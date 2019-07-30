常吃这些食物摆脱湿气纠缠 四款粥最消暑

编者按：随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？人民健康网为“吃货们”量身定制了一档《吃货指南》栏目，让您成为一位健康“吃货”。

常吃这些食物摆脱湿气纠缠

舌苔颜色过于发白发黄，且比较厚腻，头发、鼻子、脸颊总是出很多油；大便稀烂、不成形等都是湿气重的表现。体内湿气重的人常常会感觉四肢无力，身体疲乏，活动时关节发紧、不灵活，且常常觉得头脑昏沉、记忆力减退。很多情况下，体内湿气过重是由于饮食不当导致的。郑州市中医院营养师朱绍英表示，平常吃点这些有助于摆脱湿气困扰。

1.常吃薏米。薏米可以促进体内的血液循环、水分代谢，有利尿消肿、健脾祛湿的效果。而且薏米含有丰富的水溶性膳食纤维,可以改善便秘。薏米的吃法很多,可用薏米煲汤、煲粥等。

2.吃点姜。姜也是祛湿良品，炒菜、炖汤时可以适当加些姜末、姜片调味，也可以做以子姜为主食材的菜肴，如姜爆鸭、子姜炒肉片、子姜炖牛肉等。

3.吃些红豆。红豆可以补血，也可以除湿。红豆性平、味甘酸，有健脾利水、清热除湿、消肿解毒的功效。

用红豆煮水喝，或者加上黑豆和绿豆一起煮水，可以有效排出体内的湿气。红豆也可以用来制作红豆沙、熬稀粥、做甜品。

4.吃些山药。虽然山药并没有直接除湿的功效，但是山药可以补脾，可以间接让体内湿气排出。

山药可以炒着吃，炖菜吃，还可以做成点心吃，蒸熟蘸白糖吃也可以。

铁棍山药比较好，可以药食两用，补脾效果更好一些，而且还可以补气。

5.吃点水果。水果如苹果、木瓜、无花果等也有除湿的作用。其中，苹果有健脾、补气、益胃、生津和润燥等功效，适合脾虚、食量减少、胃阴亏虚的人食用。木瓜有健脾胃和助消化的功效，可用于缓解消化不良。无花果有开胃、清热、润肠等功效，可用于食欲不振、便秘及泻痢等症的食疗。

四款养生食疗方助解暑

1、南瓜五豆粥

材料：南瓜250g（连皮、连仁）切块洗净，大米、红豆、赤小豆、扁豆、绿豆、黄豆各100g，浸泡1小时；陈皮5g。

做法：所有材料一起加水煲烂，调味即可食用。

功效：这个汤、粥方解暑清热、健脾化湿、生津。

2、双麦双米粥

材料：大麦、燕麦各100克，大米、小米50克，鸡蛋1个。

做法：现将大麦、燕麦、大米、小米用适量水煮成粥，后加入鸡蛋，如喜欢甜味可加入适量白糖，温食饮用。

功效：益肝和胃，食少纳差，解暑。对大便不爽、肥胖以及脂肪肝的人群来说更是适合。

3、冬瓜苡米荷叶鸭肉汤

材料：冬瓜200克（连皮、连仁），苡米50克，荷叶15克、陈皮4克，鸭肉200克洗净去内脏。

做法：以上材料一起放入瓦罐中加水适量煲汤，调味即可食用

功效：滋阴去热，解暑化湿，补脾胃。

4、海带苦瓜黄豆排骨汤

材料：海带100g、苦瓜200g、黄豆100g，陈皮5g，排骨200g

做法：排骨先用开水涮洗，去血水，再与其他材料一起加入适量水煲汤，调味可食

功效：本方具有降血糖、退热、利尿、增加食欲等功效。（记者 余燕红 通讯员 白恬）

三杯饮品最消暑

三鲜饮

取新鲜竹叶、荷叶、薄荷各30克，加水煎煮10分钟后取汁，加入适量蜂蜜代茶饮即可。

薄荷叶中含有薄荷油，用水冲泡后，是天然的降温饮品，能够提神醒脑、清心明目；

新鲜竹叶是一味清热的中药，生津利尿；

荷叶主治暑热烦渴，二者都是解暑佳品。

这道饮品所需的都是新鲜叶子，故名三鲜饮。

做法上，别煮太久，一天喝一小杯，可解暑降火，还能除烦止渴。此外，夏天吃荤腥食物时，将食材用荷叶包裹，不但营养不会流失，荷叶中的生物碱还能调和油腻感。

三仙饮

取金银花10克，土茯苓20克，生蚕豆30克，加水煎煮，一般以蚕豆煮烂为度，饮汁食豆。

土茯苓能够清热解毒以除湿；

金银花清热解毒以消肿；

蚕豆利湿排毒。

这道饮品尤其适用于伏天好生痱子、疮疖者。但购买金银花时一定到正规药店，切勿买到山寨版的山银花，以免因一字之差，降火变上火。蚕豆用热水泡发以后更易煮烂。

三花饮

顾名思义就是三种花朵做茶饮。野菊花、荷花各10克，茉莉花3克，洗净后以沸水冲泡，加盖稍冷后当茶饮。

野菊花能疏风清热、解毒明目；

荷花消渴止烦；

茉莉花清热解表、利湿开郁。

以这三种花的花朵代茶饮，有消暑解热、芳香开窍，去心胸烦热的作用。

需注意，野菊以色黄无梗、完整、气香、花未全开者为佳。

三伏天吃点丝瓜能解暑防燥

丝瓜含有人参中所含的成分——皂甙，还含有非常高的营养价值——丰富的维生素、矿物质、植物黏液、木糖胶等物质，非常适合伏天食用，解暑防燥。新买来的丝瓜，无论是做清汤，还是做排骨、鸡汤，都能除油解腻，令人胃口大开。天热的时候，凉拌丝瓜最好。三伏天的炎热，不仅会导致人的食欲下降，还会减慢人体胃肠的蠕动，再加上烦躁上火，很容易出现便秘情况。这个时候一定要采取一些预防措施，建议多吃一些富含粗纤维的食物，如粗粮、芹菜、紫薯等，还要多吃一些新鲜的时令水果。（人民健康网综合自生命时报、广州日报）

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