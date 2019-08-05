没症状的高血压最可怕!高血压盯上年轻人

编者按：高血压是指以收缩压≥１４０ｍｍＨｇ、舒张压≥９０ｍｍＨｇ为主要特征的慢性、非传染性疾病。患者早期常无症状，或仅有头晕、头痛、心悸、耳鸣等症状。表面上看，它是一种独立的疾病，实际上是引发心、脑血管和肾病变的一个重要的危险因素，如果控制不当就会病变，引发脑中风、心梗和肾功能衰竭等病症，严重时可猝死。我国约70%的脑卒中死亡和约50%心肌梗塞死亡与高血压密切相关。

高血压又被称为危害居民健康和生命的“无声杀手”。不过不要怕，国内外经验表明，高血压是可防可控的疾病，关键在于有没有及时监测和控制。今天人民健康网就与你聊聊关于高血压的那些事。

高血压患者中青年占3/4

国家卫计委2016年发布的数据显示，中国18岁及以上成人高血压患病率为25.2%，患者人数2.7亿，每年有200万人的死亡与高血压有关。慢性病监测数据显示，在成人高血压患者中，3/4以上为中青年，且发病率的增长较老年人更加迅猛。此外，血压处于正常高值水平的人群占比不断增长，是中国高血压患病人数激增的重要来源及患病率持续升高的主要原因。

高血压“盯上”年轻人，这与遗传因素有一定关系，但主要原因还在于年轻人不科学、不健康的生活和饮食习惯。现在许多年轻人以“吃货”自居，毫不在意体重；吃东西追求“重口味”，钠盐摄入量超标；爱吃油炸食品、肥肉等，食入较多饱和脂肪酸；频繁饮酒、过量饮酒；长期吸烟；作息无规律，精神持续紧张。这些因素都是导致高血压的罪魁祸首。

没有症状的高血压，最可怕！

血压增高实际上是一个生命指标、一个生命体征数据。患了高血压，很多人会有症状，但有一些人偏偏没有感觉，这种人反而最危险。如果能感觉到血压高了、不舒服了，说明这是你的身体在自我保护。如果你感觉不到，很可能任由高血压损伤器官。

两个时间易犯晕，要警惕！

头晕是高血压最常见的症状，而一天当中，高血压引起的头晕其实也有集中出没的时间。因为高血压有两个峰值，分别是早上6～10点和下午的16～18点，在这两个时间段内，血压会升高，因此在这期间发生头晕的几率也会大大增加，高血压患者在这两个时间段内要特别注意。

心率超80，要当心！

2016年欧洲高血压学会发表的高血压伴心率增快患者管理共识指出，心率应当作为高血压患者综合评估的重要指标，但是目前我国高血压患者重视心率的很少，往往医生和患者都会忽视心率问题。

心率是交感神经激活的预测因子，心率上升意味着交感神经的过度激活，对引发高血压、动脉粥样硬化、心力衰竭等有促进作用，所以心率上升是心血管事件的独立预测因素。普通高血压患者，当其心率超过每分钟80次时就需要进行心率管理。而高血压合并冠心病或心力衰竭的患者心率超过每分钟70次就必须进行心率干预。

吃降压药不会形成依赖

不少高血压患者害怕吃降压药就会形成依赖，以后只能靠吃药来降压。

其实这种认知是错误的。与吸毒形成的药物成瘾和依赖不同，降压药的只是帮助有效地降低血压。好比天气很热，打开空调后人体就感觉很舒服，到了晚上，气温没有那么高了，就可以不用开空调了。同样的道理，血压升高需要使用降压药，服药后血压降了下来，服用一段时间后，如果血压继续维持在正常水平，并且在试着停用降压药后血压仍可以维持在正常水平，也完全可以停药。但如果降压药在停用后血压再次升高，说明不可以脱离药物，需要长期服用降压药，使血压长期维持在正常状态。

最护血压的三种食物

菠菜。高钠饮食会使血压升高，与钠恰恰相反，钾可以促使肾脏排出更多的钠，从而缓冲钠盐升高血压的副作用。并且，研究也发现，适当多吃含钾的食物对脑血管有保护作用。在绿叶菜中，菠菜是含钾大户。不少人喜欢吃菠菜罐头，但其中含有大量的钠，不利于高血压患者的健康。在不能吃到新鲜菠菜的情况下，推荐吃速冻波菜，营养素不会流失并且容易储藏。大家可以将它与坚果、牛奶等制成混合果汁饮用。需要提醒的是，服用华法林抗凝的患者应少吃菠菜，以免影响药效。

香蕉。香蕉是最常见且营养丰富的水果之一，其高钾低钠的特性，可很好地稳定血压水平。此外，香蕉中富含的镁元素也对血压有调控作用。曾有研究发现，如果每日摄入368毫克镁元素，持续3个月，总体收缩压就会降低2毫米汞柱，舒张压降低1.78毫米汞柱。

红薯。红薯富含膳食纤维、钾、铁和维生素B6等营养素，有利于肠胃蠕动，能使人顺畅排便，从而有助降低便秘诱发的血压短期升高。其中富含的钾元素可以促进体内矿物质水平的均衡，辅助降压。有研究发现，红薯等富钾食物可将中风的风险降低20%。但是，红薯不能完全替代主食，也不能替代其他蔬菜，空腹食用还容易造成反酸、烧心等问题。

