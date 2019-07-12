得脑卒中、高血压 “幕后推手”原来是它

编者按：《中国心血管病报告》指出，中国现有心血管疾病（包括冠心病、脑卒中、心衰、高血压）患者约2.9亿，此类疾病是导致死亡的最主要因素，平均每5例死亡中就有2例与此有关。高脂血症（俗称高血脂）是导致心脑血管疾病的主要原因之一，不仅危害极大，而且发病率高。如何来预防，就让人民健康网跟你来说说。

血脂的基本概念

血脂是血液中中性脂肪和类脂的总称，广泛存在于人体中，是生命所必需的物质。一般说来，临床中提及的血脂主要指甘油三酯和胆固醇。

血液中的甘油三酯主要来自食物，参与人体内的能量代谢，为生命的存在提供能量。胆固醇有重要的生理功能，是合成细胞浆膜、类固醇激素（包括维生素D等）和胆汁酸的重要原料。与甘油三酯不同，人体内的胆固醇主要是人体细胞自身合成的，特别是肝脏细胞在胆固醇的合成中发挥重要作用。所以，饮食控制是高脂血症的重要措施，但相比之下，饮食控制对高甘油三酯血症的疗效更佳。

你的血脂正常吗？

通过抽血检查血脂，主要查总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇4项指标。目前主要还是采用空腹抽血检查这种方法，建议抽血查前2周内保持惯常的饮食习惯和体重，采血前一天不进行剧烈活动，禁食12小时后至少休息5分钟再坐位采血。抽血查上述4项指标是了解自己血脂水平的重要步骤，但不能因为自己的血脂水平在化验单上的正常值范围内就高枕无忧，要及时就医，请医生根据血脂水平、年龄、性别以及是否有抽烟史、高血压、糖尿病等来综合判断。

高脂血症的危害

高脂血症的危害涉及心血管和非心血管系统。高脂血症，特别是高胆固醇血症是动脉粥样硬化最主要的危险因素，大中动脉一旦发生动脉粥样硬化就可以出现脑卒中、心肌梗死、缺血性肾脏疾病，严重者可以发生猝死。高脂血症除导致上述心血管危害外，严重的高甘油三酯血症可以导致急性胰腺炎、眼底静脉血栓等疾病。

动脉粥样硬化与高血脂的关系

动脉粥样硬化是高脂血症的主要危害，其本质是人体大中动脉的管壁上出现了粥样硬化斑块，随着斑块长大，血管腔越来越狭小，最终堵塞血管，相关脏器缺血和/或坏死，形成脑卒中、心绞痛、心肌梗死等危害健康和生命的疾病。心脑血管疾病是中国人群死亡的最主要原因，动脉粥样硬化又是心脑血管疾病的主要病因，所以高脂血症和动脉粥样硬化的防治至关重要。

眼部两个变化，提示血脂升高

高血脂在脸部的信号，主要在眼睛上，重点看两个部位。

眼睑：看看有没有“黄色瘤”。中老年人，尤其是女性，眼睑上新出现黄色、橘色或者棕红色斑块或者结节，不痛不痒，就很可能是黄色瘤。它常长在上眼睑的内眼角处，也可能出现在面部其他部位或膝盖上，针头或黄豆大小，边缘略高出皮肤表面，质地较柔软。

黑眼球：看看有没有“老年环”。黑眼球边缘如果出现一圈灰白色的、宽约1～2毫米的环状结构，称为老年环。

老年环多发生在有动脉硬化和高胆固醇血症的老人，有时，血脂过高的中青年人也会出现。

40岁以下的年轻人出现老年环，更应当引起重视，及时到医院进行检查。

需要提醒的是，只有一部分高血脂患者会出现黄色瘤和老年环，没有黄色瘤和老年环不代表没有高血脂。因此，平时体检中关注血脂水平十分重要。

血脂高不高，有个指标很重要

血脂包括胆固醇、甘油三酯，以及磷脂等类脂，而胆固醇有低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C，俗称“坏”胆固醇）和高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C，俗称“好”胆固醇）之分。

其中，“坏”胆固醇升高危害最大，是血脂检查的重要参考指标。它会在血管里形成动脉粥样硬化斑块。斑块不断增大，使动脉逐渐狭窄甚至阻塞，就会引起心绞痛、心肌缺血等病。如果这些斑块突然破裂脱落，更会迅速堵塞血管，引起急性心肌梗死，甚至猝死，俨然一枚枚埋在人们体内的“不定时炸弹”。

据统计，我国血脂异常患者已突破2.2亿。常应酬的“精英”、喜欢动物内脏的“吃货”、不爱运动的“宅族”、嗜酒如命的“醉翁”，这4类人出现高血脂的风险较高。

其中，火锅、烧烤在美食界的江湖地位难以撼动，动物肾（腰花）、肝、脑、心等随之成了餐桌的常客，这给血脂升高带来了隐患。

动物内脏中含有大量的胆固醇，如100克猪脑的胆固醇含量就高达2000毫克，比《中国居民膳食指南》中建议的每天300毫克多了近6倍。

此外，吸烟、肥胖、绝经以后的女性和40岁以上的男性，有心血管病家族史者，都是高血脂的高发人群，应关注血脂水平，一旦确诊积极配合治疗。

血脂高 喝杂锦荞麦粥

材料：荞麦50克、燕麦50克、小米30克、冬笋100克、胡萝卜半根、萝卜干30克、紫菜(干)30克、盐少许、水适量。

做法：荞麦、燕麦和小米洗净后浸泡一晚；紫菜用冷开水泡开，胡萝卜削皮切丝，萝卜干切粒；冬笋切成丝，用沸水焯后备用；锅里加入水(约两升)，煮开后放入荞麦、燕麦和小米一同煮熟，其间要不时用勺子搅拌锅底。谷物煮软后，可加入冬笋丝、萝卜干粒、紫菜和胡萝卜丝，转小火煮至全熟。最后加入少许盐调味即成。

