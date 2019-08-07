防老痴常按5穴位 练冥想提升记忆力

编者按：衰老不可避免，但怎样将衰老的并发症降到最低，让自己的老年生活过得如意，今天人民健康网就与你聊聊防老痴，提升记忆力的话题。

预防老年痴呆常按5个穴位

双侧风池穴，在头额后面大筋的两旁与耳垂平行处。按摩此穴主治头痛、头重脚轻、眼睛疲劳、颈部酸痛、落枕、失眠、宿醉。

翳风穴，在风池之前耳根部，为耳垂所掩蔽，在耳垂后耳根部，颞骨乳突与下颌骨下颌支后缘间凹陷处。主治耳鸣、耳聋、口眼歪斜、口噤、颊肿、牙痛、瘰疬、暴暗、牙车急痛、耳中湿痒、耳红肿痛、视物不清。还可治疗面瘫、腮腺炎、聋哑、颞颌关节痛。

四白穴，目正视，瞳孔直下，当颧骨上方凹陷中，即下眼眶中点，直下约0.5厘米凹陷处。主治目赤痒痛、目翳、口眼歪斜、头痛眩晕。

印堂穴，此穴位于人体的面部，两眉头连线中点，中医认为主要功用是清头明目、通鼻开窍。在降眉间肌中布有额神经的分支滑车上神经，眼动脉的分支额动脉及伴行的静脉。

委中穴，位于腘窝横纹中点，当股二头肌腱与半腱肌肌腱的中间。此穴主治坐骨神经痛、小腿疲劳、肚子疼痛、脖子酸痛、腰部疼痛或疲劳、臀部疼痛、膝盖疼痛。该穴为人体足太阳膀胱经上的重要穴道之一，按摩此穴治骨折伤痕后遗症、增强性活力的指压法等。经脉循行可以从头顶入里联络于脑，刺激此部位，可直达脑府，使头脑清利，浑身舒爽。

一分钟拇指健脑操

人在衰老过程中，会感到反应变得迟钝、爱忘事。手指的运动可以影响大脑的多个功能区，有人将手指称为“第二个大脑”，两者有着神奇而微妙的关系。通过锻炼大拇指，可以增加大脑前额叶等部位的血流量，在一定程度上延缓衰老。

1.弯曲大拇指。两手握拳，将大拇指竖起来，慢慢弯曲大拇指的第一关节到极限。重复10次。

2.交替伸出大拇指。两手张开，数“1”握成拳，单独伸出右手大拇指；数“2”再张开双手；数“1”握成拳，单独伸出左手大拇指。如此重复10次左右。该动作可以刺激大脑，增加灵活性。

老人练冥想，记忆力好

多项国际研究已经证实，冥想具有多种身心保健功效，能降低血压、减少炎症，又能改善冠心病、创伤后应激障碍、慢性疼痛和头痛等问题。冥想还能缓解肠易激、抑郁症、焦虑症和失眠症状。对老人来说，冥想的好处尤为突出。

增强记忆力。美国凯斯勒基金会创伤性脑损伤研究所主任、神经心理学家让·伦恩菲尔德介绍，冥想不仅能增强短时记忆，还有助于保留长期记忆。

防止认知衰退。《纽约科学院年鉴》杂志刊登的一项新研究，对10多项老年研究数据展开梳理分析发现，冥想对注意力、记忆力、执行力、处理速度和一般认知能力都具有积极影响。认知能力会随着年龄增大而逐渐减退，老人练习冥想，有助保持认知能力。

活血助消化。研究发现，经常练习冥想的参试者血液循环和血氧量都得到了显著改善。对老人来说，这一点尤其重要，因为随着年龄增大，消化和循环问题随之而来。如果消化不良，治疗的同时可辅助以冥想。

