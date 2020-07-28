常练冥想，大脑老得慢

受访专家：北京体育大学运动人体科学学院副教授 苏 浩

本报记者 雷 妍

最近，美国《神经案例杂志》发表的一篇论文表明，每天冥想能延缓大脑衰老。该研究由美国威斯康星大学和哈佛医学院的学者共同完成，他们以一位名叫永益明宇的藏传佛教僧人(现年41岁)为研究对象，探究每日冥想对其大脑产生怎样的影响。

研究人员在过去14年里，对永益明宇的大脑进行了4次扫描，对照组是来自同一地区的105名年龄相近的人。结果显示，永益明宇的大脑年龄是33岁，明显比对照组成员年轻。研究人员认为，坚持冥想能给大脑带来益处。

北京体育大学运动人体科学学院副教授苏浩表示，冥想对老人有多方面的益处：

降血压。冥想可通过人为创造一种意境，调节迷走神经，使血管紧张程度降低，减少血管阻力，进而降血压。

抗孤独。冥想理念中包含敞开心扉、与他人共情的内容，能提高老人社交能力。如果几个老人一起冥想，还能产生深入的精神交流，利于减轻孤独感，获得归属感。

防老痴。有研究显示，完成3个月的冥想能显著降低老人的轻微认知损伤，并预防其他痴呆病的发生。

促循环。研究发现，经常练习冥想的参试者，血液循环和血氧量都得到改善。老人如果消化不良，治疗的同时可辅以冥想。

苏浩提示，老人冥想关键应做好以下几个方面。

环境。冥想需专注而获得心灵的安宁。如果外界不断有刺激源，如小孩玩闹哭喊、家人聊天等，冥想时就难以专注，无法达到较好状态。因此，建议在午休前、晚上睡觉前等较为安静的情况下冥想。最好同时播放一些舒缓的音乐，自然的鸟鸣、流水声有助于帮老人进入状态。

姿势。冥想常用的姿势有：1.双脚平放地面，双手放在大腿上，直立上身坐在椅子上，最好不要倚靠;2.盘腿坐，挺直上身，双手放在大腿内侧;3.平躺。选择一种姿势，闭上眼睛感受身体各个部位，如手部、脚部和腹部等，同时有意识地放松这些部位。

内容。要进入冥想，老人必须尽可能专注。刚开始时，可以想一些与生活贴近的、感到开心的事，比如难忘的旅行、美食等，体会内心的愉悦与平静，任思绪飘散，身体跟着放松。刚开始练习时，不需多想事件的细节，顺其自然找到自在状态最重要。

呼吸。冥想时尽量采用腹式呼吸，可分为顺呼吸和逆呼吸两种：顺呼吸即吸气时轻轻扩张腹肌，尽量吸得越深越好，呼气时再将肌肉收缩;逆呼吸与顺呼吸顺序相反。冥想时，吸气时用鼻子，呼气时用嘴巴，动作要慢且深长。

时长。最佳时长为10~20分钟，大脑能得到很好休息。若在睡前冥想，则不必拘泥于时长，可自然入睡。

苏浩提醒，老人在运动后、饭后或情绪波动时，不宜马上冥想。因为此时身体活动正处于较高水平，若通过个人意志强行平静下来，会影响身体正常机能，引起不适。▲