抑郁症近在咫尺 及时求助远离"抑郁症"阴云

编者按：昨天微博突然崩溃，而原因是韩国某女艺人因抑郁自杀身亡的消息被公布，“抑郁”这个名词再一次走入人的视线。因为抑郁症而留下遗憾的张国荣、乔任梁、崔雪莉等艺人，都在提醒着我们不要忽视“抑郁症”这个病。

抑郁症是一种常见的精神障碍，是一种常见、反复发作、高自杀率、高疾病负担的疾病。以显著而持久的心境低落为主要临床特征。从情绪的轻度不佳到严重的抑郁，主要表现为情绪低落、兴趣减低、悲观、思维迟缓、缺乏主动性、自责自罪、饮食和睡眠差，担心自己患有各种疾病，感到全身多处不适，严重者可出现自杀念头和行为。

抑郁症就是一种精神感冒，可能找上任何人，但，他是可治的，早期识别加上有效药物治疗、适度运动、饮食的调节和心理治疗是可以摆脱抑郁症的。

如何正确认识精神感冒，远离抑郁症阴云？人民健康网与你一起学习。

抑郁症近在咫尺

据中国医药报报道，抑郁症是一种常见的精神障碍，以显著而持久的心境低落为主要临床特征。从情绪的轻度不佳到严重的抑郁，主要表现为情绪低落、兴趣减低、悲观、思维迟缓、缺乏主动性、自责自罪、饮食和睡眠差，担心自己患有各种疾病，感到全身多处不适，严重者可出现自杀念头和行为。其终身患病率为6.1%~9.5%。女性的患病率通常是男性的两倍。

据WHO预测：21世纪抑郁症将与艾滋病、癌症并列为“三大杀手”。美国权威部门调查结果显示，自杀者中有三分之二都是抑郁症患者。

为什么会得抑郁症？

1.生理因素。生物化学异常，如大脑中5-羟色胺和去甲肾上腺素等功能和代谢异常的人就容易患上抑郁症。

2.遗传因素。抑郁症往往有遗传倾向。若父母一方患有抑郁症，孩子患该病的机会将增加10%~13%，但这种倾向不是造成抑郁症发病的唯一原因。

3.社会与心理因素。长期存在，一直未能解决的不良生活事件、过分的日常压力都可以促成抑郁症的发生。对于抑郁症的易患人群，如果持续处于暴力、忽视、虐待或贫穷之中，更可加速患上这种病。

4.继发于各种躯体疾病。

抑郁症的特征

“三低”：情绪低落、兴趣降低、精力下降。

“三无”：无用（过去失败）、无助（现在无能）、无望（将来无望）。

“三自”：自责、自罪、自杀。

抑郁症还有许多的伴发症状，如睡眠障碍、食欲下降、性功能障碍、体重减轻、难以名状或是无法解释的各种慢性疼痛（特别是头痛、腹痛、骨盆疼痛）、胃肠道功能障碍等。

典型抑郁症患者具有“懒、呆、变、忧、虑”的“五D征”，加上顽固性失眠和躯体不适；还可以用自评抑郁量表（Self-Rating Depression Scale，SDS）进行自我评定。但最终一定要及时找专科医生进行确诊和治疗。

“微笑型抑郁症”最可怕

心理学专家表示，心理疾病本身有一定的主观性和隐秘性。抑郁症的核心是主观痛苦，如果没有严重到破坏社会功能，别人就很难察觉出来。因此，有些抑郁症具有“隐形”特征，如“微笑型抑郁症”。

再则，现在我们的社会，似乎过于推崇拥有快乐。很多人认为“快乐是一种财富，是一种能力，而不快乐是羞耻的”。这种风气容易让人不能接纳自己悲伤的一面。

为何微笑型更危险？因为它让人远离“社会支持”！

有研究发现，社会支持度较低，可能是抑郁症发病的重要因素之一。

如果遭遇生活事件，充分利用各种社会支持，如，多与家人、朋友交往，积极向家人和朋友倾诉与求助，有利于个体的情感的疏泄，有利于削弱生活事件带来的高度紧张，可使心身保持平衡。

对于抑郁症患者，社会支持则有助于康复。

六个表现提示抑郁来袭

1.入睡困难。美国俄亥俄州立大学威克什纳医疗中心临床心理学家萨拉·奥特曼指出，除了行为举止变得缓慢、欲望减弱，抑郁症患者通常晚会上干躺在床上，难以入睡。另一方面，一些抑郁患者会难以起床，大白天甚至长时间赖床。

2.对爱好丧失兴趣。一些人心情低落时，会去做自己喜欢做的事，但重度抑郁患者会对本来的爱好提不起半点兴趣。精神病学家蒂娜·沃尔克博士说：“如果一个人曾经很喜欢同孙辈共享天伦之乐，变得突然不愿见到孙辈；或者一个很喜欢钓鱼的人，突然把钓鱼竿束之高阁，这些都是红色警报。”