营养价值：紫菜属海藻类，含有大量水溶性纤维，有助胆固醇排出体外，它还是矿物质硒的来源，这种营养素具有抗氧化作用，有助预防脂肪氧化，减少血脂聚积在血管壁上；荞麦和燕麦里的亚麻油酸，属不饱和脂肪酸，经常食用有助降低心脏病和中风的风险。总体来说，血脂高的人可以常喝这款杂锦荞麦粥。

每天一杯番茄汁可降血压和血脂

日本东京医科齿科大学研究人员牵头的一项研究显示，一天一杯番茄汁可能有助降低血压和胆固醇水平，从而降低心血管疾病风险。

研究人员招募184名男性和297名女性志愿者，志愿者人均每天饮用215毫升不加盐的番茄汁，相当于不到1杯。结果发现，94名患高血压或处于高血压前期的志愿者研究结束时血压水平明显低于一年前，平均收缩压从141.2毫米汞柱降至137毫米汞柱，平均舒张压从83.3毫米汞柱降至80.9毫米汞柱。依据美国心脏病协会指南，长期保持这样的血压降幅，二级高血压患者有望降为一级高血压患者。另外，127名甘油三酯和胆固醇水平异常的志愿者，一年后能对动脉造成伤害的低密度脂蛋白水平明显降低。

这项研究显示，番茄或番茄制品可能降低血压、胆固醇水平，从而有益心血管健康。研究人员认为，这或许因为番茄含有多种生物活性化合物，包括类胡萝卜素、维生素A和伽马氨基丁酸。

加拿大研究显示 多吃大豆降血脂

加拿大多伦多圣迈克尔医院近期发表在《营养学杂志》上的新研究显示，大豆蛋白具有降低胆固醇的作用。

此前，美国食品和药物管理局（FDA）提出了将大豆从有益心脏健康食品清单中删除的计划，但研究人员仍希望通过进一步研究，确定大豆究竟对心脏健康有益还是有害。他们综合分析了46项相关荟萃试验的数据，其中43项提供了关于总胆固醇的数据，41项考察了大豆蛋白对低密度脂蛋白胆固醇，即坏胆固醇的影响。分析结果显示，大豆蛋白使成年人的低密度脂蛋白胆固醇降低了3%~4%。这一数值虽然较小，但对预防心脑血管疾病已能起到较显著作用。

该研究的主要作者大卫·詹金斯博士说，尽管新研究存在一定的局限性，比如纳入的试验数据仍需扩大等，但其结果可以证明，大豆蛋白与心脏健康存在密切关系。习惯于食用高饱和脂肪食物或肉类的人，如果能够多吃一些豆制品，其胆固醇水平降低幅度会更加明显。 “加拿大卫生部最近发布了一项《食物指南》，强调加拿大人应当多吃富含植物蛋白的食物。这与我们新研究的结果是一致的。” 詹金斯博士建议，公众应考虑将植物为基础的饮食作为一种健康选择。

健康人群也要定期查血脂

我国心血管疾病患者已达2.9亿人，心血管病占据中国居民死因构成的首位。在众多危险因素中，胆固醇指标异常是冠心病和缺血性脑卒中的重要危险因素。专家提醒，健康人群也需定期进行血脂检查防心梗。

“尤其要重视的是低密度脂蛋白胆固醇，它会附着在血管壁上，在血管壁上形成小斑块堵塞血管。一旦斑块破裂或脱落，会在短时间堵塞血管，导致危及生命的急性心梗或脑中风。”山西医科大学第一医院老年病科张轶伟介绍，低密度脂蛋白胆固醇就像沉默的“杀手”，不断破坏血管的健康，却没有明显症状，一旦发生心梗或脑梗却为时已晚。

张轶伟建议，健康人群定期检查血脂，知晓自己低密度脂蛋白胆固醇数值，评估患病风险，做到早发现早治疗。缺血性心血管疾病及其他高危人群，应每6个月测量1次血脂。40岁以上男性和绝经后女性，每年进行血脂检测。20岁以上成年人，至少每5年测量1次空腹血脂。

高脂血症的治疗

高脂血症的治疗主要包含3方面：治疗性生活方式改善、药物治疗和其他。在实施治疗时，必须清楚高脂血症的治疗目的不是仅仅为了把血脂降下来，而是为了防止和延缓缺血性心血管疾病的发生和发展，让病人活得更好，活得更长。

治疗性生活方式改善是高脂血症防治最重要和基础的措施，安全有效。饮食应因人而异，科学搭配，避免大鱼大肉，但也不提倡“滴油不沾”，可适量饮酒，建议每天乙醇摄入男性不超过20-30克，女性不超过10-20克。维持体重在一个合适的范围，一般来说中国人体重指数应控制在18-24，体重指数的计算公式为体重（kg）/身高2（cm）。粗略估计合适体重的方法为：合适体重（kg）=身高（cm）-105。提倡适度运动，特别是有氧运动，运动量循序渐进，因人而异，最好能融入工作中和生活中。另外，戒烟、保持良好的心境和睡眠也是重要的。

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