7食材堪称夏季良药 巧吃凉拌菜瘦身还补钙

编者按：夏季具有“暑”、“湿”的气候特点，由于天气炎热，人们出汗多、消耗大，常会出现睡眠欠佳，倦怠乏力等不适，出现这些症状时，除了去医院诊治，也可借助日常饮食来调节。

苦瓜最泻火

夏为暑热，五脏属心，容易让人心烦气躁、口舌生疮，也就是老百姓常说的上火。

《滇南本草》记载：苦瓜入心脾胃三经，可以泻火、清暑、益气、止渴。

从营养学角度看，苦瓜含有苦瓜甙、苦味素，能增进食欲、健脾开胃，缓解夏日食欲减退。苦味素还具有降糖作用，尤其适合糖尿病患者在夏季食用。

烹调方法并无太大局限，快炒、凉拌、煮汤都不错。不过，苦瓜性寒，易伤脾胃，特别是孕妇、儿童及体质较差或怕冷、脾胃虚寒者，不宜过量食用。

绿豆最解毒

绿豆性凉味甘，能清热消暑、止渴利水，是夏季防暑佳品。

《随息居饮食谱》记载：“绿豆甘凉，煮食清胆养胃，解暑止渴，利小便，已泻痢。”

从营养学角度讲，绿豆皮富含多酚类物质，盖上盖煮沸，尽量避免接触到氧气，溶出的多酚类物质尚未氧化，此时清热解毒作用最强，特别适合烦渴、咽喉肿痛、小便发黄的人饮用。

绿豆的食用方法更是多种多样，绿豆粥、绿豆糕等都是极佳的。

陈醋最开胃

许多人一到夏天就没食欲，这是因为夏季易出现津液耗伤，暑湿困脾，影响脾胃的运化功能。此时，可适当吃点醋。

醋入肝、胃经，可以开胃，促进唾液和胃液分泌。

炒菜或拌凉菜时点几滴陈醋或米醋，不仅能给改善菜品口感，也有助消化吸收，增进食欲。

平时还可以吃些老醋木耳、老醋花生、老醋蛰头等凉拌菜。夏天各种微生物容易生长繁殖，而醋酸还具有抑菌作用，能对食物起到很好的保护作用。

大蒜最杀菌

大蒜是夏日餐桌上不可缺少的食物。大蒜富含铁、硒等微量元素及有机硫化物等有益成分，可杀菌抑菌。

特别是生吃杀菌效果最好，其中的蒜氨酸、蒜酶等有效物质会互相接触，形成具有保健作用的大蒜素。

吃饺子加点蒜泥，拌凉菜加点蒜末，炒青菜加点蒜蓉，都是很健康的吃法。

需要注意的是，用大蒜炝锅时油温不宜过高，烹调时间不宜过长，建议减少高温对大蒜素的破坏。

海带最降脂

夏季出汗多，血液黏稠度高，高脂血症患者不妨吃点降脂食物，而海带是不错的选择，其中含有的褐藻酸钠、海带淀粉等有降脂、降压功效。

夏天还是吃夜宵的时节，摄入大量油腻食物也会升高血脂，此时将海带煮熟后切丝，加入陈醋或米醋，与白菜丝一起拌着吃，不仅美味，还能消食解腻。

鸭肉最滋补

夏季消耗较大，清热解暑的同时也应该适当进补。

鸭属水禽，不仅富含人在夏天急需的蛋白质等营养成分，而且鸭肉不温不热，可补虚生津、利尿消肿，适合容易上火的夏季吃。

但由于鸭皮中的脂肪含量较高，食用时最好将鸭皮剔去。

生姜最驱寒

大家都知道“冬吃萝卜夏吃姜”的说法。

夏天很多人贪凉吹空调、吃冷饮，易受风寒；冷热交替可能导致受凉感冒、腰腿酸痛。生姜可解表散寒，温肺止咳。

生姜中的姜辣素能刺激胃液分泌，促进消化，有助增进食欲。早上胃中之气有待升发，此时吃点姜能健脾胃。可以喝生姜大枣汤或晨起含姜片。

最后提醒大家，夏季一定要避免病从口入，饮食上应清淡、节制，注意补充水分，切忌恣食生冷，损伤脾胃。

瘦身韩式凉拌三蔬

在很多读者的印象中，韩国料理的招牌凉菜也无非就是辣泡菜，虽然可口但是似乎没有太多营养。可是实际上，韩餐的制作中，凉拌菜的方法被广泛地使用，比如凉拌三蔬就颇有特色。南京市中西医结合医院中医科主任王东旭介绍说，凉拌三蔬中三种不同颜色的食材，都含有较低的卡路里，简单易做，并且营养均衡，特别适合夏天热衷减肥的女性读者朋友们。因为减肥中的女性读者朋友很容易出现贫血、面色苍白、四肢无力等症状，而凉拌三蔬中的菠菜、黄豆芽和茄子不仅能让减肥的朋友以健康的方式取得减肥的效果，而且营养丰富，有助于补充夏天出汗和减肥造成的营养损耗。

首先要把三蔬准备好，即黄豆芽、茄子和菠菜。然后准备一些蒜蓉、葱花、盐、香油和白芝麻少许。

先将黄豆芽用水洗净，用滚水汆烫，放入豆芽，水再次滚开即可出锅。将菠菜洗净，切成跟豆芽差不多长的段，同样也用开水汆烫后捞出。茄子洗净，纵切两半，开水上锅蒸6分钟左右取出，晾凉后用手撕成条状。将准备好的黄豆芽、菠菜、茄子用调料拌均匀。

特别提醒，菠菜一定要新鲜。菠菜根部含有很丰富的铁，对缺铁性贫血有改善作用，能令人面色红润、光彩照人。所以最好连根凉拌。

芹菜叶拌花生米补钙

不少家庭吃芹菜时只吃茎不吃叶，其实芹菜的叶子比茎更有营养，而且芹菜叶是不错的凉拌菜肴。

南京中医药大学养生康复教研室主任郭海英介绍，芹菜叶中胡萝卜素含量是茎的8倍，维生素C的含量是茎的3倍，维生素B1是茎的1倍，蛋白质是茎的1倍，尤其值得一提的是，钙含量超过茎2倍，是不错的补钙蔬菜。

那么芹菜叶怎么做凉拌菜呢？其实很简单，先摘取鲜嫩芹菜叶，去除黄叶，洗净后放入开水中略焯，捞出，挤去水分，加少许精盐、味精，与煮熟的花生米或海米拌均，就行了。由于芹菜性凉，能消暑去湿，还能补充很多营养。（人民健康网综合自生命时报、扬子晚报）

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