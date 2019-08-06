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金台养生园

胃不好肾气不足？给五脏六腑开"活力处方"

2019年08月06日08:31 来源：人民网-人民健康网

编者按：养五脏的方法有很多，最重要的不是追求哪种最好，而是贵在坚持。只有越简单、越便于操作的方法，才有利于长期练习。下面为大家推荐一些简便易行的养生妙招。

常闭双眼养肝血

《黄帝内经》记载，“肝受血而能视”，意思是说眼睛的生理功能主要依赖于肝血的濡养。中医强调肝主藏血的功能，认为“人卧则血归于肝”。眼皮就好比肝脏工作和休息的开关，人只要闭上眼或者一睡着，肝脏就开始休整，发挥其藏血之功。因此，传统养生非常强调闭眼养肝。不管是闭目养神、日间小憩还是夜间按时睡眠，都是养肝血的重要方面。

闭眼养神随时随地都能做，也可选择安静之处闭目独坐，排除一切外界干扰，安心养神，有助疏通全身经络、气血流畅。在闭目的同时可配合眼功练习，能够改善头晕眼花、视物模糊、眼睛干涩、眼肌疲劳等症状。具体做法是：轻闭双眼，用两手大拇指从内眼角向外擦24次，或两手四指并拢覆在双眼上，先由内向外轻轻转摩24次，再向内转摩24次。

午饭后小憩对肝脏大有益处，对于肝病患者来说，更是一种简单有效的护肝方法。研究结果显示，闭目休息时流经肝脏的血液比站立活动时增加40%左右。通过肝脏的血流越大，肝脏得到的营养供给就越多；同时还可以减少肝脏本身的能量消耗，加快肝细胞恢复。

调息摩脐降心火

情绪和压力是心血管病的一大诱因。每天杂七杂八的事就像一把又一把小小的心火，烤得人心烦意乱、紧张不安。所以，解心疾的关键是降心火，即“引心火下行，荡平心意”。听起来似乎不好理解，做法其实很简单：坐在凳子上，两掌叠于肚脐处，两眼微闭，能够看到一丝光亮即可，同时意想肚脐处温暖舒适；把呼吸放缓，吐息绵绵，深入小腹，一呼一吸间，体会小腹微微开合的感觉；5分钟后睁开双眼，两掌先顺时针摩腹数周，再做逆时针摩腹；最后两腮像漱口一样，鼓漱几十次，嘴里的唾液会越来越多，然后慢慢吞咽下去。

小腹又叫“丹田”，就像一块沃土，为营养脏腑之根、气血生发之源。练习时要呼吸徐缓，身心合一。调息与开合小腹时要配合意想，但不要动用心神，而是追求似守非守、绵绵若存的意境。研究证明，这种心理的良性变化直接影响内分泌、神经递质、交感神经等生理变化，上炎的心火得以下行，心脏紧张的状态就会得到改善，心肌功能、血压状态等随之好转。

单举手臂调脾胃

“脾胃为后天之本”，养好了脾胃，身体才有健康的本钱。中医认为，胃气主降，脾气主升，通过升降有序的运化，将水谷精气输布到全身各处，滋养机体。所以，调养脾胃的关键是使其符合脏腑气机的变化规律。

单举手臂对脾胃有很好的调节作用，这个动作源于八段锦，在宋代的时候就已流传于世。具体做法是：自然站立，两膝微微弯曲，两手捧在小腹前，掌心向上；然后左手翻掌经过胸前往上举，右手翻掌向右胯旁下按，两掌一上一下撑开，同时两腿站直，把整个身体拉伸开；略停两秒后，两手原路返回，重新合于小腹前，全身放松；然后换为单举右手，重复30次。

别看这个动作简单，想做到位还需体会内劲儿，即手臂上举时缓缓吸气，小腹微收，单臂上举至头顶时，力达掌根，感受撑天拄地的劲力，使身体对拉拔长；手臂下落时慢慢呼气，小腹微松，尽可能地呼尽体内浊气。

通过两臂上下撑开，带动躯干的拉伸，同时配合细匀深长的腹式呼吸，相当于给脾胃做了一次柔和的按摩。躯干有规律地一松一紧，可以刺激循行于胸、腹、斜肋部的脾经和胃经等相关经络，从而起到调理脾胃的作用。