缓解压力。多项研究已证实，冥想可减轻压力，对老人具有镇静作用。老人经常冥想，可提神醒脑，使思维更敏捷。

减少孤独。研究显示，长期孤独有损老人的认知能力。美国《大脑行为与免疫》杂志刊登的一项试验表明，老年参试者练习冥想8周，即可显著减轻孤独感。

老人多喝水，思维更敏捷

美国生理学会一项新研究表明，多喝水能帮助老年人增强认知功能并提高执行能力。

研究人员组织了一次大型公路骑行活动，选手平均年龄在55岁以上。活动开始前后，研究人员对参加者进行尿样采集和路线规划的能力测试。参加者的尿样被分为正常水合组和脱水组；能力测试的项目包括路线计划、体力分配、实际执行等多项技能考核。结果发现，正常水合组的完成能力考核的时间和质量均优于脱水组。

研究人员表示，中老年人的口渴感可能相对比较迟钝，这使得他们容易有脱水的危险。老年人平时应多喝水，尤其是在运动前、运动中和运动后，要补充大量水分，这样做可以帮助他们保持敏捷的思维。

社交生活越丰富，记忆力越好

美国一项研究发现，社交生活丰富能使记忆力得到提高、大脑更健康。

美国俄亥俄州立大学助理教授伊丽莎白·科比带领研究团队将小鼠分成两组。一组按照旧有模式结对生活。另一组每7只群居在一起达3个月，它们之间时常进行比较复杂的社交互动。参与实验的小鼠年龄为15~18个月，这一年龄段的小鼠处在记忆力自然衰退的关键期。在随后的记忆力测试中，群居的小鼠表现明显好一些。之后，研究人员对小鼠的脑组织进行检验分析，发现结对生活的小鼠大脑炎症水平升高，这是认知功能衰减的生物依据。

伊丽莎白·科比说：“我们的研究表明，社会联系在保持心智能力和改善生活质量方面起到积极作用，拥有一个大的社交网络有助于减轻大脑的炎症迹象，延缓大脑衰老进程。”她建议，老年人不要离群索居，应该选择适宜的养老之地，以保持充分的社交联系，这样既能保持记忆力，也能延缓衰老。

绕口令，最简单的健脑法

中国人民解放军火箭军特色医学中心教授姜卫剑建议，经常练一练绕口令，不仅可帮老人锻炼语言咬字能力和说话流畅度，还能增强记忆力，提高反应能力。

绕口令一般字音相近，极易混淆，要想念得既快又好，没有快速的思维、良好的记忆、伶俐的口齿，是很难做到的。经常说绕口令，可使老人反应灵活、用气自如、吐字清晰、口齿伶俐，避免口吃，更可作为休闲逗趣的游戏。

因此，绕口令是老人语言训练最简单、最方便的“教材”。练习过程中，要注意把握好几个方面。

慢。练绕口令要循序渐进，保持耐心，不要急于求成。可采取分解法把每一个字音都念得准确无误，再把每一句话说得清楚连贯，然后逐渐加速。老人学说绕口令就是练唇舌、练记忆、练思维。如果单方面求快，反而可能增加心理压力。

勤。勤能补拙，想取得良好效果，不能半途而废。每天练习时间最好不低于半小时。可在上午、下午分时段练习。街坊邻居如果在一起学，能相互纠错，使吐字发音更准确清楚，还能激发彼此的兴趣，增强自信心。

准。同音异调、字音相近、叠字重句是绕口令的鲜明特色。吐字清晰、发音准确是练绕口令的重要要求。说绕口令需唇、舌等器官的整体协调性，长期练习未免有些枯燥乏味，儿孙可充当老人的“教练”，多抽时间陪伴训练。要多鼓励老人，使他们在舌头部位、嘴唇形状、口腔开闭方面掌握一定技巧，真正做到发音准确。

推荐3首经典绕口令

上果市：4个孩子上果市，拿着4个小篮子。花了硬币4毛4，买了10个小柿子。4个孩子出果市，拾了40小石子。到了家里吃柿子，吃完柿子玩石子。

1个人：这边1个人，挑了1挑瓶。那边1个人，担了1挑盆。瓶碰烂了盆，盆碰烂了瓶。卖瓶买盆来赔盆，卖盆买瓶来赔瓶。瓶不能赔盆，盆不能赔瓶。

画葫芦：胡图用笔画葫芦，葫芦画得真糊涂，糊涂不能算葫芦，要画葫芦不糊涂，胡图决心不糊涂，画出一只大葫芦。(人民健康网综合自中国医药报、生命时报)

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