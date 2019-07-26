小妙招：搓筷子防感冒，热毛巾擦背除疲劳

编者按：生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些窍门，略施小计，也许就可以让生活难题迎刃而解了。人民健康网《健康生活小窍门》专栏，为您出谋划策，用“小心机”化解“真危机”。

搓筷子防感冒

中医学认为，与脚部一样，手部也有很多反射区，人体的各脏腑器官、四肢孔窍在手部均有其对应的部位。不断刺激手部穴位，能使内脏受到良性刺激，促进血液循环，改善手臂麻木、腹泻等毛病，还能预防感冒。咱们用搓筷子的方法就能做到。

具体操作方法：取两根有方棱的筷子，放置手心，双手反复搓擦，尽量让其接触到掌心的各个位置。每次搓3～5分钟，搓前可涂些护手霜保护皮肤。

热毛巾擦背好处多

擦背对老人好处很多：1.能使皮肤毛细血管扩张，促进血液循环，增强免疫力。日本东京大学教授水野表示，擦背能使皮肤下平时处于休眠的组织细胞活跃起来，并逐步演变为网状细胞，增强人的免疫功能。2.背部按摩可刺激皮肤神经末梢，对改善中枢神经和内脏有帮助。擦背还有利于消除疲劳、改善睡眠以及淋巴液循环状况。3.自己擦背时，胳膊来回运动，让上半身都参与了活动，对心肺功能有好处。4.中医学认为，人体背部是经络聚集处，擦背能刺激穴位，从而起到疏通经络、调节五脏六腑的功效。

擦背操作简单，准备一条毛巾，用手拽住其两端，与后背进行机械摩擦，重点擦拭脊柱部位，包括颈椎、腰椎等，力度以被擦者舒适为准。自己擦或者请别人代劳皆可。毛巾不能太湿，温度要适中。天冷时宜稍微热些，约40摄氏度；天热时最好稍凉些，约30摄氏度。每次擦背最好在15分钟左右，擦至皮肤发红、四肢温暖为宜。周围环境也要保持温暖，防止受凉感冒。此外，老人睡前还可在被窝里自行按摩胸、腹部以及四肢，加强保健效果。

擦背对老人来说，是不错的保健方法，对高血压、高血脂、冠心病等慢病防治也有一定辅助作用，推荐定期进行。

小皮筋拯救 “鼠标手”

“鼠标手”又称“腕管综合征”，是由于长时间使用鼠标、键盘或骑行（手腕压在车把上），导致腕管内的正中神经受卡压，引起手指疼痛、麻木、肌肉无力和功能障碍等的一种疾病。

如果“鼠标手”症状较重，明显影响工作和生活，首先要注意休息，不可长时间重复手指、手腕活动，避免所有加剧症状的动作。其次，采用适当的治疗手段，通常建议局部注射治疗，即打“封闭”，并配合服用止疼药，以尽快缓解症状，促进恢复；也可采用理疗（热敷、红外线、超短波、超声波等）、肌贴、针灸、按摩等治疗方法。如果疗效不明显，症状持续时间较长，患者还需采用小针刀或手术松解。另外，为了促进恢复，预防“鼠标手”复发，康复锻炼必不可少。

2个简单动作 拯救你的“鼠标手”

1.皮筋抗阻伸指。五指合拢，用一根皮筋或橡胶圈套在手指远端，五指张开至最大角度，对抗皮筋阻力，并保持1～2秒，然后合拢。重复以上动作10～15次/组，每次练2～3组。

2.小器械放松手部肌肉。患者可购买手心按摩器（多角/六角按摩球）、筋膜球、按摩器等小器械，用于放松手部、前臂部位的肌肉，这样能缓解肌肉紧张和疼痛症状。

找到适合你的床垫

婴儿用棕榈床垫。新生儿的脊柱很软，呈一条直线，所以可以选择硬一点的棕榈床垫。一个体重3公斤的婴儿睡在床垫上，床垫被压下去的凹陷应在1厘米左右，这样的软硬度比较合适。在棕榈床垫上面可以加一层软垫，提升整体的舒适度。如果用婴儿床，床垫大小一定要匹配，不要使床沿出现空隙，以免头部或胳膊腿卡入空隙，引发意外。

老年人用弹簧床垫。老年人的床垫不宜过软，推荐选用稍微硬点的床垫，有助于翻身，可以考虑偏硬的棕榈床垫或者弹簧床，能够保护脊椎、均匀承托，对腰痛等老毛病有益。但普通弹簧床也有缺陷，会使颈部和腰部紧张，而且翻身声响比较大，推荐独立袋装弹簧床。这种床是把每一个独立的弹簧施压以后用布袋装好，连接排列制成床网，每一个弹簧都可以独立支撑受力，起夜、翻身都不会影响同床人。并且独立弹簧床垫能贴合人体曲线，让脊骨保持自然平直状态，第二天起床不会腰酸背痛。

上班族用乳胶床垫。成年人的骨骼对床垫没有硬度上的要求，上班族加班熬夜，长期伏案导致各种颈椎问题，所以柔软舒适的乳胶床垫最适合。由天然乳胶制作成的乳胶床垫十分环保，透气性良好，较佳的支撑力能够适应各种睡姿，接触人体面积比普通床垫多，将承受的重量分散至各个部位。但乳胶床垫氧化后会掉小碎屑，担心过敏的人可以先买一个乳胶枕试试。

青少年睡双面床垫。6～15岁孩子的身体开始变化，脊椎容易发生变形。若孩子体重大于30公斤，建议选择一张软硬适中的双面用垫子，一边乳胶一边棕垫，根据孩子体重变化调整。15岁以后，孩子的骨骼趋于成熟，体重也会大于45公斤，建议再换成弹簧床垫，可以更好地支撑脊椎。

五招，轻松除掉冰箱异味

1.食物用保鲜盒或保鲜袋密闭存放。为了避免食物串味，在存放不同种类的食物时，最好将其放入保鲜袋或保鲜盒中。

2.果蔬食物储存前要筛选、处理。蔬菜放进冰箱前应摘去老叶、坏叶并清洗干净，以免污染冰箱环境。

3.肉类食品要提前清洗血渍。肉类食品中的血渍极易滋生细菌产生异味，因此，肉类食品应先清洗干净血渍，再用保鲜袋裹紧存放在冷冻室中。

4.分区管理冰箱空间。要想冰箱长时间保持清洁无异味，建议遵循熟食在上，生食在下的原则，将各类食物进行分区管理。

5.定期清理清洗冰箱。定期清理冰箱内的食品和清洗冰箱，可有效减少细菌滋生。清洁冰箱时应先断电取出所有食物，再用湿的软毛巾配合专用的冰箱清洁剂进行擦拭；清洗后可以在冰箱内放一小盒苏打粉，它能保持冰箱内气味清爽。（人民健康网综合自生命时报、中国妇女报）

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