扩胸运动锻炼肺

北京体育大学运动医学系教授陆一帆指出，锻炼肺活量可以让肺更有活力。研究发现，肺活量大的人很少出现注意力不集中、头晕、胸闷等症状。一般人在35岁以后，肺活量就开始逐渐下降，此时人体供氧量比年轻时减少5%～10%，器官老化也随之加速。但如果坚持体育锻炼，则可明显提高心肺功能。

平时可以练练吹气球，尽量做到一口气把气球吹鼓，也可以坚持每天做扩胸运动，提高胸部肌肉力量，这样就能增强呼吸深度。还可模仿拉弓射箭的动作可引动肺经，宣散肺之浊气，增强肺宣发和宿降的生理功能。通过展肩扩胸及后背松紧的变化，可以刺激督脉和背部腧穴；八字立掌和勾手等指端末梢的变化，可刺激分布在手指和手腕的肺经穴位，如少商、太渊等，进而起到宣发肺气、提高肺功能的作用。这个动作不仅适合肺病患者，也很适合久坐一族。伏案久了，肺气闭塞，做一做拉弓射箭，展肩扩胸，可以推动体内气血运行，迅速恢复体力。练习的要点在于，八字掌要竖起，立指坐腕，力达两臂的指尖和肘尖，同时缓缓呼气。

具体做法是：两掌合抱于胸前，然后左手变八字掌，右手像拉弓一样变勾手，同时向左右两侧水平分开；左臂伸展，右臂屈肘，就像古人开弓射箭一样，展胸夹背，用力伸展，稍停两秒；接下来两手均变掌，两臂侧平举，然后合于胸前，再换右手做另一侧，重复30次。

美国国立卫生研究院还建议多吃苹果，因为苹果皮中的果胶和抗氧化物能减轻肺部的炎症反应。

勤踮脚尖养肾气

在传统健身运动八段锦中，“背后七颠百病消”一式就强调了踮脚尖的益处。从经络的循行来看，足三阴经（即脾经、肝经和肾经）都经过足内侧，踮起脚尖可疏通足三阴经、驭气上行，从而温补肾脏、激发中气、改善肾功能。此外，踮脚尖也是一项不错的有氧运动，不仅改善下肢血液回流，防止静脉曲张，增强踝关节的稳定性，还能增加心肌供血量，有利心脑血管健康。踮脚尖的同时如果配合收肛提臀，还可预防痔疮的发生。

踮脚尖可以有很多“变形”，如踮着脚尖走路，或者把足尖翘起来，用足跟行走，以锻炼小腿前侧的伸肌，起到疏通足三阳经的作用。这两种踮脚走路方法可交替进行，次数和间隔时间根据自身情况控制，循序渐进，以感觉舒适、轻松为宜。行动不便的老年人和较严重的骨质疏松症患者，应避免站立不稳而摔倒，建议最好选择坐位或平躺时练习，保持膝盖与大腿平行，用力踮脚尖或勾脚尖，重复30～50下。

转动眼球护眼睛

眼睛是我们与外界联系最有利的“开关”，正常人80%以上的信息都通过眼睛获取。由于人们过度用眼，这个“开关”正在严重地超负荷工作。英国南安普顿大学的一项研究发现，在人体五官中，眼睛是衰老最早也是最快的器官之一，多数人在45岁左右就会出现老花眼、视物不清等症状，这与眼球中重要的屈光间质——晶状体的硬化、弹性减弱有关。随着晶状体硬化程度加深，白内障等可能致盲的眼部疾病也会找上门。

广州中山医科大学眼科中心教授余敏斌建议，要想让眼睛保持弹性、充满活力，就要多转动眼球。乒乓球就是一项很好的运动，打球时眼睛会快速随着运动的球转动，从而起到调节、放松眼睛的作用，还能缓解视觉疲劳、延缓老化、预防近视。还可以经常凝视远方，在远处选中一个目标看10分钟，最好选择绿色的树木，经常坐在电脑前的人更应多做这个动作。也可以双眼看5～10米外的一个目标，看清楚后数3个数，再看近处，比如将手放在眼前看指纹，看清楚后数3个数再看远处，如此反复交替，每次10分钟。余敏斌还建议，平时要多吃黄绿色的食物，如胡萝卜、西兰花、猕猴桃、玉米等，它们含有丰富的叶黄素和玉米黄素，能防止眼睛的功能性退变。

