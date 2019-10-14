为何人到中年容易发福

人到中年为何容易发福？一个国际研究团队最近在英国《自然·医学》杂志上发表论文说，这可能与脂肪组织中的脂质周转（储存和去除脂质的能力）有关。随着年龄增长，即便不多吃、不减少运动量，人的体重也更易增加。

据瑞典卡罗琳医学院官网近日报道，研究人员说，他们对54名成年男女的脂肪细胞进行了平均13年的跟踪研究。结果发现，所有受试者无论体重增加或减少，其体内脂肪组织中脂质的周转能力都有所下降。那些没有通过减少摄入热量来弥补这一缺陷的人，体重平均增加了20%。

研究还发现，受试者中除了那些通过减少热量摄入来“对冲”脂质周转能力下降的人，其余人体重平均增加了20%。

研究人员认为，脂肪组织中的脂质周转是参与体重调节的重要因素。该成果有望为肥胖治疗开辟新途径。

该研究主要作者之一、卡罗琳医学院教授彼得·阿纳表示：“研究结果首次表明，我们的脂肪组织以一种独立于其他因素的方式调节着体重的变化。”

先前的研究表明，加速脂肪组织中脂质周转的一种方法是多运动，这项新研究支持了这一观点。

研究另一位主要作者、卡罗琳医学院细胞和分子生物学系高级研究员克里斯蒂·斯伯丁说：“肥胖和肥胖相关的疾病已成为一个全球性的问题，了解脂质动力学以及是什么调节了人类的脂肪量，从来没有像现在这样重要。”（记者刘霞）