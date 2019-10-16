咖啡豆壳 可减轻与肥胖相关炎症

咖啡豆壳是咖啡生产环节的副产品，通常被用作肥料等。美国一项研究新近发现，咖啡豆壳的提取物能够减缓实验小鼠体内与肥胖相关的炎症，还能增强胰岛素敏感性。

美国伊利诺伊大学研究人员带领的团队从咖啡豆外壳和烘焙后脱落的“银皮”中提取原儿茶酸和五倍子酸两种酚类物质，并用这些物质对小鼠的脂肪细胞进行处理，观察小鼠体内的巨噬细胞和脂肪细胞以及相关激素变化，还有炎症通路的反应。

此前有研究发现，体重严重超标者的腹部脂肪组织会出现慢性炎症，这种炎症通常被认为是引起胰岛素水平变化、导致2型糖尿病的因素之一，甚至会增加肥胖者患癌的风险。

这项新近发表于英国《食品和化学毒物学》杂志的研究显示，当肥胖相关炎症出现时，巨噬细胞和脂肪细胞相互作用，脂肪细胞内线粒体减少，脂肪燃烧的能力下降，氧化应激水平提升，从而干扰葡萄糖吸收，新陈代谢速率减慢；而咖啡豆壳中提取的酚类物质可以阻断巨噬细胞对脂肪细胞的这种影响，使脂肪保持燃烧的能力、刺激脂肪分解，同时刺激胰岛素通路的敏感程度，促进葡萄糖摄取和利用，恢复正常的新陈代谢。

研究人员说，这一发现有望为预防2型糖尿病和心血管疾病等提供新的治疗方法，也为咖啡豆壳找到潜在商机。