练快走保持心脏活力

我们的心脏时时刻刻都在运动，就像全身的“发动机”。与汽车发动机一样，心脏也需要定期保养，才能避免事故的发生。研究发现，从40岁开始，心脏向全身输送血液的效率开始降低，45岁以上男性和55岁以上女性心脏病发作的风险开始增加。要想让心脏保持活力，最重要的就是保持良好的生活习惯，除了戒烟限酒，有两点需要特别提醒大家注意。

第一，多走路。法国居里大学的研究人员对3208名65岁～85岁的老年人进行了为期5年的观察，发现与走路最快的1/3人群比较，走路最慢的1/3人群死于心脏病的风险上升40%，并且与性别、年龄、体力活动等无关。研究人员建议，人们应随时随地找机会多走路，用爬楼梯代替乘电梯，距离不太远的地方尽量走着去。把运动变成一种习惯，是保护心脏最好的方法。第二，避免高油、高脂饮食。北京医院药物临床机构副主任、心内科副主任汪芳指出，尤其是晚饭要清淡，少吃高油、高脂食物。另外，美国心脏协会建议，健康成年人每周吃两次深海鱼，每天多摄入7克膳食纤维，能降低患心脏病的风险，水果、蔬菜、豆类、坚果和全谷食物是膳食纤维很好的来源。

吃粗纤维护肠道

肠道是人体重要的“排毒”器官，还承担着抵御疾病的重任，一旦出现问题，不但没了口福，消化不良、便秘、免疫力降低等各种健康问题会接踵而至。在这些扼杀“肠道活力”的因素中，便秘不可小觑。调查显示，我国便秘发病率约9%～13%，慢性便秘3%～17.6%，其中女性患病率约为男性的两倍。北京中日友好医院肛肠科主任医师王晏美指出，造成便秘的原因很多，有器质型的，也有功能型的，而吃得过细过油、运动少等是导致功能型便秘的主要原因。

预防便秘，多喝水、多吃粗纤维、喝点酸奶是关键。充足的水分对保证肠道通畅十分重要，肠道内水多了，就不容易大便干结，因此多喝水是解决便秘问题的第一要务；保证粗纤维食物的摄入，如玉米、紫米、高粱、香蕉、梨、魔芋等，粗纤维能刺激肠道蠕动，促进排便；调节肠道菌群平衡，提高益生菌摄入量，也是预防便秘的好方法，可以每天喝一点酸奶。此外，肠道黏膜的神经活性与体内钾元素的多少也有关系，多吃些含钾丰富的食物，如土豆、地瓜、南瓜、山药等，也有预防便秘的效果。

少生气护肝脏

肝脏是人体最大的实质脏器，中医将其形象地比喻为“将军之官”。《黄帝内经》记载，“五十岁，肝气始衰，肝叶始薄，胆汁始灭，目始不明”，也就是说，从50岁开始，肝脏功能开始逐渐衰退。肝的主要生理功能之一是疏泄，可以调畅气机、调畅情志和促进脾胃运化。如果平时不注意调整心态，遇事易激惹、生气，就会加重人体气机的郁滞，形成恶性循环，损伤肝脏。

中国中医科学院教授杨力指出，让肝脏保持“电量”的关键在于少生气、睡好觉。压力大的人群应学会及时排解压力。美国一项研究发现，压力大时，可以坐下来感受肌肉最紧张的部位，然后听听轻音乐，有意识地放松这些部位，压力就会快速缓解。深呼吸、按摩也是不错的减压方法。杨力提醒，最好每天坚持睡午觉，可以很好地护肝。

轻柔洗脸保护皮肤

皮肤是人体面积最大的器官，它是身体的“保护罩”，年龄的“计算器”。皮肤有活力的人，看起来更年轻、健康。台湾《康健》杂志刊文指出，20岁的人捏起皮肤约2秒钟即回复原位，但40岁后，需要4～5秒才能回到原位，等60岁后，就要延长到6～7秒。要想捍卫皮肤健康，要从以下几方面入手。轻柔洗脸。因为多用力洗一次脸，就会将面部皮肤摧毁得更老一步。做好防晒。紫外线会伤害皮肤细胞，导致提前衰老，最好养成出门涂防晒霜的好习惯。多喝水、戒烟和坚持运动。(人民健康网综合自生命时报)

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(责编：李轶群、杨迪)


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