3.反常兴奋。对那些下定决心采取极端行为——自杀——的抑郁患者来说，他们会从无精打采、行为迟缓变得充满能量。蒂娜·沃尔克博士说，这是因为他们在下定决心后有了解脱感，“因此如果注意到患者突然出现翻天覆地的变化，一定要高度重视。”

4.胃口改变。一些人心情压抑或焦虑不安时，会暴饮暴食，而重度抑郁患者正好相反。华盛顿特区认证内科医生约翰·怀特博士说：“抑郁症患者或许不想吃饭，因为他们不再对身体健康上心。”另外，不关注个人卫生也应引起注意。

5.过于敏感。博迪·邓洛普博士说，“一些抑郁症患者会有更多易激怒、不耐烦等表现，而不是情绪低落。”

6.悲观。蒂娜·沃尔克博士说，重症抑郁者脑海会充斥着死亡和其他阴暗内容，比如谈论“自己百年之后”会是什么样，还可能不计后果地冒险。

12-13岁成为抑郁高发期

与成年的抑郁症患者相比，青少年患者更易表现脾气暴躁、易激惹、自残自伤等行为。

广东省精神卫生研究所副所长许明智指出，12—13岁是一个抑郁高发期，可能跟“小升初”的压力有关。北京大学第六医院的孙黎教授专攻儿童精神科，她介绍自己观察到的“初二现象”：在经历过“小升初”大战之后，马上又要准备中考，累积的压力得不到释放，就容易出现抑郁和焦虑的问题。她在门诊看到很多初二的学生，女生居多，“挽起袖子，都是用刀片等利器刮的一道道伤痕。”

广州市惠爱医院（广州医科大学附属脑科医院）心身医学科主任何红波指出，青少年正处于神经系统发育的重要时期，也是性格发育的重要阶段，接触的信息量巨大，面临的压力大，各种诱惑也特别多。“通常青少年抑郁症患者与学习、情感、人际关系这三大环境因素相关，女孩比男孩更容易受到情绪困扰，伴有自杀冲动的比例也更高。”

何红波表示，抑郁症是脑部的一种疾病状态，跟长期的环境压力有关，比如换个学校，有的孩子适应不好，慢慢累积下来就可能诱发疾病。

“有研究发现，慢性压力对大脑而言是有损伤的，这种损伤用现有的医学检测如核磁共振并不能体现，但就好像大脑里的营养因子缺乏，不给花施肥，枝叶就慢慢枯萎了，大脑适应环境的能力会下降，也就是说神经可塑性在长期压力之下变弱了。”

因此，家长们首先要清楚，抑郁的发生有遗传因素，也有环境对个人的塑造，不能单纯归因为孩子“不够坚强”，而忽略每个人对压力的适应能力。更何况，研究也发现，越是成功的人，抑郁症发病几率更高；经济越发达的地区，抑郁症也高发。

运动是对抗抑郁的良好药方

何红波主任指出，抑郁症的产生、发展和预后，都和个人以及环境有很大关系。抑郁症到底能不能治愈，也是因人而异。如果没有好的生活习惯、良好的家庭环境支持，治疗也不规律，就很难治愈。他建议，第一，运动对于抑郁症患者来说非常重要。临床观察发现，抑郁症患者普遍缺乏运动，对于医生开出的运动处方也难以坚持。“建议性格内向的人可以多参与团队运动，如羽毛球等。”第二，规律的生活习惯也是预防抑郁发作的良方。

抑郁症治疗不要擅自停药或换药

“一旦被诊断为抑郁症，仅仅听亲朋好友劝解或自己瞎琢磨，想着自己注意调整就能好，这都是误区。”李凌江表示，抑郁症是一种病症，而不仅是一种情绪，指望抑郁症能靠自己调养治愈，就像一个高烧39℃的病人靠泼一盆冷水治好、心脏病病人多躺躺就痊愈一样是无稽之谈。

“抑郁症有三大治疗方法：药物治疗、心理治疗和物理治疗。具体采用哪种方式，或多种方式配合治疗，要根据患者的病情决定。整体来看，药物治疗最为普遍。”李凌江提醒，抑郁症治疗坚持很重要，患者应严格按照医生的治疗方案定期治疗，根据情况随时调整治疗方案。李凌江呼吁，精神科医生要为病人树立信心，而患者要信任医生，不要擅自停药、换药。

对于生活中如何调试自我，减少压力，李凌江送给读者八个字：“顺势而为、随遇而安”。“想要快乐地生活，第一生活要有规律，第二要坚持锻炼，第三要努力做事，但是要学会随遇而安。”李凌江说。

抑郁了，求助更要自助

很多年前，催眠大师艾瑞克森先生受同僚之托，为其患有忧郁症的姑母——一位独身的老妇看病。艾瑞克森并没有对这位老患者做什么治疗，而是巧妙地调动了她自身的修复能力：自助。老姑母种植非洲紫罗兰，他建议老妇为城里有喜庆事情的人家送一盆花，姑母听了建议，开始大量种植紫罗兰，城内几乎每个人都曾经受惠。老妇的生活自此大有改变，本来不透光的老屋，变得阳光普照。一度孤独无依的老妇，成了市中最受欢迎的人。

