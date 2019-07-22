有“三高”喝谷物浓浆 香菇菜心补钙效果强

编者按：随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？人民健康网为“吃货们”量身定制了一档《吃货指南》栏目，让您成为一位健康“吃货”。

有“三高”，喝些谷物浓浆

很多人体检出了“三高”，除了缺乏运动外，贪图美味，追求高脂肪、重精粮、少粗粮的饮食习惯也是“三高”等症状高发的根本原因。解放军309医院营养科主任张晔建议，多选粗粮主食。

中国居民膳食指南建议，每天应该吃250～400克的谷物，其中要有50～100克的杂粮、粗粮。但对于“三高”人群，这个量还要再加一些，可以占到主食的1/3至1/2。与细粮相比，粗粮供给的能量不高，但膳食纤维含量却要高很多，对脂肪的吸收有一定的阻碍作用，能够降低血液中低密度胆固醇和甘油三酯的浓度，从而降低高血压、糖尿病和高血脂症的发病风险。

因为粗粮做起来比较麻烦，算上泡煮的时间，差不多得需要两三个小时，张晔建议，喝谷物浓浆。

张晔的秘诀是：谷物+豆类+坚果。比如冬天可选黑米、黑豆、黑芝麻，再加上核桃粉这种黑色组合，有补肾强身的作用，口感和营养都相当好。夏天可选择绿豆、薏米、百合、莲子、西米等。对于女孩则可以选择大米、红豆、红枣、枸杞，有补血安神的作用。脾胃不好的人群，则可以选择燕麦、小麦、花生、芝麻等组合，有健脾和胃，消食化积的效果。对于更年期女性，则可加些黄豆，有很好的辅助治疗作用。

大部分人都喜欢把粗粮放在晚上吃，其实粗粮不易消化，晚饭吃得过饱，可能影响睡眠质量。张晔建议，谷物浓浆的形式，好带又方便食用，合理分配在一日三餐中就更好了。

抗疲劳试试松茸竹荪鸡汤

对于上班族来说，常年高强度的工作不但让人身体疲惫、精神压力大，免疫力也会降低，更容易生病。在此，广东省佛山市中医院皮肤科主任中医师钟卫红推荐一款清润不油腻，抗疲劳、调节免疫力的药膳——松茸竹荪鸡汤。

取干松茸12～16颗、干品竹荪10～12克、红枣5颗、龙眼肉干30克、土鸡一只(约2斤)、瘦肉250克、生姜几片。干松茸洗净后，提前用温水浸泡；竹荪、龙眼肉干洗净；红枣去核；土鸡宰杀后洗净，去皮；瘦肉切成拇指般大小。上述材料放进瓦煲中，注入纯净水没过材料，大火煲滚后改小火再煲一个半小时，熄火后调味饮用。

松茸是非常珍贵的天然野生菌类食材，不但具有较高的营养价值，而且有特殊的药用保健功效。松茸能强身补虚、调节免疫、健脾益胃、理气化痰、抗衰老、解疲乏。竹荪为历代公认的山珍之一，能滋补强壮、润肺养颜、益气补脑、宁神健体、护肝利胆、抗疲劳。鸡肉滋补强身；瘦肉滋阴润燥；桂圆肉能补血养颜、益智宁神，善治失眠、健忘、惊悸等症状；红枣则补益气血、健脾益胃、镇静安神；生姜不但辟腥，还有温中的功效。

本方中，以松茸、竹荪二味菌类唱主角，去皮鸡和瘦肉热量不高，桂圆肉和红枣则以补血养阴见长，性味平和，滋补而不碍脾胃。所以，此方既适合妇孺老少补虚疗损之用，青壮年喝了也不上火，帮助抗疲劳、提高免疫力。

香菇菜心补钙效果强

原料：干香菇 160克， 油菜 200克，盐、葱、生姜、蒜 、 辣椒 、蚝油、淀粉、胡椒粉、香油适量。

做法：1.将洗净泡发好的干香菇切花刀，油菜对半切。2.热水里加少量油盐，水开后焯一下油菜，捞出摆盘。3.油热放葱、姜、蒜、辣椒、蚝油炒香，加香菇炒。4.适量加点水，盖上锅盖把香菇煮熟。5.水淀粉勾芡收汁，放胡椒粉、盐、香油搅匀。6.香菇出锅，倒在油菜上即可食用。

新鲜的香菇在阳光作用下，其中的麦角甾体和菌甾体可以转变为维生素D，有利于钙的吸收和提高抵抗力。而油菜中含有大量钙，和经过泡发后的香菇一起炒制，维生素D可促进钙的吸收，补钙效果加强。

夏季健脾祛湿有良方

夏季养生仍然要把清热、健脾、祛湿放在首位。推荐几款良方

扁豆薏米赤小豆脊骨汤，材料包括白扁豆50克、薏米50克、赤小豆50克、脊骨500克（3~4人量），有健脾祛湿、利尿消肿的作用。

冬瓜莲子煲小黄鱼汤（带芯莲子50克或干品20克、带皮冬瓜300克、小黄鱼1~2条、生姜适量），有祛暑除烦、清心安神的作用。

海带冬瓜薏米煲扇骨、鲜荷叶芡实瘦肉汤、老冬瓜木棉花灯芯花汤等，都有清热祛湿的效果。

常饮三豆汤能消暑

“三豆汤”为夏日消暑佳品，其制作方法是：取绿豆、赤小豆、黑豆各10克，放入锅中，加清水600毫升，小火熬至200毫升左右，放凉后连豆带汤一起服用，每日1剂。若无黑豆，可用薏仁代替。

绿豆有清热解暑、利尿通淋、解毒消肿之功。《随息居饮食谱》记载：“绿豆甘凉，煮食清胆养胃，解暑止渴”。赤小豆味甘，能补脾，性善下行而利水，对炎夏脾虚湿盛、水肿胀满、肢体困重等疗效甚佳。黑豆可补肾益阴、健脾利湿、祛风消痹，适用于肾虚消渴多饮，或肝肾不足、头昏目暗、身面浮肿、胸闷、风湿痹痛、四肢麻木等症状。几味合用，适用于暑病、暑湿病的防治。

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