按摩5穴位辅助降压！

百会穴

百会穴，又称“三阳五会”，是手足三阳、督脉与足厥阴肝经的交会穴。百会穴具有平肝潜阳、镇肝熄风之功效。现代研究表明，按摩百会穴能够调节微血管的舒缩功能，解除小动脉痉挛，从而达到降压作用。

百会穴位于人体的头部，头顶正中心，可以通过两耳角直上连线中点来取穴。

曲池穴

曲池穴，为手阳明大肠经的合穴，曲池有祛风止痛、清热解表之功。曲池穴能够调畅阳明经气血的运行，故而发挥其平肝潜阳的功效。中医常用其治疗高血压、咽喉肿痛、上肢疼痛、麻木等病症。现代研究显示，按摩曲池穴，可通过改善血管内皮功能，减缓动脉粥样硬化进程，进而产生降压作用。

取该穴位时，患者应正坐、曲肘，肘横纹外端的凹陷处即为曲池穴。

合谷穴

合谷穴，为手阳明大肠经原穴，是气血运行的重要枢纽。按摩合谷穴能够调和气血、通经活络、行气开窍、镇静安神，对痛症、热症、神志疾病等有较好疗效。

合谷穴取穴方法：把一只手张开，将大拇指竖起来，用拇指中间的指横纹对着另一只手的虎口位置处，拇指向下一按，拇指尖点到的那一点就是我们要找的合谷穴。

太冲穴

太冲穴，为足厥阴肝经的输穴、原穴。太冲穴具有平熄肝风、健脾化湿、活血止痛的功效，为治疗高血压病的基本穴。也可用于治疗脑血管病、青光眼、癫痫等。现代研究表明，刺激太冲穴改善血压的效果，不但与临床一些降压药降压效应相仿，而且疗效一般更持久。

太冲穴位于足背侧，第一、二跖骨结合部之前凹陷处。

合谷、太冲均属于原穴，合谷与太冲配伍被称为“四关穴”，两者一升一降、一脏一腑，一阴一阳、一气一血，配合使用具有脏腑同调、阴阳同调、气血同调的作用。

足三里穴

足三里穴，是足阳明胃经的要穴，具有调理脾胃、补中益气、通经活络等作用，此穴自古以来就被认为是治百病、保健强身的名穴。按摩足三里可以调节肠胃功能，抑制神经兴奋，降低血压，一直以来被用于治疗高血压病。

定位此穴位时，采用正坐姿势，用一只手的掌心按准膝盖的顶部，中指下伸的顶端，向外一横指即是。

对以上五个穴位进行每日按摩，可达到降压的作用。具体按摩方法为：指腹螺纹面垂直置于穴位上，以穴位为中心，有节奏按压并配合揉的动作，范围2cm左右，按摩时指腹紧贴穴位处的皮肤表面不移动，力度从轻到重，以局部酸胀、皮肤微红为宜。按摩穴位按以下顺序进行: 百会穴、曲池穴、合谷穴、足三里穴、太冲穴。每次每穴按摩6分钟，共30分钟，每日早晚各进行1次。

需要提醒的是，穴位按摩只是作为降压的一个辅助手段，口服西药的患者切不可自行停药。

防治高血压需养成健康生活习惯

得了高血压一定要及时治疗，勿小病拖成重病，养成锻炼身体的好习惯，保持好体重可有效防治高血压。高血压患者多食用富含叶酸的绿色蔬菜利于防治高血压，烹饪时采用水煮的方式更不易使叶酸流失。女性还要注意，口服避孕药也会诱发高血压，有高血压家族史的女性不宜口服避孕药，应改为其他避孕措施。

医生提醒，高血压的发生和食盐量呈现正相关，酱油、味精等调料品中含有看不见的盐，高血压患者需要忌口。

味精作为一种调味料，主要作用是增加食品的鲜味，但其主要成分是谷氨酸钠，也是钠盐的一种。人体摄入钠盐过多，会引起体内水钠潴留，导致血容量增加，同时细胞内外钠离子的增加会引起细胞水肿、血管平滑肌肿胀、血管腔变窄、外周阻力加大进而导致高血压。除了味精，还有各种酱油、甜面酱、香肠、火腿肠、方便面等，甚至还有藏在面包中的钠盐等看不见的隐形盐，对于高血压患者来说均需要注意。

目前我们所说的盐主要是指钠盐，分为3种：一是烹饪用的食盐，主要成分是氯化钠；二是面食中的小苏打，也就是碳酸氢钠；三是味精，主要成分是谷氨酸钠。对于高血压患者，首先，要按照我国高血压指南推荐的标准，每人每天食钠盐量控制在４－６克为好，最好少吃或不吃腌渍食品。如果需要提升口感，可使用葱、姜、蒜、醋等替代。其次，限钠补钾。钾可以缓冲钠盐引起的血压升高作用，舒缓血管平滑肌痉挛，延缓动脉硬化，可以多摄入富含钾的食物，尤其是新鲜蔬菜和水果。

防治高血压要定期测血压

1.18岁以上正常成人每2年至少测量一次血压;

2.35岁以上每年都要测血压;

3.高血压易患人群(血压130至139mmHg/85至89mmHg)每6个月测一次血压;

4.高血压患者定期测量血压，一般每周一次;

5.血压不稳定者，每天测量1至2次。（人民健康网综合自健康时报、生命时报、人民日报海外版）

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