北京回龙观医院精神科副主任医师宋崇升表示，大多数抑郁症患者在确诊之后会遵嘱服药，但对药物以外的建议，却做得不到位，因为其中许多事情都很花“心力”，需要患者自己去完成自我治疗。比如，专业医生会建议患者在力所能及的条件下，尽量去运动，每天散步一小时或慢跑半小时，这对辅助抗抑郁很有作用，但大部分人很难坚持下来。有的患者觉得：我都抑郁了，还有精力去运动吗？或者认为，我是个病人，怎么能像正常人那样去锻炼？实际上，抑郁如同河水，有深有浅，如果处于浅水区，也即轻度抑郁，通常可以做一些经过努力就能完成的事情，以运动为例，慢跑、快走、打球、游泳等都是可以完成的。

另外，抑郁包含一系列症状，只要不是重度抑郁，一般不会包含所有症状。也就是说，总有一些领域还没有被抑郁占领，这些相对完好的心理功能，就值得开发、调动。比如，有的患者会觉得没有动力活动，但思维、注意能力还可以，那么可以通过阅读来获得充实、自信的感觉；有的患者虽然心境低落，但行动力还好，那么可以做一些让自己感到被呵护宠爱的事情，比如吃一顿大餐或看一场电影。这些都需要患者自己去尝试，亲力亲为，突破自己的舒适区，完成自我疗愈。

曾有位患者遵从了医生的建议：多从行动中体验自己的力量和价值感。治疗期间，她就自购材料，做了一些镶嵌彩石的手机壳，然后去一些情侣约会多的公园推销。抱着不以赚钱为目的的轻松心态，她很自然地和陌生情侣打招呼，大方地介绍自己的小物件，并献上一些祝福的话，结果收获颇丰。她不仅在经济上有了收获，也得到了陌生人的赞美和祝福。

也许会有患者说，我原本就不是一个善于自助的人，要不然也不会生病。实际上，生病虽然是一种对健康的损耗，但也可能是一个人的心理重新整合、重新建构的契机。如果此时能够给健康的漏洞打上补丁，那么健康也就会升级。由此，坏事可变好事，也不枉得病一回。

5类人群易患抑郁症

孕妇或初为人母的女性。尤其是产后，由于体内激素水平骤降容易发生抑郁症，主要体现在生产前积极准备小孩东西等待孩子降临，生了小孩后却完全判若两人，不关心孩子，甚至不愿意喂奶，孩子一哭就烦躁等。这是因为很多女性还没有做好当妈妈的心理准备。通常这样的抑郁症状不会持续很长时间，因为只要在治疗中让她们体会到做妈妈的喜悦，就很容易治愈。

空巢老人。主要指长期的孤独又不善于调节的老人。

癌症患者。患上癌症后容易造成性格孤僻，进而患上抑郁症，而抑郁症会降低免疫力，从而使病情更加恶化。

中年人。由于已经取得一定的社会地位，责任比较大，因此患抑郁症的比例最高，主要集中在35岁至50岁之间。

发生婚外恋的人。由于他们通常瞒着配偶和家人，心理上很容易进入疲惫期，而一旦被发现，家庭出现矛盾却又不能处理，这时就很难支撑起自己。 记者 赵兵辉 通讯员 吴燕玲

抑郁症和抑郁心情别混为一谈

随着网络资讯的迅速发展，许多人遇到问题会第一时间上网搜索。“好多病人一来就说，李教授我得的是抑郁症。”中华医学会精神医学分会主任委员、中南大学湘雅二医院精神科教授李凌江表示，社会的发展带来了求医的增加，但精神疾病非常复杂，同时大众对抑郁症存在很多误解，容易将抑郁症与抑郁情绪、抑郁心情混淆。

“抑郁症与正常人的心情不好、心情压抑不是同一回事，不要简单地把生活中抑郁心情判断为抑郁症。”李凌江介绍，抑郁症有三个特点：第一，抑郁症患者有很多症状。除了心情不好外，还会出现睡不好觉、吃不下饭、兴趣丧失、意志消沉、反应迟钝、自责、疲惫等状态，甚至觉得生活毫无意义、想自杀等；第二，这种状态持续时间很长，几乎每天出现，持续至少两周以上；第三，社会功能受到损害，如无法工作、学习，不能与家人正常相处，生活不能自理，不愿跟人来往，甚至害怕出门。

李凌江提醒，并不是出现了上述三种情况就一定是抑郁症，这只是一个快速识别的初筛方法。如果以上三个方面同时出现，就要及时寻求精神科专业医生的帮助。（人民健康网综合自生命时报、中国医药报、南方日报、长沙晚报、扬子晚报）

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