三伏养生 吃丝瓜解暑防燥、热水泡脚祛湿毒

编者按：三伏天是一年中气温最高且潮湿、闷热的日子，一年一度的冬病夏治也开始了。民间有谚语“冬练三九，夏练三伏”，很多人认为伏天是锻炼身体养生的好时节，那么伏天如何养生，大家要注意哪几件事呢？

夏季养生 宜多吃酸甜

俗话说“夏季暑湿，适宜清补”。从食物的选择上，宜多吃酸甜食物。夏天酷热高温，人们贪凉长时间吹冷空调，过多食用各种冷饮，易让湿邪侵入人体，使水湿固脾，引起脾胃升降，消化功能产生障碍，出现食欲不振等。脾脏喜欢甜食，所以要多吃一些甜食，同时按照五脏学说，夏季属心，而心喜清凉，宜食酸，所以适当多吃一些性酸的食物，如山药、薏米、菠萝、西瓜、香瓜等对养生很有帮助。

同时，炎炎夏日不仅带给我们身体上的不适，还容易导致越来越多的人火气上升，表现为情绪烦躁、焦虑、易激动、失眠等。因此，“去火”也是三伏天养生的必备功课。夏日去火的食物，上佳选择有绿豆、苦瓜、西红柿等性凉、清暑的蔬果。牛奶营养丰富，可以温脾、补水、滋阴、解热毒，也是三伏天养生“去火”良品。

建议伏天吃点丝瓜，因为丝瓜还含有人参中所含的成分——皂甙，非常适合伏天食用，解暑防燥。新买来的丝瓜，无论是做清汤，还是做排骨、鸡汤，都能除油解腻，令人胃口大开。天热的时候，凉拌丝瓜最好。三伏天的炎热，不仅会导致人的食欲下降，还会减慢人体胃肠的蠕动，再加上烦躁上火，很容易出现便秘情况。这个时候一定要采取一些预防措施，建议多吃一些富含粗纤维的食物，如粗粮、芹菜、紫薯等，还要多吃一些新鲜的时令水果。

夏季养生 热水泡脚通经络、排湿毒

冬季热水泡脚已成为寻常百姓家推崇的一种养生方法，能够暖身体补中气。其实，在炎炎夏日，通过热水泡脚能祛除湿气，同样也能达到养生的效果。伏天阳气最盛，热水泡脚可以通过刺激足阳明胃经、足太阳膀胱经等足部的六条经络，从而起到健脾、除湿、通经、利水的作用。

人体很多重要经脉都起源于足部，一直往上走，通遍全身。中医养生讲究顺应自然，春夏养阳、秋冬养阴。夏天天气闷热，常常会让人感到疲劳困乏，特别是上班族，工作压力非常大，睡前可适当用温热水泡脚，让经络通畅，调节人体机能，既方便简单，也能消除疲劳、缓解压力，还能改善睡眠。

在夏天，天气一热，人们就很喜欢选择吃些生冷的食物，或者经常待在空调房中，这样就会导致湿邪入侵身体。这时候可以选择中药泡脚来排除体内的湿邪，从而达到祛湿保健的功效。可以用藿香10克，苏梗10克，薏仁12克，茯苓10克，法半夏6克，白术10克，猪苓10克，花椒10克，甘草6克，以上这些药用水先泡半小时，然后大火煮开，再改成小火煮15分钟，然后连中药一起倒入泡脚水中，保持水温在45度左右。泡脚盆最好深一点，水多一点，没过脚踝最好。脚盆里的水凉了及时续水以保持水温，时间以身上微微出汗为止。

伏天用40℃左右的热水泡脚就可以。对于出现四肢乏力、发困、食欲减退的人，可以在热水中加上威灵仙（祛湿）20克、苍术（通经）15克、白术（健脾）15克，效果会更好。

夏季养生 5件事要当心

家里最怕灰。夏天闷热、湿度大，使得灰尘更容易附着在空气里，进入人的皮肤和体内。由于肉眼很难发现，人们常常疏于清理，它们长期飘浮在空气中，并大量附在物品表面，成为空气中尘螨及霉菌孢子的栖身地。这些脏东西会趁机进入呼吸系统，进而引发哮喘、鼻炎等多种疾病。建议夏天应增加清洁的次数，两三天打扫一次。

肠胃最怕凉。夏天冰淇淋、冷饮、冰冻水果，吃起来那叫个爽！但夏季也是肠道疾病的高发期，专家建议，这个季节少吃太凉的东西，尤其早晨起床时和晚上临睡前。为了及时给“肠胃”保暖，吃凉拌食物时，不妨加点姜或芥末，可以暖胃、杀菌。

喝水最怕快。由于气温高，身体缺水速度也会加快，很多人习惯大口大口地喝水。如果喝水太快，水分会快速进入血液，在肠内被吸收，使血液变稀、血量增加，心脏不好，尤其是患有冠心病的人就会出现胸闷、气短等症状，严重的可能导致心肌梗死。

因此，夏天喝水不能喝太快，要少量多次。每次只喝100亳升～150毫升，身体吸收得更好，也不能贪凉，10℃以上的温水对身体最好。

颈椎最怕吹。天气热自然很多家庭都长时间开着空调，颈椎对着空调吹，周围的软组织会产生病变，形成肌肉和皮下组织的慢性炎症，造成颈部持续痉挛、后背酸痛等后果。建议室内空调温度不要低于25℃，肩背部不要直对着空调，如果温度不能自行调节，可以在肩上搭个披肩，晚上洗个热水澡。

眼睛最怕晒。在烈日下，眼睛是最脆弱的器官。专家提醒，眼睛喜凉怕热，不注意防晒，很容易提前老化，并引发各类眼疾。如果要在上午10点到下午4点外出，最好戴上太阳镜、帽子或打遮阳伞，太阳镜颜色以茶色、淡绿色防紫外线效果最佳；可以多吃点养眼的食物，比如桂圆、山药、胡萝卜、红枣等；夏天细菌繁殖快，尽量少用手揉眼睛；流水洗脸，可减少眼睛疾病。

此外，还要注意伏天如果开空调，26℃最合适。夏天患呼吸系统疾病的人越来越多，这与人们长时间待在空调房内有关。鼻塞、流涕、头痛、失眠、内分泌失调等都是所谓的空调病的典型症状。空调致病的最主要的原因之一是室内外温差过大，虽然人体有一定的体温调节能力，但是这个能力是有极限的。从火热的室外一下子进入阴凉的室内，人体自身很难迅速调整，会产生一系列不适的反应，表现为头晕、易倦、全身不适、精神不振及免疫功能下降等。

建议，室内外温差不应太大，一般在8℃至10℃左右。夏天虽然可能出现38℃以上的高温天气，但是一天中大多数时间的温度都在35℃以下，所以26℃左右的室内温度是比较合适的。而且一般开空调两三个小时后就应该开开窗户透透气，大约半个小时左右。 （人民健康网综合自中国中医药报、中国妇女报）

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