自我调节。

正确面对压力。遇到挫折时，转移注意力，暂时抛开烦恼，先做喜欢做的事。等心情平静后，再重新考虑如何解决烦恼。

以独特的方式适应社会。每个人都有自己的活法，你有你的精彩，我有我的自豪。立足点不一样，闪光点也不一样。要敢于以自己独特的方式适应社会，走自己的路，做自己的事。

学会宣泄。不顺心、不如意时，可以通过运动、娱乐、找朋友倾诉等方式来宣泄不愉快情绪，切忌压抑负面情绪。

用积极的方式与人沟通。改变对待他人的态度，善意待人，不要处处与人争，更不要随意猜测别人，必要时学会妥协，对他人的期望不要过高。

一旦觉得自己心理压力过大，自我调适无效，就应积极求助于专业人员。

文/王绍礼（北京回龙观医院副院长）